«Интер» уступил дома «Эмполи» (0:1), отыграв больше тайма вдесятером

Теги Интер Эмполи серия А Италия Милан Шкриньяр Томмазо Бальданци онлайны Футбол

«Интер» проиграл «Эмполи» дома в 19-м туре Серии А (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Миланская команда больше тайма отыграла вдесятером после удаления Милана Шкриньяра на 40-й минуте.

Интер – Эмполи 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
23 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 66 Бальданци.
ИнтерОнана, Дармиан (Джеко, 71), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 71), Мхитарян (Лукаку, 76), Чалханоглу, Барелла (Аслани, 71), Корреа (Белланова, 46), Мартинес.
ЭмполиВикарио, Эбуэхи, Луперто, де Винтер, Паризи, Акпа-Акпро (Хаас, 46), Хендерсон (Сатриано, 73), Бандинелли, Байрами (Фаццини, 74), Капуто (Валюкевич, 90), Камбьяги (Бальданци, 64).
Предупреждения:
Шкриньяр (25), Хендерсон (30), Акпа-Акпро (31), Паризи (45), Барелла (68), Джеко (89).
Удаление:
Шкриньяр (40).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

70 комментариев

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ОТКЛ Бишкек
Ответ Maksat S
Форза Милан ! Интер Мерда ! Все очень просто
Или наоборот)
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*MVP*
Ответ Артём Назмутдинов
А что за тупые? За какие поступки? Типо, необязательный фол или как?
чувак, посмотри 3-минутный обзор на ютубе, или тебя забанили там?
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Артём Назмутдинов
Ответ *MVP*
получил две тупые желтые
А что за тупые? За какие поступки? Типо, необязательный фол или как?
0
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*MVP*
Ответ Артём Назмутдинов
А что он сделал, я не вкурсе
получил две тупые желтые
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Алексей Гусев
Ответ Xell
Шкриньяр урод а не капитан. Сначала играть в защите научись, ПСЖ ему.
я думал это ракета, а нет, это фанаты Интера))) как приятно на это смотреть, когда пол года назад все в голос утверждали что продлите и никуда он не уйдет)))
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Maksat S
Какой клуб такой и капитан
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vcaireac
Ответ заляпут
В смысле бред ?! Индзаги выиграл серию А в 1999-2000 году за Лацио
Он Серию А брал с Лацио как игрок, а не тренер.Разницу чувствуешь?)
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Милан.Тэо
Просто красавцы !!! 🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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Милан.Тэо
Не видать турку опять Скудетто это уже 100% ! ☝️😄😄😄
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Милан.Тэо
Ай Эмполи красавцы!!!, ай хорошо то как !!! 😃😃😃
+4
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Никита Китаев
Ответ Artem89S
Ну что значит глупо))) Милан тупо на всем отрезке чемпа был лучше и полностью заслужил Скудетто
Милан по всем метрикам уступал Интеру. Не так сильно, чтобы говорить про везение как об основном факторе, но все же.
0
-2
-2
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2RIN
То чувство, когда Эмполи обогнал Юве в таблице, а ты этому рад))
+5
-3
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team spirit
Всех эмполези с победой!!!
+4
0
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Maksat S
Форза Милан !
Интер Мерда !
Все очень просто
+9
-4
+5
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Артём Назмутдинов
Ответ андрей калуцких
в Париже карма вернет ему всё сполна.
А что он сделал, я не вкурсе
0
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заляпут
Ответ Batt Monner
Какую Серию А выиграл Индзаги? Что за бред, не позорьтесь)
В смысле бред ?! Индзаги выиграл серию А в 1999-2000 году за Лацио
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андрей калуцких
Ответ Palacio8
"Капитан" красиво попрощался с "любимым" клубом, наверное уже на вокзале ждёт поезд до Парижа.
в Париже карма вернет ему всё сполна.
+4
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Igor Shalamov
Ответ Artem89S
Ну что значит глупо))) Милан тупо на всем отрезке чемпа был лучше и полностью заслужил Скудетто
Глупо это всегда, когда ты имеешь 8 очковый отрыв и матч в запасе, а потом сливаешь все. Это всегда глупо
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Алан Аланович
Интер уже понимает что скоро станет чемпионом, у Юве сняли очки следующие Наполи и Милан, так что .....ра напрягаться!)
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-4
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Pertinax Gandi
Лукаку скушал каку
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-1
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Batt Monner
Ответ заляпут
Индзаги выиграл Серию А, в прошлом году проиграл чисто из за пары случайностей Милану. В смысле физрук он ? Ахинею не пишите
Какую Серию А выиграл Индзаги? Что за бред, не позорьтесь)
+4
-2
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заляпут
Ответ Batt Monner
Так одно дело подготовиться к конкретному сопернику в конкретном матче, другое - привить команде стабильную и успешную игру, основанную не только на скилле игроков, но и на их эффективном взаимодействии, стабильно играть в течении нескольких сезонов
Индзаги выиграл Серию А, в прошлом году проиграл чисто из за пары случайностей Милану. В смысле физрук он ? Ахинею не пишите
0
-6
-6
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А.Э.РАСИМ
Нам теперь над горем Интере смеяться?
Не будем.
Мы болельщики элитного клуба.Как скотобаза себя вести не можем.

Не умеем.
+6
-7
-1
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красная_карточка
Интер гениално капитанов выбирает -то куколд то вот
+8
-2
+6
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Милчик
Ответ Илья Егоров
Шкриньяр, вероятно, провел последний матч за Интер. Очень жаль, что вот так уходит капитан и футболист, который много говорил о любви к клубу. Ну и привет Индзаги. Абсолютно безыдейный футбол в матче с аутсайдером
Эмполи хорош после возобновления чемпионата
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