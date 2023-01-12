«Астон Вилла» готова заплатить «Марселю» за Гендузи до 40 млн евро с учетом бонусов

Теги Марсель Астон Вилла премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Унаи Эмери Маттео Гендузи Футбол

Маттео Гендузи может перейти в «Астон Виллу».

По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, английский клуб готов сделать «Марселю» первое предложение в размере 30 млн евро. С учетом бонусов сумма может увеличиться до 40 млн евро.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери лично попытается убедить 23-летнего полузащитника перейти в клуб из Бирмингема. Отмечается, что в случае хорошего предложения «Марсель» отпустит игрока.

В этом сезоне Лиги 1 Гендузи провел 16 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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8 комментариев

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Wekil Halylow
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Ответ Мишка Ляшенко
Там не хилый процент из-за того, что его отдали за копейки
Надеюс болше 20%
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Сергей Штырков
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Известный нытик, который никогда не в чем невиноват, только команда почему то пропускает
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Okaka
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Копейки за Гендузи
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Ислам Гасанов
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Считаю отличная сделка для Марселя, ведь не давно летом его выкупили за 11 лямов, а теперь могут серьезно навариться на нем получив около 40 лямов и за эти деньги могут усилиться игроками закрыв проблемные позиции в первую очередь это цз
+3
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+3
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Мишка Ляшенко
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Ответ Wekil Halylow
Какойта процент из этих денег получит Арсенал
Там не хилый процент из-за того, что его отдали за копейки
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Wekil Halylow
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Ответ Niko [Ars]
Был бы рад снова увидеть Гендузи в АПЛ
Какойта процент из этих денег получит Арсенал
+3
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ta-tosha
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Где то громко поперхнулся товарищ Эду :)
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-2
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Niko [Ars]
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Был бы рад снова увидеть Гендузи в АПЛ
+4
-3
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