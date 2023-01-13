Экс-хавбек «Спартака» Ребко стал помощником Пятибратова в «Факеле»
Алексей Ребко вошел в тренерский штаб «Факела».
Бывший тренер клубной академии «Локомотива» назначен помощником главного тренера Дмитрия Пятибратова.
Экс-полузащитник известен по выступлениям за «Спартак», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Луч-Энергию» и сборную России. Ребко завершил карьеру игрока в 2018 году.
После 17 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков.
Только её и ждал …
иначе второй круг совсем тяжко будет