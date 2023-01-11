Экс-защитник «Атлетико», «Интера» и сборной Бразилии Миранда завершил карьеру в 38 лет

Бывший защитник « » объявил о завершении игровой карьеры.

«Время пришло. Всем, кто меня поддерживал, я особенно благодарен. Большое спасибо, футбол!» – написал 38-летний бразилец.

Помимо «Атлетико» Миранда выступал за «Куритибу», «Сошо», « », « » и «Цзянсу Сунин». Также на его счету 58 игр за сборную Бразилии.

В течение карьеры он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом , один раз – Китая.

Со статистикой выступлений Миранды можно ознакомиться здесь.