Ювентус — Аталанта: прогноз на матч 22.01.2023, Серия А

Пока «Наполи» в Серии А оторвался от своих преследователей и сделал хороший задел, те ведут борьбу между собой за место в Лиге Чемпионов. Конечно, пока никто не говорит, что с чемпионством Италии все решено, играть еще половину матчей, но определенная тенденция уже вырисовывается. Еще недавно казалось, что главным преследователем становится «Ювентус». Восемь побед подряд и вот уже неаполитанцы на расстоянии вытянутой руки, а тут еще подоспел и очный поединок. Результат всем известен, и теперь непонятно, каким может предстать «Ювентус» в следующей игре чемпионата. Играть предстоит с «Аталантой» Пока лидеры разбирались между собой команда Джан Пьеро Гасперини пыталась выйти из кризиса, в который попала накануне Чемпионата мира в Катаре. И, вроде, вышла, да еще как. Две победы подряд и «Аталанта» уже на шестом месте и в трех очках отставания от того же «Ювентуса». Вообще интриг в 19-м туре чемпионата Италии хватает и в Турине одна из них. Матч состоится на Ювентус стэдиум, начало в 22:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х, Ф1 (0), ТБ 2

Ювентус

«Старая синьора» будто и не заметила перерыв на Чемпионат мира по футболу в Катаре. Как до него, так и после команда Массимилиано Аллегри продолжила набирать очки, да еще как! На протяжении всей этой победной серии «Ювентус» не пропускал. Оптимистично настроенные специалисты вновь заговорили о фирменной игре бьянконери, которая уже много раз приводила их к чемпионству. Ответы на многие вопросы мог дать матч в Неаполе. Лидер чемпионата тоже долго не проигрывал, пока не приехал в гости к «Наполи». Выиграй «Ювентус» в гостях в Неаполе, и вот она интрига. Однако ее не состоялось, туринцы были просто уничтожены, и на какое-то время оптимистичные разговоры затихнут. Но не нужно нападать на «Ювентус», говорить о его несостоятельности и так далее. У тренера есть вполне серьезное оправдание. Ниже вы видите факты и цифры в отношении команды, так вот все трое упомянутых там игроков долгое время травмированы. Да и Федерико Кьеза только-только вернулся после травмы и еще не набрал оптимальную форму. Когда у тебя в лазарете почти половина основного состава рано или поздно случится что-то подобное, произошедшему в Неаполе. Теперь у нас есть возможность посмотреть, как команда Аллегри может держать удар, ведь «Аталанта» на ходу и определенно даст бой хозяевам поля. Перед вами последние результаты бьянконери.

Кубок Италии. 19.01.2023, «Ювентус» — «Монца» — 2 : 1

— «Монца» — : 1 Серия А. 13.01.2023, «Наполи» — «Ювентус» — 5 : 1

— «Ювентус» — : 1 Серия А. 07.01.2023, «Ювентус» — «Удинезе» — 1 : 0

— «Удинезе» — : 0 Серия А. 04.01.2023, «Кремонезе» — «Ювентус» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 13.11.2022, «Ювентус» — «Лацио» — 3 : 0

Факты и цифры

«Ювентус» на своем поле в этом сезоне ни разу не проигрывал, на счету команды 7 побед и 2 ничьи

Лучший бомбардир команды Душан Влахович, на его счету 6 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует Филип Костич, он отдал партнерам 5 результативных передач

Самый недисциплинированный Хуан Куадрадо, на его счету 3 желтых карточки и 1 удаление

Аталанта

С приходом в «Аталанту» на тренерский мостик Джан Пьеро Гасперини команда, наконец, воспряла и перестала считаться середняком Серии А. Конечно, дело не только в тренере, огромное внимание клубу уделяет его президент Антонио Перкасси, построен новый стадион, болельщики не чают души в своих любимцах. Одно время даже казалось, что команда может потеснить грандов с их привычных мест, но все время чего-то не хватает. Либо клуб и вместе с ним футболисты не могут сбросить с себя ощущение провинциалов, либо случаются какие-то игровые причины, но точно можно сказать, что на чемпионский титул команда пока не тянет. «Аталанта» ежегодно усиливается, в составе появляются новые футболисты, которые раскрываются в полной мере, достаточно посмотреть на того же Адемолу Лукмана, но и покидают клуб каждый год лидеры. Гасперини все время приходится встраивать в свою схему новых игроков. Отсюда и неровное выступление по ходу сезона. Хотя на старте чемпионата «Аталанта» даже лидировала пару туров, но потом результаты пошли вниз. Видно, что во время Чемпионата мира клуб провел время с пользой. В результате набрано семь очков в трех матчах, одержано две победы подряд, причем одна вообще удивительная над довольно крепкой «Салернитаной», и теперь нужно закрепить этот успех в Турине, хотя сделать это будет непросто. Перед вами пять последних результатов команды.

Кубок Италии. 19.01.2023, «Аталанта» — «Специя» — 5 : 2

— «Специя» — : 2 Серия А. 15.01.2023, «Аталанта» — «Салернитана» — 8 : 2

— «Салернитана» — : 2 Серия А. 09.01.2023, «Болонья» — «Аталанта» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 04.01.2022, «Специя» — «Аталанта» — 2 : 2

Серия А. 13.11.2022, «Аталанта» — «Интер» — 2 : 3

Факты и цифры

«Аталанта» в этом сезоне на выезде играет немногим хуже, чем «Ювентус» дома, на счету команды 6 побед, 2 ничьи и 1 поражение

В лидеры бомбардирской гонки вышел нигериец Адемола Лукман, на его счету уже 9 забитых мячей

Лучшим ассистентом является голландец Тен Копмейнерс, на его счету 4 голевые передачи

Самый недисциплинированный колумбиец Луис Муриэль, один раз в чемпионате он был удален с поля

Прогноз на матч Ювентус — Аталанта

Ровно 140 матчей провели «Ювентус» и «Аталанта» между собой в различных итальянских турнирах. Впервые они сыграли в далеком 1937 году. Подавляющее преимущество в этих матчах на стороне бьянконери.

Победы «Ювентуса» — 74

Победы «Аталанты» — 17

Ничьи — 49

Самая крупная победа «Ювентуса» — 7 : 1, 6 : 0

Самая крупная победа «Аталанты» — 3 : 0

Да, «Ювентус» в Италии имеет подобное преимущество по победам над многими командами, долго не входившими в элиту. Но за последние три года «Аталанта» смогла несколько поправить отставание, одержав значительный процент побед из своих 17-ти и даже смогла одержать победу на выезде. Вот как складывались последние пять поединков между соперниками.

Серия А. 13.02.2022, «Аталанта» — «Ювентус» — 1 : 1

Серия А. 27.11.2021, «Ювентус» — «Аталанта» — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 14.08.2021, «Ювентус» — «Аталанта» — 3 : 1

— «Аталанта» — : 1 Кубок Италии. 19.05.2021, «Аталанта» — «Ювентус» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 18.04.2021, «Аталанта» — «Ювентус» — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Ювентус — Аталанта

Обе команды среди недели играли матчи Кубка Италии, и обе вышли в четвертьфинал. Видно, что «Ювентус» отправился от разгромного поражения в Неаполе и поднял себе настроение. Букмекеры склоняются в этом матче на сторону хозяев. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ювентуса» — 2,20

Ничья — 3,40

Победа «Аталанты» — 3,40

Слишком хороша сейчас «Аталанта», чтобы отдавать безоговорочное преимущество туринцам. Наиболее вероятным исходом матча кажется ничья, но можно подстраховаться и сделать ставку 1Х.

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Где смотреть матч Ювентус – Аталанта