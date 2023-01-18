Миланское дерби в Суперкубке Италии! Бонус от БЕТСИТИ – до 100 000 рублей

«Милан» сыграет с «Интером» за Суперкубок Италии.

Матч пройдет 18 января в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Интер» является действующим обладателем трофея, тогда как «Милан» не побеждал с 2016-го, да и вообще не играл в финале три сезона подряд.

Букмекеры считают небольшим фаворитом матча команду Симоне Индзаги: на победу «нерадзурри» в основное время можно поставить за 2.55, а на успех подопечных Стефано Пиоли дают коэффициент 2.90. Есть вариант ставки на то, кто возьмет трофей: «Интер» (1.84) или «Милан» (2.03).

Компания БЕТСИТИ предлагает к яркому матчу приятные бонусы: фрибеты до 100 000 рублей при регистрации и прямую трансляцию матча!