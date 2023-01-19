Джеко побил рекорд Роналду и стал самым возрастным автором гола в Суперкубке Италии. Эдин забил «Милану» в 36 лет и 307 дней
Эдин Джеко побил рекорд Криштиану Роналду в Суперкубке Италии.
Вчера Джеко забил «Милану» (3:0) в матче за Суперкубок Италии и стал самым возрастным игроком, когда либо забивавшим в такой игре. Форвард «Интера» сделал это в 36 лет и 307 дней.
До вчерашнего дня это достижение принадлежало Криштиану Роналду, который забил за «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0) в возрасте 35 лет и 350 дней.
3:0 – «Интер» легко забрал Суперкубок Италии, разгромив «Милан» в Саудовской Аравии
36 летний Португалец7 стал лучшим бомбардиром Серии А с 29 голами
37 летний ветеран Португалец7 забил 18 голов в самом сильном чепме как АПЛ игаяя в донном мю и занял третую месту в списке снайперов при этом игряя 8 матчей меньше чем Салаха и Сона!
36 летний Португалец7 стал лучшим бомбардиром Серии А с 29 голами!!!
36 летний Джеко сможет ли забить 29???
По этому он решил сделать себе рекорды в Азии.
0 голов в ПО🤡
0 голевых пасов🤡