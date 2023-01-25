Милинкович-Савич о скудетто после 4:0 с «Миланом»: «Если мы так сыграли против чемпиона Италии – почему нет?»

прокомментировал разгромную победу «Лацио» над « ».

Римляне победили со счетом 4:0 в 19-м туре Серии А.

«Куда бы я поставил эту победу? Думаю, на первое место, потому что это была хорошая победа – мы провели отличную игру при полном стадионе. А теперь нужно спуститься с небес на землю и двигаться дальше.

Если мы будем продолжать играть так же, как в последних трех матчах, мы можем забраться очень высоко. К сожалению, бывают моменты, когда мы падаем, и их нужно устранить. Скудетто? Почему бы и нет, если мы так сыграли против чемпионов Италии?» – сказал полузащитник «Лацио» в интервью DAZN.

« », набрав 37 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Милана» на 1 очко. Лидер таблицы «Наполи» набрал 50 очков.