Кафанов о Песьякове: «Однажды он получил травму в сборной. Карпин сказал: «Убирай костыли, голеностоп – это вообще не травма»

считает, что « » придется трудно без второго вратаря.

Второй вратарь «Ростова» восстанавливается после травмы колена, полученной в сентябре прошлого года в матче Фонбет Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

– Уверены, что выдержит такое количество матчей?

– Если точно знать, что не будет травм и удалений, то мы бы вообще не переживали по поводу вратарской позиции. Песьяков психологически и физически готов справиться со всеми задачами. Но в футболе всегда может случиться форс-мажор. Не так давно произошла ситуация, которая показала, как сложно приходится без второго вратаря.

– Расскажите.

– Песьяков получил травму в сборной. Врачи тогда сказали, что Сергей выбыл на три недели. Георгич ( – прим. Sports.ru) к нему тогда подошел и сказал: «Убирай костыли, через неделю ты играешь с «Ахматом». Голеностоп – это вообще не травма», – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.