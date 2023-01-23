Рой Кин: «У «Арсенала» отличные шансы выиграть АПЛ. Нужно потратить много сил, чтобы их остановить»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Рой Кин оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» назвал «Арсенал» «приятной командой, у которой многое получается», и отметил, что выступление «Арсенала» в текущем сезоне является «ответом всем критикам» после того, как в предыдущем сезоне «канонирам» не удалось попасть в топ-4.

«Они находятся в выгодном положении. В них есть агрессия, они знают, что им нужно делать на футбольном поле. Потребуется много сил, чтобы остановить их. Это была игра под давлением, и они хорошо с этим справились. У них есть отличные шансы выиграть АПЛ.

«Арсенал» заслужил [победу] давлением, которое они оказали на «Юнайтед» во втором тайме. Если и были какие-то сомнения по поводу того, что такой «Арсенал» выйдет вперед, разочарование от пропущенного сегодня гола, то они здесь заслуженно», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:2) «Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 19 матчах.

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25 комментариев

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Виьалий
Надеюсь, что в этой тональности, типа ещё не конец, ещё мол играть и впереди серьезные соперники, мы так и договорим до тура эдак предпоследнего)) как собственно и было в начале сезона!
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MU RD2
Ответ Skilled Fan
Для победы в АПЛ хватит и разницы в одно очко, как тот же Сити обошел Ливерпуль в прошлом сезоне.
Так я не говорю что не хватит, по этой логике хватит и разница мячей. Но впереди еще половина сезона, это 18 игр. При 18 несыгранных играх 5 очков в апл как раз таки еще не преимущество. При том, что впереди есть соперники, которым по силам отобрать очки. А 5 очков это 2 матча, условно с тем же сити к примеру. Другое дело если бы оставалось несколько матчей... Поэтому и говорю, что еще рано о чемпионстве говорить...
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ASH11
Ответ DominatorDinamit
Про Лестер тоже так говорили, а они смогли стать чемпионами.
Да, шансы велики. Тогда и сейчас топы в кризисе, но сейчас есть МС, который всё равно мощно выглядит, а тогда в конкурентах были Арсенал и Тоттенхэм.
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DominatorDinamit
Ответ ASH11
В конце чемпионата будем подводить итоги. У Арсенала при всём желании нет запаса прочности, что есть у МС.
Про Лестер тоже так говорили, а они смогли стать чемпионами.
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Lavinka
Ответ evil
Помню, как тут ржали над доминатором Артетой Ну чего не смеётесь, не смешно?©
И сейчас смешно . Особенно как Артета прыгает на бровке .
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Skilled Fan
Ответ MU RD2
На рубеже еще пол сезона, евровесна, игры с мансити, поход на энфилд, лондонское дерби, игра с крепким ньюкаслом (который на эмирейтс смогли унести очко). Слишком рано еще говорить о чемпионстве. Отрыв для апл совсем маленький, и еще в памяти есть сезоны, когда набравшие ход канониры шли на спад в концовке... Если конечно выбирать стоит за кого болеть, за горожан или за пушкарей, то я бы за пушкарей поболел бы в этом сезоне. А так, в целом как фанат мю, буду болеть за своих, и чтобы те кто впереди теряли очки, а манки с новыми силами шли вперед)))) Хотя как реалист, скажу, что в этом сезоне мы на чемпионство еще не наиграли))))
Для победы в АПЛ хватит и разницы в одно очко, как тот же Сити обошел Ливерпуль в прошлом сезоне.
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Berbatov09
Ответ Yri Yrov
Говорил по игре Арсенал лучше Мю, и заслуженно занимает свое место , а меня заминусили. Как понять
Ты попал не в то время и не в то место. Здесь плюсы нередко собирают противоположные мнения в двух разных постах.
+5
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Александр Сучков
Ответ Spaten
Пол турнира ещё впреди, отрыва от Пепа практически нет
ага и календарь легкий и с топами еще не играли
+7
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OSHO - ऊर्जा
Ответ batterbin
1) Ничья не была бы более заслуженным результатом для МЮ. Они её не заработали; 2) МС все ещё претендент на золото и, возможно, самый главный. Ещё не было очных встреч. Если МС в них раскатать Арсенал в одну калитку - сказка может закончится; 3) Не факт, что Тен Хагу дадут топ-игроков в следующем сезоне и не факт, что с ними он начнёт брать титулы; 4) Нынешний Челси, судя по набранным очкам, скорее конкурент МЮ, чем Арсеналу. P.S. Сними свои розовые очки. МЮ в следующем сезоне ещё дальше от титула АПЛ, чем Арсенал в этом сезоне. Гвардиола со своей цистерной нефти никуда не делся...
1. По результату а не по игре? Два гола забили на выезде? Играли не с самым оптимальным составом? Новый нап, отсутствие Казимиро, деревяные бегунки в составе.

2. По моему мнению 80% к тому что будет бодаться за место в четверке.

3. То что он показал в первом же своём сезоне? То как справился с Роном, со средними игроками, какую игру показывает, и какие результаты берёт, и каким действительно батей в МЮ стал. ТОп игроки не пойдут?? нее брат, очки у тебя, и не те.

4. Нынешний челси конкурент Ливерпулю, но ни как не МЮ. Если МЮ будет брать и дальше очки, как брал до этого, не важно по игре или нет, то он прямой конкурент сити и арса.

Ещё этот не закончился, боремся на всех фронтах, а ты вякаешь о каком то следующем сезоне?

Спроси у меня в конце этого сезона. Впереди будет триллер с Барсой.
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ASH11
Ответ evil
Помню, как тут ржали над доминатором Артетой Ну чего не смеётесь, не смешно?©
В конце чемпионата будем подводить итоги. У Арсенала при всём желании нет запаса прочности, что есть у МС.
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batterbin
Ответ Ashot Kafka
Так МЮ в плане финансов ничем особо от Сити не отстает, на те же зарплаты даже больше тратит, да и по трансферам сопоставимо, тут вопросы к менеджменту скорее.
На счет зарплат была новость, что МЮ пересмотрит политику в отношении максимальных зарплат. Чтобы никто не получал больше определенной суммы. Так что в этом плане у них точно не будет то же самое, что и у цистерны...
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Ashot Kafka
Ответ batterbin
1) Ничья не была бы более заслуженным результатом для МЮ. Они её не заработали; 2) МС все ещё претендент на золото и, возможно, самый главный. Ещё не было очных встреч. Если МС в них раскатать Арсенал в одну калитку - сказка может закончится; 3) Не факт, что Тен Хагу дадут топ-игроков в следующем сезоне и не факт, что с ними он начнёт брать титулы; 4) Нынешний Челси, судя по набранным очкам, скорее конкурент МЮ, чем Арсеналу. P.S. Сними свои розовые очки. МЮ в следующем сезоне ещё дальше от титула АПЛ, чем Арсенал в этом сезоне. Гвардиола со своей цистерной нефти никуда не делся...
Так МЮ в плане финансов ничем особо от Сити не отстает, на те же зарплаты даже больше тратит, да и по трансферам сопоставимо, тут вопросы к менеджменту скорее.
+2
-1
+1
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Spaten
Пол турнира ещё впреди, отрыва от Пепа практически нет
+1
-2
-1
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MU RD2
На рубеже еще пол сезона, евровесна, игры с мансити, поход на энфилд, лондонское дерби, игра с крепким ньюкаслом (который на эмирейтс смогли унести очко). Слишком рано еще говорить о чемпионстве. Отрыв для апл совсем маленький, и еще в памяти есть сезоны, когда набравшие ход канониры шли на спад в концовке... Если конечно выбирать стоит за кого болеть, за горожан или за пушкарей, то я бы за пушкарей поболел бы в этом сезоне. А так, в целом как фанат мю, буду болеть за своих, и чтобы те кто впереди теряли очки, а манки с новыми силами шли вперед)))) Хотя как реалист, скажу, что в этом сезоне мы на чемпионство еще не наиграли))))
+5
-1
+4
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Антон Абызов
Ответ evil
Помню, как тут ржали над доминатором Артетой Ну чего не смеётесь, не смешно?©
Ну я его помню ещё как игрока)
+2
0
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Влад Музалевский
Ответ Ман Сити
Офсайдники реально думали что судьи их протащат на 1-е место. Но после скандального офсайда 2 раза потеряли очки, причем их отвозили в этих матчах.
Когда ЛЧ уже выиграете?
+8
-4
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Sevuska
Помню эти схватки Старины Роя со Стариной Патриком в туннеле перед выходом, и на поле за главенство в центре .
Как и тогда , как и сейчас только МЮ мог остановить летящий к чемпионству Арсенал .
Но не смог . Надеюсь и сейчас.
+1
-1
0
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Ман Сити
Офсайдники реально думали что судьи их протащат на 1-е место. Но после скандального офсайда 2 раза потеряли очки, причем их отвозили в этих матчах.
+9
-11
-2
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iJoy
Матч было приятно смотреть, наверно за этот розыгрыш АПЛ - самый плотный и динамичный матч. Максимальный кайф от лучшей лиги мира.
+5
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+5
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batterbin
Ответ OSHO - ऊर्जा
МЮ дал бой,возможно будущему Чемпиону АПЛ. Ничья была бы более заслуженным результатом. Обе команды начали сезон с чистого для себя листа, никто из них не был в такой ситуации, в которой они находятся сейчас. Артета и Тен Хаг каждый из них проделывает свою уникальную работу, на ходу разрушая устоявшиеся стереотипы. У Артеты не самый топ состав, но молодняк физикой и интеллектуально в плане стратегий и схем, компенсирует. Но если бы были топ игроки, было бы ещё мощнее. У Тен Хага не самый топ состав, не хватает нескольких топ игроков, что бы ещё более мощно играть, и брать турниры. Но очевидно что это уже вопрос времени. Летом будет трансформация состава. Обе команды сегодня были молодцы, обе были достойны, если оба будут играть весь сезон так как играют, то есть брать почти все очки, следовательно оба достойны будут звания чемпиона АПЛ. Всё решит осечки, и набор очков. Ман Сити может включиться, если тоже начнёт только выигрывать, но думаю он уже не претендент на золото. В следующем сезоне Тен Хагу дадут топ игроков, и он начнёт брать титулы, в этом нет сомнения нет. Возьмёт ли топ игроков Артета? Вопрос. Если возьмёт, тогда возможно будет быться на равных с Тен Хагом за следующий титул АПЛ. И тогда победитель будет решаться не в плоскости кто сильнее (как и в этом чемпионате, ибо оба почти равны по силе) а кому больше повезёт, кто больше побед возьмёт, и кто меньше осечек сделает. Как будет дела обстоять с другими командами в следующем АПЛ, поживём поглядим. Тен Хагу не хватило топов и глубины состава. У него всё впереди, он знает что делать. Обе команды достойны друг друга. Будет выдающие зрелище в матче между ними, если в следующем году, обе команды одновременно обзаведутся топами. Но у меня есть сомнение по Арсеналу, они не умеют расставаться с лёгкостью по пару сотен миллионов. Мудрика уже упустили, что бы кто ни говорил.Мало того что упустили, так ещё и позволили усилиться конкуренту и соседу! Эх. Что есть то есть. Жаль что сегодня не было ничьи. Но что не делается, всё к лучшему. Всем удачи.
1) Ничья не была бы более заслуженным результатом для МЮ. Они её не заработали;
2) МС все ещё претендент на золото и, возможно, самый главный. Ещё не было очных встреч. Если МС в них раскатать Арсенал в одну калитку - сказка может закончится;
3) Не факт, что Тен Хагу дадут топ-игроков в следующем сезоне и не факт, что с ними он начнёт брать титулы;
4) Нынешний Челси, судя по набранным очкам, скорее конкурент МЮ, чем Арсеналу.

P.S. Сними свои розовые очки. МЮ в следующем сезоне ещё дальше от титула АПЛ, чем Арсенал в этом сезоне. Гвардиола со своей цистерной нефти никуда не делся...
+32
-2
+30
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batterbin
Ответ evil
Помню, как тут ржали над доминатором Артетой Ну чего не смеётесь, не смешно?©
В тот момент было смешно. А теперь уже не очень.
+16
-5
+11
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Бекболот Жолборсов
Пока Арсенал заслуживает там где они сейчас но впереди много матчи Артету уже можно назвать доминатором
+6
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OSHO - ऊर्जा
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+3
-13
-10
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evil
Помню, как тут ржали над доминатором Артетой

Ну чего не смеётесь, не смешно?©
+55
-4
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Yri Yrov
Говорил по игре Арсенал лучше Мю, и заслуженно занимает свое место , а меня заминусили. Как понять
+22
-2
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