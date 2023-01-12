«Астон Вилла» готова заплатить «Марселю» за Гендузи до 40 млн евро с учетом бонусов

может перейти в « ».

По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, английский клуб готов сделать «Марселю» первое предложение в размере 30 млн евро. С учетом бонусов сумма может увеличиться до 40 млн евро.

Главный тренер «Астон Виллы» лично попытается убедить 23-летнего полузащитника перейти в клуб из Бирмингема. Отмечается, что в случае хорошего предложения « » отпустит игрока.

В этом сезоне Лиги 1 Гендузи провел 16 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.