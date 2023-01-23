В 16-м туре Бундеслиги забили 41 мяч – лучший результат сезона. Больше в XXI веке было лишь в 34-м туре сезона-2001/02 (44)

Теги Вердер Боруссия Дортмунд Вольфсбург бундеслига Германия Аугсбург Фрайбург Кельн рекорды Футбол

В 16-м туре Бундеслиги команды забили 41 мяч.

Это лучший результат в текущем сезоне чемпионата Германии. В самых результативных матчах тура «Кельн» обыграл «Вердер» (7:1), «Вольфсбург» одержал победу над «Фрайбургом» (6:0), а «Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург» (4:3).

Лишь однажды в XXI веке был зафиксирован более результативный тур в Бундеслиге. В 34-м туре сезона-2001/02 было забито 44 мяча.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DonBrazzo
Хорош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chyngyz Orozaliev
Подвели Лейпциг с Баварией
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v.belorussky
Сколько мы ни забили, все мы в любом случае заранее знаем чемпиона бундеслиги
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эд
Это Бундеслига, детка
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
Дырявые немцы
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Хорошее время тогда было. Безумные Байер и Вердер.

Странно, что в первые сезоны Хоффенхайма при еще крепком Вердере не перебили такое.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий