В 16-м туре Бундеслиги забили 41 мяч – лучший результат сезона. Больше в XXI веке было лишь в 34-м туре сезона-2001/02 (44)
В 16-м туре Бундеслиги команды забили 41 мяч.
Это лучший результат в текущем сезоне чемпионата Германии. В самых результативных матчах тура «Кельн» обыграл «Вердер» (7:1), «Вольфсбург» одержал победу над «Фрайбургом» (6:0), а «Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург» (4:3).
Лишь однажды в XXI веке был зафиксирован более результативный тур в Бундеслиге. В 34-м туре сезона-2001/02 было забито 44 мяча.
Странно, что в первые сезоны Хоффенхайма при еще крепком Вердере не перебили такое.