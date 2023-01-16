Анчелотти после 1:3 от «Барсы»: «Реал» не в лучшей форме, матч показал недостатки. Мы еще вернемся»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Карло Анчелотти объяснил причины поражения от «Барселоны».

«Реал» проиграл каталонскому клубу (1:3) в финальной игре Суперкубка Испании.

«Считаю, что мы должны извлечь уроки из этой игры. Сейчас непростой момент для команды. И этим все сказано.

Было известно, что команда находится не в лучшей форме. Этот матч показал нам некоторые недостатки. Мы еще вернемся. А теперь нужно подготовиться к следующему матчу.

В начале игра была равной, однако «Барселона» забила первый мяч и получила больше уверенности в своих силах. Мы должны играть как команда.

Что касается того, как исправить ошибки, то мы работаем, показываем игрокам эти моменты. 

В матче с «Валенсией» мы продемонстрировали хорошие элементы при игре в обороне, а сегодня снова допустили ошибки. Надо над этим поработать», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Movistar.

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29 комментариев

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olimbek
Есть ощущение что Реал не боролся. Не было борьбы. Обычно сливочные показывают характер. Не знаю, может Барса слишком идеальна сегодня. Но это не Реал.
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Adam Saidov
Ответ GuruFutbola
Это Барса, она не проигрывает в финалах) Смиритесь модридское глорье и запомните 😎
Сиди в ЛЕ и не пищи )
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РобиБаджо
Ответ Иван Никитенко
проиграли сами себе,анчелоти на выход
Нткто сами себе непроигрывают. Проиграл реал барселоне!
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Adam Saidov
Ответ GuruFutbola
Это Барса, она не проигрывает в финалах) Смиритесь модридское глорье и запомните 😎
🤡
0
-1
-1
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Bill Zapulil
Ответ Mikel Dominator Arteta
Физрук аут! Срочно! Перес что там курит? В Ла Лиге отставание всего лишь в три очка, пока этот пердун всё не ухудшил, нужно звать нормального тренера и зацепить чемпионат.
Ты че парнишь, не улетай так далеко. Ты лучше нормальную шмаль замути и зацепи нормальный вечерок. Это Анчелотти, а не Лопетеги какой-нибудь.
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Madridista.KG
Поздравляю болельщиков Барсы! Мне кажется нужно заставить Бензема и Вини побольше бегать, были слишком незаметны. Вальверде пропал куда-то после ЧМ. У Рюдигера было очень много ошибок, нет уверенности почему-то. Да и в целом очень много ошибок, элементарно пасы часто не доходили до адресата и игроки тоже особо не открывались. И в конце, очень надеюсь что дядя Фло наконец перестанет быть жадным и купит пару скоростных игроков. Нужно найти замену для Бенза чтобы его замотивировать и не стал игроком банки.
Так если тренер даёт установку сидеть в обороне все 90 минут, то что сделают игроки?
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Mamontilo
Ответ Mikel Dominator Arteta
Физрук аут! Срочно! Перес что там курит? В Ла Лиге отставание всего лишь в три очка, пока этот пердун всё не ухудшил, нужно звать нормального тренера и зацепить чемпионат.
Про дона Карло такое написать это верх безрассудства. Этот тренер по титула любого Нормального закидает тряпками
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Иван Никитенко
Ответ Sakhib Dagalaev
🤡
он ,конечно,не клоун.но обязан покинуть реал
+1
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headmaster
Очень тяжелым выглядит Реал после ЧМ. Никак в форму не придут. Сегодня даже бой толком не смогли дать, в полузащите проигрыш по всем статьям
+2
-1
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barca1899messi
Ответ Иван Никитенко
проиграли сами себе,анчелоти на выход
🤡🤡
+1
-1
0
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ALMANAC
К Ливерпулю наберут форму и будут идти дальше, оплеуха хорошая получилась.
+1
-2
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инок
Барса сегодня играла лучше Реала и уверенно победила.
Надеюсь, к ЛЧ Реал наберет хорошую форму.
+3
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Madridista.KG
Поздравляю болельщиков Барсы!
Мне кажется нужно заставить Бензема и Вини побольше бегать, были слишком незаметны. Вальверде пропал куда-то после ЧМ. У Рюдигера было очень много ошибок, нет уверенности почему-то. Да и в целом очень много ошибок, элементарно пасы часто не доходили до адресата и игроки тоже особо не открывались. И в конце, очень надеюсь что дядя Фло наконец перестанет быть жадным и купит пару скоростных игроков. Нужно найти замену для Бенза чтобы его замотивировать и не стал игроком банки.
+3
-1
+2
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corazón blanco
Ответ xDe xDe
Думаю, сегодня стало очевидным, что клуб выкупит Франа Гарсию. А летом, возможно, будет работать и дальше в этом направлении. Что делать с правым флангом - неясно.
В Мадриде бояться делать ставки на молодых, почему не попробовать Винисиуса Тобиаса - очень перспективный малый. ведь для чего-то же его выкупили у донецкого Шахтера. Если выходить на трансферный рынок, то даже не знаю кого можно приобрести. Хакими? Он совсем недавно продлил контракт с Парижем до 2026 года, а выкупить его из золотой клетки, тем более после саги с Мбаппе просто не представляется возможным.
+2
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Bill Zapulil
Ответ Burel
вообще-то глорики "меньше, чем клуба" утром делали высокомерные заявления о том, что они разнесут Барсу
Ну вот с них и спрашивай. Я ничего утром не заявлял.
+4
-4
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Boni Jek
Вернётесь в сегунду
+1
-1
0
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xDe xDe
Думаю, сегодня стало очевидным, что клуб выкупит Франа Гарсию. А летом, возможно, будет работать и дальше в этом направлении. Что делать с правым флангом - неясно.
+3
0
+3
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Burel
эх, ушёл физрук от дежурного разгрома от Барсы.. обидно
+5
-4
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Moscwow
Ответ GuruFutbola
Это Барса, она не проигрывает в финалах) Смиритесь модридское глорье и запомните 😎
Это Барса, она не играет в серьезных финалах, она играет в Лиге Европы. Запомни, DuraFutbola
+3
-4
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Burel
Ответ Bill Zapulil
Да ладно, вам-то простительно. Лучший клуб Европы последних лет проиграл и теперь набегут «крутыши» поносить, с особым удовольствием. Реал вернётся! Всегда возвращался!
вообще-то глорики "меньше, чем клуба" утром делали высокомерные заявления о том, что они разнесут Барсу
+18
-12
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Mikel Dominator Arteta
Физрук аут! Срочно! Перес что там курит? В Ла Лиге отставание всего лишь в три очка, пока этот пердун всё не ухудшил, нужно звать нормального тренера и зацепить чемпионат.
+1
-2
-1
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НАВАЛЬНЫЙ
Сколько можно возвращается? Последние победы - чистое везение.
+4
-2
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corazón blanco
Дежурные слова, надеюсь увидим их на деле. Просто отвратительно играли. С заведомо проигрышной тактикой вышли на матч. Но Карло виноват ровно на половину с игроков нельзя снимать ответственность за такое безволие на поле. Худший матч в сезоне пришёлся на финал да ещё и Эль-Класико.
+15
-2
+13
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Bill Zapulil
Да ладно, вам-то простительно. Лучший клуб Европы последних лет проиграл и теперь набегут «крутыши» поносить, с особым удовольствием.

Реал вернётся! Всегда возвращался!
+24
-19
+5
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Sakhib Dagalaev
Ответ Иван Никитенко
проиграли сами себе,анчелоти на выход
🤡
+25
-4
+21
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