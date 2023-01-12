«Астон Вилла» готова заплатить «Марселю» за Гендузи до 40 млн евро с учетом бонусов
Маттео Гендузи может перейти в «Астон Виллу».
По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, английский клуб готов сделать «Марселю» первое предложение в размере 30 млн евро. С учетом бонусов сумма может увеличиться до 40 млн евро.
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери лично попытается убедить 23-летнего полузащитника перейти в клуб из Бирмингема. Отмечается, что в случае хорошего предложения «Марсель» отпустит игрока.
В этом сезоне Лиги 1 Гендузи провел 16 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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