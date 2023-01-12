Кристоф Гальтье: «С Месси и без него «ПСЖ» играет по-разному. Лео спокоен и в хорошей форме»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье оценил игру Лионеля Месси.

35-летний аргентинец вышел в стартовом составе на игру «ПСЖ» с «Анжером» (2:0) в 18-м туре Лиги 1 и забил гол. Это был первый матч Лионеля после победы на ЧМ-2022. Нападающий вернулся в расположение парижан лишь 4 января.

«Спасибо болельщикам за то, что они так встретили Месси. Поверьте мне, это согревает его сердце. Лео хорошо восстановился, он провел с нами несколько тренировок. Он кажется спокойным, легким, в хорошей форме.

Очевидно, с Лео и без него команда играет по-разному. Мне он показался хорошо готовым физически. Я разговаривал с ним в перерыве и по ходу матча, чтобы узнать, как он себя чувствует.

Он чувствовал себя хорошо. Для него было важно снова сыграть, а для команды – вернуть Лео в центр нашей игры. Еще лучше то, что он смог отыграть весь матч», – заявил главный тренер «ПСЖ».

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5 комментариев

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Александра Александрова
Каждая его передача вперёд вчера это была опасность , какой момент запорол Рамос , а какой гол мог получится у Неймара с паса Месси просто конфетка , эх жаль несколько см в офсайде (
+3
0
+3
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ GuruFutbola
По факту, ни один игрок так сильно не влиял на игру целой команды как Лионель Месси
Роналду влияет. Утопил Юве и МЮ, Месси твой так не может
+11
-1
+10
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Игорь Климов
Ответ GuruFutbola
По факту, ни один игрок так сильно не влиял на игру целой команды как Лионель Месси
Это совершенно верно!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Конечно всем очевидно, что с Лео Месси любая команда играет намного эффективнее, так как Лео много создаёт голевых моментов, и отдаёт большое количество идеальных передач на своих партнёров.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
По факту, ни один игрок так сильно не влиял на игру целой команды как Лионель Месси
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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