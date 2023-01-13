Ван де Бек о пропуске остатка сезона из-за травмы: «Сделаю все, чтобы вернуться сильнее в состав «МЮ»

Донни ван де Бек прокомментировал травму колена, из-за которой пропустит остаток сезона.

«Я очень разочарован тем, что сезон для меня закончен😔.

После успешной операции пришло время начать процесс восстановления, и я сделаю все, чтобы вернуться еще сильнее в состав клуба💪🏻🔴.

Спасибо всем за прекрасные сообщения, они много значат для меня и моей семьи🙏❤️», – написал полузащитник «Манчестер Юнайтед».