Кафанов о Песьякове: «Однажды он получил травму в сборной. Карпин сказал: «Убирай костыли, голеностоп – это вообще не травма»
Виталий Кафанов считает, что «Ростову» придется трудно без второго вратаря.
Второй вратарь «Ростова» Никита Медведев восстанавливается после травмы колена, полученной в сентябре прошлого года в матче Фонбет Кубка России против «Оренбурга» (3:1).
– Уверены, что Песьяков выдержит такое количество матчей?
– Если точно знать, что не будет травм и удалений, то мы бы вообще не переживали по поводу вратарской позиции. Песьяков психологически и физически готов справиться со всеми задачами. Но в футболе всегда может случиться форс-мажор. Не так давно произошла ситуация, которая показала, как сложно приходится без второго вратаря.
– Расскажите.
– Песьяков получил травму в сборной. Врачи тогда сказали, что Сергей выбыл на три недели. Георгич (Валерий Карпин – прим. Sports.ru) к нему тогда подошел и сказал: «Убирай костыли, через неделю ты играешь с «Ахматом». Голеностоп – это вообще не травма», – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.
— А что у мальчика было-то?
— Насморк.
— А костыли почему?
— Бабушке нес.