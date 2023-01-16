Врач «Динамо» считает, что возраст Шунину не мешает: «Он, как хороший коньяк, молодеет»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Футбол

Главный врач «Динамо» высказался о физическом состоянии вратаря бело-голубых Антона Шунина.

— В конце первой части сезона медицинский штаб рекомендовал Шунину пропустить один из матчей из-за переутомления. Стоит ли нам ждать ротации во второй части сезона?

— Это может коснуться любого профессионального спортсмена, не только Антона. Такая ситуация может случиться как в 18, так и в 35 лет.

Что касается Шунина, то я его знаю давно, и все показатели, как он тренируется. Уверен, что Антон готов и желает весь сезон проводить и тренируясь, и играя без остановок. По его характеру это видно.

— То есть возраст Шунину не мешает?

— Абсолютно. Мне кажется, он, как хороший коньяк, молодеет, – сказал Александр Родионов о 35-летнем голкипере.

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6 комментариев

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pokazun
Что я не знал о коньяке...
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blacksmithept
Ему не мешают даже сожженные сетчатки.
0
-2
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Коньяк молодеет это какая то параллельная вселенная. Т.е. из пяти звёзд в может в трехлетку превратиться.
0
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Overkiller
Ответ Lucky Z
Если смотреть чисто на цифру, 35 лет не такой уж и большой возраст для вратаря
35 это не цифра, а число.
+4
0
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Marcus-light
Ответ Lucky Z
Если смотреть чисто на цифру, 35 лет не такой уж и большой возраст для вратаря
Смотря для какого. Манданда вон в 37 закончил, а казалось он ужас какой старый
0
0
0
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Lucky Z
Если смотреть чисто на цифру, 35 лет не такой уж и большой возраст для вратаря
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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