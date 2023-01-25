«Барселона» – «Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

« » примет « » в 1/4 финала Кубка Испании.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Статистика Кубка Испании