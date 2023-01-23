Рой Кин: «У «Арсенала» отличные шансы выиграть АПЛ. Нужно потратить много сил, чтобы их остановить»
Рой Кин оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» назвал «Арсенал» «приятной командой, у которой многое получается», и отметил, что выступление «Арсенала» в текущем сезоне является «ответом всем критикам» после того, как в предыдущем сезоне «канонирам» не удалось попасть в топ-4.
«Они находятся в выгодном положении. В них есть агрессия, они знают, что им нужно делать на футбольном поле. Потребуется много сил, чтобы остановить их. Это была игра под давлением, и они хорошо с этим справились. У них есть отличные шансы выиграть АПЛ.
«Арсенал» заслужил [победу] давлением, которое они оказали на «Юнайтед» во втором тайме. Если и были какие-то сомнения по поводу того, что такой «Арсенал» выйдет вперед, разочарование от пропущенного сегодня гола, то они здесь заслуженно», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:2) «Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 19 матчах.
2. По моему мнению 80% к тому что будет бодаться за место в четверке.
3. То что он показал в первом же своём сезоне? То как справился с Роном, со средними игроками, какую игру показывает, и какие результаты берёт, и каким действительно батей в МЮ стал. ТОп игроки не пойдут?? нее брат, очки у тебя, и не те.
4. Нынешний челси конкурент Ливерпулю, но ни как не МЮ. Если МЮ будет брать и дальше очки, как брал до этого, не важно по игре или нет, то он прямой конкурент сити и арса.
Ещё этот не закончился, боремся на всех фронтах, а ты вякаешь о каком то следующем сезоне?
Спроси у меня в конце этого сезона. Впереди будет триллер с Барсой.
Как и тогда , как и сейчас только МЮ мог остановить летящий к чемпионству Арсенал .
Но не смог . Надеюсь и сейчас.
2) МС все ещё претендент на золото и, возможно, самый главный. Ещё не было очных встреч. Если МС в них раскатать Арсенал в одну калитку - сказка может закончится;
3) Не факт, что Тен Хагу дадут топ-игроков в следующем сезоне и не факт, что с ними он начнёт брать титулы;
4) Нынешний Челси, судя по набранным очкам, скорее конкурент МЮ, чем Арсеналу.
P.S. Сними свои розовые очки. МЮ в следующем сезоне ещё дальше от титула АПЛ, чем Арсенал в этом сезоне. Гвардиола со своей цистерной нефти никуда не делся...
Ну чего не смеётесь, не смешно?©