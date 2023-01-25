Евсеев о «Шиннике» в 1-й лиге: «Больше всех набрали очков дома, вернули болельщика на трибуны. Во Второй лиге приходили 300 человек»

оценил выступление «Шинника» в первой половине сезоне Мелбет Первой лиги.

— Вас задевает, что журналисты нечасто пишут про Первую лигу, редко берут интервью у игроков и тренеров этого турнира?

— Ну не звонят и не звонят. Какие проблемы? Я вниманием не обделен. Открыт для всех. У тренерского штаба хватает дел и забот, которые надо постоянно решать.

— «Шинник» завершил первую часть сезона на девятом месте. Довольны результатом?

— Наша команда больше всех в лиге набрала очков дома. Это, конечно, плюс. Мы вернули болельщика на трибуны. Здесь есть удовлетворение. При этом остался определенный осадок от результатов в гостях.

— А что касается качества игры?

— Мы, тренеры, довольны и качеством футбола «Шинника», и прогрессом наших подопечных. Считаю, команда играет на пределе своих возможностей. Стараемся показывать атакующий, динамичный, сбалансированный футбол, оказывать на соперников давление.

Хочется, чтобы зритель, прежде всего ярославский, получал удовольствие от наших матчей. Мы пришли в «Шинник», когда команда находилась во Второй лиге... Но ничего — вернулись в Первую, болельщик потянулся на трибуны.

— Какая сейчас средняя посещаемость домашних матчей?

— Если во Второй лиге на игры приходили 300 человек, то в этом сезоне на некоторых матчах набиралось уже по 4-5 тысяч, – сказал главный тренер « ».