Ван де Бек о пропуске остатка сезона из-за травмы: «Сделаю все, чтобы вернуться сильнее в состав «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Донни ван де Бек Футбол

Донни ван де Бек прокомментировал травму колена, из-за которой пропустит остаток сезона. 

«Я очень разочарован тем, что сезон для меня закончен😔.

После успешной операции пришло время начать процесс восстановления, и я сделаю все, чтобы вернуться еще сильнее в состав клуба💪🏻🔴.

Спасибо всем за прекрасные сообщения, они много значат для меня и моей семьи🙏❤️», – написал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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5 комментариев

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REALITY
Один из самых провальных трансферов 🤦‍♂️
Вернись откуда приехал
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Elik1989
Ватных три сезона. Жаль конечно, но Донни завис (игра, травмы), ему бы обратно в Голландию вернуться и перезагрузиться, глядишь снова будет играть и получать удовольствие.
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Яйца Тен Хага
Ответ Андрей Тишкович
А Фил Джонс?))
Ну он особо комментариев не давал, и не понятно, что у человека в голове. Хочет он играть за клуб, или просто на окладе сидит.
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Андрей Тишкович
Ответ Яйца Тен Хага
Радует одно, что в команде, как бы дела не шли плохо, или личные показатели плохие. Есть такие не потопляемые, как Хари и Дони.
А Фил Джонс?))
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+2
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Яйца Тен Хага
Радует одно, что в команде, как бы дела не шли плохо, или личные показатели плохие. Есть такие не потопляемые, как Хари и Дони.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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