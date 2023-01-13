В этом сезоне АПЛ играют лишь 55,9% времени матча. Это наименьший показатель за 11 лет

Теги высшая лига Нидерланды премьер-лига Англия лига 1 Франция рейтинги Лидс Кристал Пэлас Футбол

В этом сезоне АПЛ играют лишь 55,9% от общего времени матча.

Об этом сообщается в исследовании, опубликованном Sky Sports. Это самый низкий показатель с момента начала наблюдений 11 лет назад. В сезоне-2012/13 показатель чистого времени составлял 58,5%.

В среднем в текущем сезоне АПЛ общее время матча с учетом добавленного составляет 98,06 минут, а чистое игровое – 54,53 минуты. Меньше всего игрового времени было в матче 10-го тура «Кристал Пэлас» – «Лидс» (2:1) – 43 минуты и 46 секунд.

В других чемпионатах дела обстоят схожим образом. Выше АПЛ по игровому времени находятся лишь чемпионат Нидерландов (59,1%) и французская Лига 1 (57,4%).

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9 комментариев

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glavredaktor
Ответ Макс Кидалов
Все равно лучше 90 минут не чистого времени, чем 60 минут чистого. Вот в хоккее эти 60 мин чистого времени длятся 2-3 часа, кто будет 2-3 часа смотреть футбольный матч? Особенно если матч с аутсайдером. Сейчас 90 минут еле осиливаешь досмотреть матч
А вы не задумывались, что многие команды перестанут тянуть время, потому что это станет бесполезным и матчи станут более динамичные?
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Лёха Жданчик
Если в футболе учитываются такие тонкости как во время офсайда под микроскопом просматриваются части тела попавшие в офсайд....или просмотр нарушения через ВАР
То почему они забили х*р на такой огромный фактор как время матча
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Дима Берин
Ответ Макс Кидалов
Все равно лучше 90 минут не чистого времени, чем 60 минут чистого. Вот в хоккее эти 60 мин чистого времени длятся 2-3 часа, кто будет 2-3 часа смотреть футбольный матч? Особенно если матч с аутсайдером. Сейчас 90 минут еле осиливаешь досмотреть матч
Не знаю, что вы там не можете осилить, все спокойно смотрится, на одном дыхании. Нет, конечно бывают тягучие матчи, когда ты смотришь, смотришь а там 30я минута, но это бывает не так часто.
Чистое время это был бы глоток свежего воздуха в футболе. Более того, любые нововведения в футболе были бы ему только на пользу
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Лёха Жданчик
Давно пора учитывать в футболе только чистое время как в хоккее...
2 тайма по 30 мин с остановками таймера
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Nuraly Amirov
фига, не думал, что так скучно
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Макс Кидалов
Все равно лучше 90 минут не чистого времени, чем 60 минут чистого. Вот в хоккее эти 60 мин чистого времени длятся 2-3 часа, кто будет 2-3 часа смотреть футбольный матч? Особенно если матч с аутсайдером. Сейчас 90 минут еле осиливаешь досмотреть матч
+20
-2
+18
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Maxximus
Остальное время на коленях стоят?
+7
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+6
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corazón blanco
Ответ А.В.Бубнов
Всё из-за многочисленных симуляций позорных портовых бегунков, которые отнимают очень много времени
Даже в матче Пэласа против Лидса они валялись? Ух, негодники. Вашему упорству в обвинении во всех грехах игроков Ливерпуля и вообще приплетать этот клуб ко всему, можно только позавидовать. Понимаю, что главный соперник Юнайтед, но все же.
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-5
-5
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А.В.Бубнов
Всё из-за многочисленных симуляций позорных портовых бегунков, которые отнимают очень много времени
+1
-4
-3
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