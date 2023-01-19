Джеко побил рекорд Роналду и стал самым возрастным автором гола в Суперкубке Италии. Эдин забил «Милану» в 36 лет и 307 дней

побил рекорд в Суперкубке Италии.

Вчера Джеко забил «Милану» (3:0) в матче за Суперкубок Италии и стал самым возрастным игроком, когда либо забивавшим в такой игре. Форвард «Интера» сделал это в 36 лет и 307 дней.

До вчерашнего дня это достижение принадлежало Криштиану Роналду, который забил за « » в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0) в возрасте 35 лет и 350 дней.

3:0 – «Интер» легко забрал Суперкубок Италии, разгромив «Милан» в Саудовской Аравии