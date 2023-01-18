«Динамо» в стиле «Уэнсдэй» анонсировало товарищеский матч. Пресс-атташе интервьюировала игроков в образе героини сериала

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва кино Футбол

«Динамо» выпустило ролик в стиле сериала «Уэнсдэй».

Сегодня, 18 января, москвичи сыграют с командой «Грин Херонс» на сборах в ОАЭ.

«Динамо» анонсировало игру видео с пресс-атташе Полиной Лысенко в образе Уэнсдэй из одноименного сериала. В таком образе девушка интервьюировала футболистов клуба.

«Футбольный сериал 2023 года для нас начнется on Wednesday (в среду – прим. Sports.ru)! Готовы к просмотру?» – говорится в подписи к видео.

16 комментариев

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Мишка Ляшенко
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не в тему: Кто видел сериал, как, норм?
Я дважды смотрел. Есть в дубляже от Red Head Sound
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Рагнар Лодброк
Если бы не две косички никто бы этот сериал и не заметил 😄
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Wiley Fox
Полудурки для кого это делают?
0
-5
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Брэд Либил
Ответ Pixel 7 Pro.
Разрешите докопаться: Аддамс.
Ага. Я чуть раньше успел поправить.
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Ренат Нургалиев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не в тему: Кто видел сериал, как, норм?
Хороший
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Никита Самарин
Креативненько! Динамо в последние время в медиа работает круто, ребята придумывают классные видео.
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Игорь Иванов
Где можно посмотреть игру?
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Pixel 7 Pro.
Ответ Брэд Либил
К российскому кино можно выставить миллионы претензий, но вот эта максимально странная. Особенно в контексте сериала по семейке Аддамс, которой лет больше, чем Чебурашке.
Разрешите докопаться: Аддамс.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GooseG
кто же виноват, что в России уровень киносъемки - переэкранизация Чебурашек и прочих старых советских мультиков. Динамо в медиа идёт в сторону молодежи, у который этот сериал вызвал большую популярность.
Уровень съёмок честно говоря везде упал.
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ARIGAMI ARIGAMI
Не в тему: Кто видел сериал, как, норм?
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brolgre
Клево!! Динамо ТВ как всегда на уровне
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Брэд Либил
Ответ GooseG
кто же виноват, что в России уровень киносъемки - переэкранизация Чебурашек и прочих старых советских мультиков. Динамо в медиа идёт в сторону молодежи, у который этот сериал вызвал большую популярность.
К российскому кино можно выставить миллионы претензий, но вот эта максимально странная. Особенно в контексте сериала по семейке Аддамс, которой лет больше, чем Чебурашке.
+4
0
+4
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Ярик01
Ответ GooseG
кто же виноват, что в России уровень киносъемки - переэкранизация Чебурашек и прочих старых советских мультиков. Динамо в медиа идёт в сторону молодежи, у который этот сериал вызвал большую популярность.
Значит плохо поставлена работа с подрастающим поколением!
А Динамо еще и способствует моральному разложению молодых строителей путинизма.
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GooseG
Ответ Ярик01
Все импортное и импортное, да еще и срамота. Берите родного Чебурашку.
кто же виноват, что в России уровень киносъемки - переэкранизация Чебурашек и прочих старых советских мультиков.
Динамо в медиа идёт в сторону молодежи, у который этот сериал вызвал большую популярность.
+3
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Ярик01
Все импортное и импортное, да еще и срамота.
Берите родного Чебурашку.
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Pixel 7 Pro.
Очередная фигня
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