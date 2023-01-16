Врач «Динамо» считает, что возраст Шунину не мешает: «Он, как хороший коньяк, молодеет»

Главный врач « » высказался о физическом состоянии вратаря бело-голубых .

— В конце первой части сезона медицинский штаб рекомендовал Шунину пропустить один из матчей из-за переутомления. Стоит ли нам ждать ротации во второй части сезона?

— Это может коснуться любого профессионального спортсмена, не только Антона. Такая ситуация может случиться как в 18, так и в 35 лет.

Что касается Шунина, то я его знаю давно, и все показатели, как он тренируется. Уверен, что Антон готов и желает весь сезон проводить и тренируясь, и играя без остановок. По его характеру это видно.

— То есть возраст Шунину не мешает?

— Абсолютно. Мне кажется, он, как хороший коньяк, молодеет, – сказал Александр Родионов о 35-летнем голкипере.