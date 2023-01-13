В этом сезоне АПЛ играют лишь 55,9% времени матча. Это наименьший показатель за 11 лет
В этом сезоне АПЛ играют лишь 55,9% от общего времени матча.
Об этом сообщается в исследовании, опубликованном Sky Sports. Это самый низкий показатель с момента начала наблюдений 11 лет назад. В сезоне-2012/13 показатель чистого времени составлял 58,5%.
В среднем в текущем сезоне АПЛ общее время матча с учетом добавленного составляет 98,06 минут, а чистое игровое – 54,53 минуты. Меньше всего игрового времени было в матче 10-го тура «Кристал Пэлас» – «Лидс» (2:1) – 43 минуты и 46 секунд.
В других чемпионатах дела обстоят схожим образом. Выше АПЛ по игровому времени находятся лишь чемпионат Нидерландов (59,1%) и французская Лига 1 (57,4%).
То почему они забили х*р на такой огромный фактор как время матча
Чистое время это был бы глоток свежего воздуха в футболе. Более того, любые нововведения в футболе были бы ему только на пользу
2 тайма по 30 мин с остановками таймера