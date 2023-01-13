Тренер «Фулхэма» Силва после 2:1: «16 лет без побед над «Челси» – теперь у наших болельщиков прекрасные ощущения»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Марку Силва Футбол

Главный тренер «Фулхэма» подвел итоги матча АПЛ с «Челси» (2:1).

«Чудесный вечер для наших болельщиков. 16 лет без побед над «Челси» – теперь у них прекрасные ощущения.

Матч получился тяжелым. Я и говорил, что он будет особенным, хотя у «Челси» неудачный отрезок. Я обязан отдать должное своим игрокам – после 15 минут они приспособились и не давали Феликсу и Маунту свободного пространства, хотя те стремились забежать за спину фулбекам.

Мы хорошо провели первый тайм, а вот в начале второго играли хуже не придумаешь, и это сыграло сопернику на руку. Они стали доставлять нам больше хлопот до тех пор, пока не случилось удаление [Феликса]. Ну, а дальше мы уже были обязаны побеждать», – сказал Марку Силва.

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6 комментариев

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rigobersong
Ответ Burel
а глорики челси уже стремительно кочуют в стан мадрида
Это типично для данных персонажей:) как и для глоров реала после заката кринжа, перебежать в стан глоров Мбаппе:) Хотя все понимают, что Мбаппе к их секте никакого отношение не имеет:)😀
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Burel
Ответ rigobersong
Не только у ваших болельщиков, но и у болельщиков во всем мире:)
а глорики челси уже стремительно кочуют в стан мадрида
+1
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Флоренти́но Пéрес
16 лет и первый секс. Фулхэм летит на крыльях и чувствует себя прекрасно :)
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rigobersong
Не только у ваших болельщиков, но и у болельщиков во всем мире:)
+1
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Said Axmad
Все критикуют Челси, но я хочу сказать, что Челси дарит людям радость и это прекрасно
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KerroChelsea
Не обольщайтесь так. Сейчас синих любая команда из медиалиги обыграет с запасом.
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