Рой Кин: «У «Арсенала» отличные шансы выиграть АПЛ. Нужно потратить много сил, чтобы их остановить»

Рой Кин оценил шансы « » на победу в АПЛ.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» назвал «Арсенал» «приятной командой, у которой многое получается», и отметил, что выступление «Арсенала» в текущем сезоне является «ответом всем критикам» после того, как в предыдущем сезоне «канонирам» не удалось попасть в топ-4.

«Они находятся в выгодном положении. В них есть агрессия, они знают, что им нужно делать на футбольном поле. Потребуется много сил, чтобы остановить их. Это была игра под давлением, и они хорошо с этим справились. У них есть отличные шансы выиграть АПЛ.

«Арсенал» заслужил [победу] давлением, которое они оказали на «Юнайтед» во втором тайме. Если и были какие-то сомнения по поводу того, что такой «Арсенал» выйдет вперед, разочарование от пропущенного сегодня гола, то они здесь заслуженно», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

После победы над « » (3:2) «Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице , набрав 50 очков в 19 матчах.