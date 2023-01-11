Экс-защитник «Атлетико», «Интера» и сборной Бразилии Миранда завершил карьеру в 38 лет
Бывший защитник «Атлетико» Миранда объявил о завершении игровой карьеры.
«Время пришло. Всем, кто меня поддерживал, я особенно благодарен. Большое спасибо, футбол!» – написал 38-летний бразилец.
Помимо «Атлетико» Миранда выступал за «Куритибу», «Сошо», «Сан-Паулу», «Интер» и «Цзянсу Сунин». Также на его счету 58 игр за сборную Бразилии.
В течение карьеры он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Бразилии, один раз – Китая.
Со статистикой выступлений Миранды можно ознакомиться здесь.
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