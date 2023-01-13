Тренер «Фулхэма» Силва после 2:1: «16 лет без побед над «Челси» – теперь у наших болельщиков прекрасные ощущения»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:1).

«Чудесный вечер для наших болельщиков. 16 лет без побед над «Челси» – теперь у них прекрасные ощущения.

Матч получился тяжелым. Я и говорил, что он будет особенным, хотя у «Челси» неудачный отрезок. Я обязан отдать должное своим игрокам – после 15 минут они приспособились и не давали Феликсу и Маунту свободного пространства, хотя те стремились забежать за спину фулбекам.

Мы хорошо провели первый тайм, а вот в начале второго играли хуже не придумаешь, и это сыграло сопернику на руку. Они стали доставлять нам больше хлопот до тех пор, пока не случилось удаление [Феликса]. Ну, а дальше мы уже были обязаны побеждать», – сказал .