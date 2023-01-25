Евсеев о «Шиннике» в 1-й лиге: «Больше всех набрали очков дома, вернули болельщика на трибуны. Во Второй лиге приходили 300 человек»

Теги болельщики Первая лига Вадим Евсеев Шинник Футбол

Вадим Евсеев оценил выступление «Шинника» в первой половине сезоне Мелбет Первой лиги.

— Вас задевает, что журналисты нечасто пишут про Первую лигу, редко берут интервью у игроков и тренеров этого турнира?

— Ну не звонят и не звонят. Какие проблемы? Я вниманием не обделен. Открыт для всех. У тренерского штаба хватает дел и забот, которые надо постоянно решать.

— «Шинник» завершил первую часть сезона на девятом месте. Довольны результатом?

— Наша команда больше всех в лиге набрала очков дома. Это, конечно, плюс. Мы вернули болельщика на трибуны. Здесь есть удовлетворение. При этом остался определенный осадок от результатов в гостях.

— А что касается качества игры?

— Мы, тренеры, довольны и качеством футбола «Шинника», и прогрессом наших подопечных. Считаю, команда играет на пределе своих возможностей. Стараемся показывать атакующий, динамичный, сбалансированный футбол, оказывать на соперников давление.

Хочется, чтобы зритель, прежде всего ярославский, получал удовольствие от наших матчей. Мы пришли в «Шинник», когда команда находилась во Второй лиге... Но ничего — вернулись в Первую, болельщик потянулся на трибуны.

— Какая сейчас средняя посещаемость домашних матчей?

— Если во Второй лиге на игры приходили 300 человек, то в этом сезоне на некоторых матчах набиралось уже по 4-5 тысяч, – сказал главный тренер «Шинника».

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8 комментариев

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Дмитрий Синицкий
Ответ Сим Сим
До ЧМ-2018 решался вопрос где строить стадион : в Ярославле или Саранске? По щучьему велению выбрали Саранск. Ошиблась щука : от стадиона в Ярославле хоть какой-то толк был бы. А стадион в Саранске МИЛЛИАРДЫ на ветер.
Вариант с Краснодаром, к сожалению, явно не рассматривался(
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Абдулов Алексей
Ответ Сим Сим
До ЧМ-2018 решался вопрос где строить стадион : в Ярославле или Саранске? По щучьему велению выбрали Саранск. Ошиблась щука : от стадиона в Ярославле хоть какой-то толк был бы. А стадион в Саранске МИЛЛИАРДЫ на ветер.
И? Что так, что так был бы 45-титысячник во втордиве. Какая разница то? Сегодня Шинник в пердиве, завтра опять во втордиве - стадион точно так же висел бы мёртвым грузом на бюджете региона.
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Сим Сим
До ЧМ-2018 решался вопрос где строить стадион : в Ярославле или Саранске? По щучьему велению выбрали Саранск. Ошиблась щука : от стадиона в Ярославле хоть какой-то толк был бы. А стадион в Саранске МИЛЛИАРДЫ на ветер.
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Иван1984
Через год, через два, Шинник будет в уефа!!
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Romeo Yankovich
Вот что фан уйди животворящий делает. Болельщиков на стадионы возвращает
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LLiriKK
Евсеев, считаю, отлично справляется. Ярославль смотрится достойно (особенно принимая во внимание их более чем скромные возможности) в турнире, который и по уровню соперников, и по степени конкуренции на многие порядки превосходит Вторую Лигу.
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Милчик
Вадим тренер жесткий, вот и игроки с самоотдачей бегают, болельщики видят и охотно идут на стадион
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Барыга блинами
Евсеев красавец, даже не смотря на серьезный опыт в РПЛ не сидит на месте, а ради того, чтобы работать, поехал во второй дивизион,вернул Шинник в Первый дивизион. Команда показывает хороший футбол на радость болельщикам. Одним словом, красава)
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