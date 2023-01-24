«Интер» уступил дома «Эмполи» (0:1), отыграв больше тайма вдесятером
«Интер» проиграл «Эмполи» дома в 19-м туре Серии А (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Миланская команда больше тайма отыграла вдесятером после удаления Милана Шкриньяра на 40-й минуте.
- Дата проведения
- 23 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 66 Бальданци.
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Интер –
Онана, Дармиан (Джеко, 71), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 71), Мхитарян (Лукаку, 76), Чалханоглу, Барелла (Аслани, 71), Корреа (Белланова, 46), Мартинес.
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Эмполи –
Викарио, Эбуэхи, Луперто, де Винтер, Паризи, Акпа-Акпро (Хаас, 46), Хендерсон (Сатриано, 73), Бандинелли, Байрами (Фаццини, 74), Капуто (Валюкевич, 90), Камбьяги (Бальданци, 64).
- Предупреждения:
- Шкриньяр (25), Хендерсон (30), Акпа-Акпро (31), Паризи (45), Барелла (68), Джеко (89).
- Удаление:
- Шкриньяр (40).
Интер Мерда !
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Не будем.
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