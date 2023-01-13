Виллиан о победе над «Челси»: «Особенный вечер. «Фулхэм» выиграл заслуженно»

прокомментировал победу над «Челси» (2:1).

Бразильский хавбек «Фулхэма» забил гол в ворота бывшего клуба на 25-й минуте.

«Мы заслужили победу. Знаем, как трудно играть против «Челси». Они переживают трудный момент, но мы действительно хорошая команда. Мы заслужили это и должны продолжать в том же духе.

У меня были потрясающие семь лет в «Челси». Я очень уважаю болельщиков и клуб. Сейчас я играю за «Фулхэм» и должен делать все, что в моих силах. Это был особенный вечер», – сказал Виллиан в интервью BT Sport.

Тренер «Фулхэма» Силва после 2:1: «16 лет без побед над «Челси» – теперь у наших болельщиков прекрасные ощущения»