Экс-хавбек «Спартака» Ребко стал помощником Пятибратова в «Факеле»

вошел в тренерский штаб «Факела».

Бывший тренер клубной академии « » назначен помощником главного тренера Дмитрия Пятибратова.

Экс-полузащитник известен по выступлениям за « », «Москву», «Динамо», «Ростов», «Луч-Энергию» и сборную России. Ребко завершил карьеру игрока в 2018 году.

После 17 туров « » занимает 13-е место в турнирной таблице Мир , набрав 13 очков.