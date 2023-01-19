Джеко побил рекорд Роналду и стал самым возрастным автором гола в Суперкубке Италии. Эдин забил «Милану» в 36 лет и 307 дней

Теги Интер Милан Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Суперкубок Италии рекорды Эдин Джеко Футбол

Эдин Джеко побил рекорд Криштиану Роналду в Суперкубке Италии.

Вчера Джеко забил «Милану» (3:0) в матче за Суперкубок Италии и стал самым возрастным игроком, когда либо забивавшим в такой игре. Форвард «Интера» сделал это в 36 лет и 307 дней.

До вчерашнего дня это достижение принадлежало Криштиану Роналду, который забил за «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0) в возрасте 35 лет и 350 дней.

3:0 – «Интер» легко забрал Суперкубок Италии, разгромив «Милан» в Саудовской Аравии

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41 комментарий

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Игорь Климов
Ответ udiekemen
Ему 38, увидим мы ещё Месси в таком возрасте))
Кому это 38 лет, ты это о ком?
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Team_Coach
Очень здорово, что есть рекорды, которые можно побить
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Lionel Van Damme
Что ж за зима такая поганая...
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Алексей Гусев
Ответ Давид Бабаян
у джеко по 12 голов за сезон ты о чем?
У Джеко матчей сколько за сезон и минут в оных?
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Алексей Гусев
Ответ Игорь Климов
По уровню, этому Кринжу7 искать команду только в Серии D.
не ну почему, на лям-2 ЗП можно пойти и в Кремонезе)))
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Decard Show
Ответ Bekhruz B.B
В Италии играл игрок по имени Ди Натали, в основном играл за Удинезе. Вот он вот настоящий старик бомбардир. До 40 лет всегда у него где то 15-20 гол за сезон во всех сравнениях был
35 летний Португалец7 забил 31 голов в Серии А

36 летний Португалец7 стал лучшим бомбардиром Серии А с 29 голами

37 летний ветеран Португалец7 забил 18 голов в самом сильном чепме как АПЛ игаяя в донном мю и занял третую месту в списке снайперов при этом игряя 8 матчей меньше чем Салаха и Сона!
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Алексей Гусев
Ответ Bekhruz B.B
В Италии играл игрок по имени Ди Натали, в основном играл за Удинезе. Вот он вот настоящий старик бомбардир. До 40 лет всегда у него где то 15-20 гол за сезон во всех сравнениях был
только он закончил в 38 примерно, а сейчас молодой и перспективный Квальярелла играет и забивает в 39 с копейками...
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Decard Show
Ответ Футбол_это_жизнь
И это в 36 лет и 307 дней А хотя странно, глоры Роналду утверждали, что только Роналду способен забивать в возрасте 36 лет
Открою тебе страшную тайну:
36 летний Португалец7 стал лучшим бомбардиром Серии А с 29 голами!!!
36 летний Джеко сможет ли забить 29???
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Алексей Гусев
а вот интересно, быстро балерину забудут если побьют все его рекорды?)))
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udiekemen
Ответ Игорь Климов
Ну, а дальше Кринж7 в этом сезоне забил только 2 гола в чемпионате, один из которых с пенальти)
Ему 38, увидим мы ещё Месси в таком возрасте))
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А.Э.РАСИМ
Подходит для чемпионата Саудовской Аравии.
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Айлин 1990
Скора у Роналду не останется рекордов в Европе.

По этому он решил сделать себе рекорды в Азии.
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Русский уравнитель
Вот это новость, прям круто,,,,,,,,,реально писать не о чем
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Bekhruz B.B
В Италии играл игрок по имени Ди Натали, в основном играл за Удинезе. Вот он вот настоящий старик бомбардир. До 40 лет всегда у него где то 15-20 гол за сезон во всех сравнениях был
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Игорь Климов
Ответ udiekemen
Ладно 18 и дальше???
Ну, а дальше Кринж7 в этом сезоне забил только 2 гола в чемпионате, один из которых с пенальти)
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Emin Zeynali
Ответ Александр Мельников
Тебе лично говорил !? Ну ты вот так говоришь довай доказательство! И я заткнусь)
Не мне, а Войцеху говорил https://www.youtube.com/watch?v=86O9dkv6xlI
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Игорь Климов
Ответ Дядя Артем
Забивать по 20+ голов за сезон наверное не многие в 37 лет играя в АПЛ делали
Ты теперь эти басни оставь для неофитов дворового чемпионата Саудовской Аравии.
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udiekemen
Ответ Юрий Кечко
Давно 18 это 20+?
Ладно 18 и дальше???
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rigobersong
Ответ Дядя Артем
Забивать по 20+ голов за сезон наверное не многие в 37 лет играя в АПЛ делали
0 медалей на ЧМ🤡

0 голов в ПО🤡

0 голевых пасов🤡
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R Kukhov
Осталось посчитать: тело сколькилетнего у Эдина?
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Александр Мельников
Ответ rigobersong
Джеко шикарен:) Вряд ли Лукаку его из основы вытеснит!:))
Поддержу!
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Александр Мельников
Ответ Emin Zeynali
Фанат Милана и Шевченко с детства. Всю жизнь чувак говорил, что мечтает надеть футболку Милана. Он сам хотел быть миланцем, просился в команду после ухода из Ромы. В результате он ставит рекорды в стане главного соперника. Как менеджеры могли упустить такого игрока? Нонсенс.
Тебе лично говорил !? Ну ты вот так говоришь довай доказательство! И я заткнусь)
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Александр Мельников
Джеко машина!
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Юрий Кечко
Ответ Дядя Артем
Забивать по 20+ голов за сезон наверное не многие в 37 лет играя в АПЛ делали
Давно 18 это 20+?
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Emin Zeynali
Фанат Милана и Шевченко с детства. Всю жизнь чувак говорил, что мечтает надеть футболку Милана. Он сам хотел быть миланцем, просился в команду после ухода из Ромы. В результате он ставит рекорды в стане главного соперника. Как менеджеры могли упустить такого игрока? Нонсенс.
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0
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