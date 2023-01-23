Кафанов о Песьякове: «Однажды он получил травму в сборной. Карпин сказал: «Убирай костыли, голеностоп – это вообще не травма»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Валерий Карпин Сергей Песьяков Виталий Кафанов Никита Медведев Футбол

Виталий Кафанов считает, что «Ростову» придется трудно без второго вратаря.

Второй вратарь «Ростова» Никита Медведев восстанавливается после травмы колена, полученной в сентябре прошлого года в матче Фонбет Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

– Уверены, что Песьяков выдержит такое количество матчей?

– Если точно знать, что не будет травм и удалений, то мы бы вообще не переживали по поводу вратарской позиции. Песьяков психологически и физически готов справиться со всеми задачами. Но в футболе всегда может случиться форс-мажор. Не так давно произошла ситуация, которая показала, как сложно приходится без второго вратаря.

– Расскажите.

– Песьяков получил травму в сборной. Врачи тогда сказали, что Сергей выбыл на три недели. Георгич (Валерий Карпин – прим. Sports.ru) к нему тогда подошел и сказал: «Убирай костыли, через неделю ты играешь с «Ахматом». Голеностоп – это вообще не травма», – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.

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5 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Лично для меня самые важные слова Кафанова в этом вью это "Пока буду нужен Валерию Карпину и «Ростову», работаю здесь.".
+4
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+4
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FromRostov
И Георгиевич оказался, как всегда, прав! Но при всем при этом второй вратарь нужен!
+2
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Valentin Kompaneytsev
А, как Капин воспримет это замечание Кафанова.
0
0
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Давид Agabekyan
А потом все удивляются, почему из сборной все поломанные возвращаются
+2
-7
-5
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Уся Ваткин
— И сказал Кашпировский мальчику: «Брось костыли и иди!» и мальчик бросил костыли и пошёл.
— А что у мальчика было-то?
— Насморк.
— А костыли почему?
— Бабушке нес.
+54
-1
+53
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