Анчелотти после 1:3 от «Барсы»: «Реал» не в лучшей форме, матч показал недостатки. Мы еще вернемся»

объяснил причины поражения от «Барселоны».

« » проиграл каталонскому клубу (1:3) в финальной игре Суперкубка Испании.

«Считаю, что мы должны извлечь уроки из этой игры. Сейчас непростой момент для команды. И этим все сказано.

Было известно, что команда находится не в лучшей форме. Этот матч показал нам некоторые недостатки. Мы еще вернемся. А теперь нужно подготовиться к следующему матчу.

В начале игра была равной, однако « » забила первый мяч и получила больше уверенности в своих силах. Мы должны играть как команда.

Что касается того, как исправить ошибки, то мы работаем, показываем игрокам эти моменты.

В матче с «Валенсией» мы продемонстрировали хорошие элементы при игре в обороне, а сегодня снова допустили ошибки. Надо над этим поработать», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Movistar.