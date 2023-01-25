«Барселона» – «Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Барселона Реал Сосьедад Кубок Испании онлайны Футбол

«Барселона» примет «Реал Сосьедад» в 1/4 финала Кубка Испании.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Барселона – Реал Сосьедад
Дата проведения
25 января, 23.00, «Камп Ноу»
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11 комментариев

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Corazon blaugrana
Чем труднее матч тем слаще победа, вперёд Барса!
+7
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ДЖИН
ФОРСА БАРСА ! КАК МАДРИДУ ПИТЬ ДАТЬ!
0
-1
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ljolik888
Кстати ждём клоунов на этой ветке , ведь будут играть лидеры. Команды показывающий лучший футбол в Испании на данный момент .
+4
-1
+3
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& Co1366
Успеха Барсе 💙❤️ Пока Сосьедад был удобным соперником, но времена меняются.
+2
0
+2
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Goofts
Кажись Тер Штегена надо ставить, Пенья не потащит такой матч
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ljolik888
Сосьедат молодцы и показывают отличный футбол .Надеюсь на отличный матч и хорошое настроение после игры ! Барселона вперёд!
+2
-1
+1
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Blaumerc
В 15 последних матчах против Реал Сосьедада во всех турнирах Барселона одержала 13 побед и дважды сыграла вничью.
Реал Сосьедад после паузы, связанной с ЧМ-2022, выиграл все семь матчей и взлетел на третье место в таблице чемпионата Испании.
Очевидно, что лёгкой жизни у Барселоны в предстоящем домашнем матче не будет. Ждём огненной игры, много голов, и конечно победы Барселоне.
+3
-1
+2
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Игореха Веселов
Сосьедад, не подведи!
Сосьедад конешно хорош ,но удачи барсе.
+8
-4
+4
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Игореха Веселов
Сосьедад, не подведи!
+3
-10
-7
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Игорь Климов
Барселона вперёд к победе!
+5
-6
-1
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Великий Боули
ВПЕРЁД, БАРСА!
+9
-3
+6
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