В 16-м туре Бундеслиги забили 41 мяч – лучший результат сезона. Больше в XXI веке было лишь в 34-м туре сезона-2001/02 (44)

В 16-м туре Бундеслиги команды забили 41 мяч.

Это лучший результат в текущем сезоне чемпионата Германии. В самых результативных матчах тура « » обыграл « » (7:1), « » одержал победу над « » (6:0), а « » Дортмунд победила «Аугсбург» (4:3).

Лишь однажды в XXI веке был зафиксирован более результативный тур в Бундеслиге. В 34-м туре сезона-2001/02 было забито 44 мяча.