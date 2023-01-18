«Динамо» в стиле «Уэнсдэй» анонсировало товарищеский матч. Пресс-атташе интервьюировала игроков в образе героини сериала

« » выпустило ролик в стиле сериала «Уэнсдэй».

Сегодня, 18 января, москвичи сыграют с командой «Грин Херонс» на сборах в ОАЭ.

«Динамо» анонсировало игру видео с пресс-атташе Полиной Лысенко в образе Уэнсдэй из одноименного сериала. В таком образе девушка интервьюировала футболистов клуба.

«Футбольный сериал 2023 года для нас начнется on Wednesday (в среду – прим. Sports.ru)! Готовы к просмотру?» – говорится в подписи к видео.