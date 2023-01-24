«Интер» уступил дома «Эмполи» (0:1), отыграв больше тайма вдесятером

« » проиграл « » дома в 19-м туре Серии А (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Миланская команда больше тайма отыграла вдесятером после удаления Милана Шкриньяра на 40-й минуте.

Таблица Серии А

Статистика Серии А