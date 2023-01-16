Анчелотти после 1:3 от «Барсы»: «Реал» не в лучшей форме, матч показал недостатки. Мы еще вернемся»
Карло Анчелотти объяснил причины поражения от «Барселоны».
«Реал» проиграл каталонскому клубу (1:3) в финальной игре Суперкубка Испании.
«Считаю, что мы должны извлечь уроки из этой игры. Сейчас непростой момент для команды. И этим все сказано.
Было известно, что команда находится не в лучшей форме. Этот матч показал нам некоторые недостатки. Мы еще вернемся. А теперь нужно подготовиться к следующему матчу.
В начале игра была равной, однако «Барселона» забила первый мяч и получила больше уверенности в своих силах. Мы должны играть как команда.
Что касается того, как исправить ошибки, то мы работаем, показываем игрокам эти моменты.
В матче с «Валенсией» мы продемонстрировали хорошие элементы при игре в обороне, а сегодня снова допустили ошибки. Надо над этим поработать», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Movistar.
Надеюсь, к ЛЧ Реал наберет хорошую форму.
Мне кажется нужно заставить Бензема и Вини побольше бегать, были слишком незаметны. Вальверде пропал куда-то после ЧМ. У Рюдигера было очень много ошибок, нет уверенности почему-то. Да и в целом очень много ошибок, элементарно пасы часто не доходили до адресата и игроки тоже особо не открывались. И в конце, очень надеюсь что дядя Фло наконец перестанет быть жадным и купит пару скоростных игроков. Нужно найти замену для Бенза чтобы его замотивировать и не стал игроком банки.
Реал вернётся! Всегда возвращался!