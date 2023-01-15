Во сколько играют РБ Лейпциг – Бавария, Бундеслига Германия, 20 января, время начала матча

Теги Бавария бундеслига Германия РБ Лейпциг Футбол

В пятницу, 20 января, сыграют РБ Лейпциг и Бавария в 16 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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  • Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.

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