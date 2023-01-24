Товарищеские матчи. «Краснодар» обыграл «Бунедкор», «Факел» победил «Графичар»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к весенней части сезона.
Товарищеские матчи
Белек, Турция
«Факел» Россия – «Графичар» Сербия – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Акбашев (45, пенальти), 2:0 – Ершов (59).
«Факел» (1-й тайм): Городовой, Божин, Суслов, Морозов, Магаль, Мендель, Черов, Якимов, Акбашев, Аппаев, Ивахнов.
«Факел» (2-й тайм): Городовой, Дашаев, Смирнов, Мастерной, Альшин, Калинин, Квеквескири, Черняков, Ершов, Марков, Кондрамашин.
Дубай, ОАЭ
«Краснодар» Россия – «Бунедкор» Узбекистан – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сперцян (14, пенальти).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Литвинов, Волков, Ленини, Баньяц, Сперцян, Олусегун, Ионов, Кордоба.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Марков пока непонятный
Плюс очень неплохой соперник.