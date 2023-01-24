Товарищеские матчи. «Краснодар» обыграл «Бунедкор», «Факел» победил «Графичар»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия товарищеские матчи (клубы) результаты Факел Бунедкор Краснодар Футбол

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к весенней части сезона.

Товарищеские матчи

Белек, Турция

«Факел» Россия – «Графичар» Сербия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Акбашев (45, пенальти), 2:0 – Ершов (59).

«Факел» (1-й тайм): Городовой, Божин, Суслов, Морозов, Магаль, Мендель, Черов, Якимов, Акбашев, Аппаев, Ивахнов.

«Факел» (2-й тайм): Городовой, Дашаев, Смирнов, Мастерной, Альшин, Калинин, Квеквескири, Черняков, Ершов, Марков, Кондрамашин.

Дубай, ОАЭ

«Краснодар» Россия – «Бунедкор» Узбекистан – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сперцян (14, пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Литвинов, Волков, Ленини, Баньяц, Сперцян, Олусегун, Ионов, Кордоба.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

10 комментариев

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Виктор Опомах
Ответ Владимир Молявин
Удачи парни!!! Постарайтесь без травм!!!
Играют с дворовой командой
0
0
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Юрий Железняк
Вперед, Быки!
0
0
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Shadow1882
Молодёжь в порядке
Марков пока непонятный
0
0
0
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Лысый огурец
Удачи тренеру и команде и главное без травм.
+2
0
+2
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Alina_77
Ответ Дмитрий Сëмиков
А где можно посмотреть этот матч?
Или в приложении Винлайна
0
0
0
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Alina_77
Ответ Дмитрий Сëмиков
А где можно посмотреть этот матч?
https://www.youtube.com/watch?v=Z9bSa08UApU
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valeriy50
Ответ Никита Самарин
Очень интересно будет посмотреть (схема, новые игроки), как будет играть Краснодар при новом главном тренере. 🧐 Плюс очень неплохой соперник.
Вот к чему подошли, даже команда из второй половины ТТ чемпионата Узбекистана для наших клубов уже "неплохой соперник" мда...(
+2
-4
-2
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Дмитрий Сëмиков
А где можно посмотреть этот матч?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Очень интересно будет посмотреть (схема, новые игроки), как будет играть Краснодар при новом главном тренере. 🧐
Плюс очень неплохой соперник.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Удачи парни!!! Постарайтесь без травм!!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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