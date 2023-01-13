Экс-хавбек «Спартака» Ребко стал помощником Пятибратова в «Факеле»

Теги Спартак Локомотив Алексей Ребко премьер-лига Россия Факел Дмитрий Пятибратов Футбол

Алексей Ребко вошел в тренерский штаб «Факела».

Бывший тренер клубной академии «Локомотива» назначен помощником главного тренера Дмитрия Пятибратова.

Экс-полузащитник известен по выступлениям за «Спартак», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Луч-Энергию» и сборную России. Ребко завершил карьеру игрока в 2018 году.

После 17 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков.

2 комментария

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OldRedWhite
После этой новости усну спокойно !
Только её и ждал …
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Kitai2015
блин,нам бы игроков приобретать
иначе второй круг совсем тяжко будет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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