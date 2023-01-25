«Барселона» – «Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Барселона» примет «Реал Сосьедад» в 1/4 финала Кубка Испании.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 25 января, 23.00, «Камп Ноу»
Реал Сосьедад после паузы, связанной с ЧМ-2022, выиграл все семь матчей и взлетел на третье место в таблице чемпионата Испании.
Очевидно, что лёгкой жизни у Барселоны в предстоящем домашнем матче не будет. Ждём огненной игры, много голов, и конечно победы Барселоне.