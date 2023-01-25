Милинкович-Савич о скудетто после 4:0 с «Миланом»: «Если мы так сыграли против чемпиона Италии – почему нет?»

Теги Милан Лацио серия А Италия Сергей Милинкович-Савич Футбол

Сергей Милинкович-Савич прокомментировал разгромную победу «Лацио» над «Миланом».

Римляне победили со счетом 4:0 в 19-м туре Серии А.

«Куда бы я поставил эту победу? Думаю, на первое место, потому что это была хорошая победа – мы провели отличную игру при полном стадионе. А теперь нужно спуститься с небес на землю и двигаться дальше.

Если мы будем продолжать играть так же, как в последних трех матчах, мы можем забраться очень высоко. К сожалению, бывают моменты, когда мы падаем, и их нужно устранить. Скудетто? Почему бы и нет, если мы так сыграли против чемпионов Италии?» – сказал полузащитник «Лацио» в интервью DAZN.

«Лацио», набрав 37 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Милана» на 1 очко. Лидер таблицы «Наполи» набрал 50 очков.

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7 комментариев

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Booligan
Ответ Марслан Акматалиев
Мне показалось или без Иммобиле Лацио сыграла лучше
говоря по-русски, Иммобиле это недвижимость
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Марслан Акматалиев
Мне показалось или без Иммобиле Лацио сыграла лучше
0
0
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Chernoy
Потому что вы обсираетесь с Лечче и Эмполи, потому и нет.
0
-1
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Платини Уася Минералович продажная
какое скудетто? в контексте Лацио и нынешнего его положения - звучит смешно.
Единственный главный претендент - Наполи и проиграть они могут только сами себе.
+5
-1
+4
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ArdaTuran
Извечные неудачники Лацики и Скудетто? Да скорее какое-нибудь Сассуоло станет чемпионом, чем Лацио.
+3
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Ювенский Туринтус
Деревня середняков снова на своем месте)
+10
-5
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Спортик161
Потому что дальше вы сольёте какой нибудь Вероне
+28
-1
+27
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