Виллиан о победе над «Челси»: «Особенный вечер. «Фулхэм» выиграл заслуженно»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Виллиан Футбол

Виллиан прокомментировал победу над «Челси» (2:1).

Бразильский хавбек «Фулхэма» забил гол в ворота бывшего клуба на 25-й минуте.

«Мы заслужили победу. Знаем, как трудно играть против «Челси». Они переживают трудный момент, но мы действительно хорошая команда. Мы заслужили это и должны продолжать в том же духе.

У меня были потрясающие семь лет в «Челси». Я очень уважаю болельщиков и клуб. Сейчас я играю за «Фулхэм» и должен делать все, что в моих силах. Это был особенный вечер», – сказал Виллиан в интервью BT Sport.

Тренер «Фулхэма» Силва после 2:1: «16 лет без побед над «Челси» – теперь у наших болельщиков прекрасные ощущения»

 

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12 комментариев

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Okaka
Ответ ман сити фейк
Не думал что Виллиан выйдет на прежний уровень. И это в 34
на 60 минут его хватает повозить соперника, в том числе благодаря Вилли у дачников 4 победы подряд в АПЛ
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ман сити фейк
Не думал что Виллиан выйдет на прежний уровень. И это в 34
+1
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+1
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ман сити фейк
Ответ rigobersong
Унизили наш позорный чилси:)🤡
Надеюсь следующем сезоне Фулхэм унизить рычагалону в ЛЕ
+1
0
+1
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rigobersong
Унизили наш позорный чилси:)🤡
0
-1
-1
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Artūras Grigas
Ответ Акира_1
Хотелось бы возрасить, но с Поттером это реально действительно.
Его раньше уволят.
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Okaka
Ответ Акира_1
Удивительно, но даже пожилой Виллиан выглядит лучше в этом сезоне, чем атакующие бруски из Челси по типу Зиеша и Пулисика. 🤷‍♂️
я об этом твержу все время после ЧМ
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Акира_1
Ответ Artūras Grigas
Чемпионшип все ближе и ближе...
Хотелось бы возрасить, но с Поттером это реально действительно.
0
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Акира_1
Удивительно, но даже пожилой Виллиан выглядит лучше в этом сезоне, чем атакующие бруски из Челси по типу Зиеша и Пулисика. 🤷‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Очередное унижение синего ворованного, трусливого мешка денег )))
0
-2
-2
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Artūras Grigas
Чемпионшип все ближе и ближе...
+10
-5
+5
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benjamin92
Топ клубов по убыванию, за которые играл Виллиан:
1. Арсенал
2. Анжи
3. Фулхэм
4. Челси
+3
-6
-3
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headmaster
Вилли, ну хоть ты-то не добивай болельщиков Челси. Нам и так сейчас плохо
+1
-4
-3
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