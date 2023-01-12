Кристоф Гальтье: «С Месси и без него «ПСЖ» играет по-разному. Лео спокоен и в хорошей форме»

оценил игру .

35-летний аргентинец вышел в стартовом составе на игру «ПСЖ» с «Анжером» (2:0) в 18-м туре Лиги 1 и забил гол. Это был первый матч Лионеля после победы на ЧМ-2022. Нападающий вернулся в расположение парижан лишь 4 января.

«Спасибо болельщикам за то, что они так встретили Месси. Поверьте мне, это согревает его сердце. Лео хорошо восстановился, он провел с нами несколько тренировок. Он кажется спокойным, легким, в хорошей форме.

Очевидно, с Лео и без него команда играет по-разному. Мне он показался хорошо готовым физически. Я разговаривал с ним в перерыве и по ходу матча, чтобы узнать, как он себя чувствует.

Он чувствовал себя хорошо. Для него было важно снова сыграть, а для команды – вернуть Лео в центр нашей игры. Еще лучше то, что он смог отыграть весь матч», – заявил главный тренер « ».