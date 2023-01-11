Экс-защитник «Атлетико», «Интера» и сборной Бразилии Миранда завершил карьеру в 38 лет

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Бывший защитник «Атлетико» Миранда объявил о завершении игровой карьеры.

«Время пришло. Всем, кто меня поддерживал, я особенно благодарен. Большое спасибо, футбол!» – написал 38-летний бразилец.

Помимо «Атлетико» Миранда выступал за «Куритибу», «Сошо», «Сан-Паулу», «Интер» и «Цзянсу Сунин». Также на его счету 58 игр за сборную Бразилии.

В течение карьеры он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Бразилии, один раз – Китая.

Со статистикой выступлений Миранды можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Vamos Atleti !!!
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Эх... Миранда, Годин, Хуанфран, Фелипе Луис... Верните мне те годы
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error505
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Эх, часто стали завершать карьеру такие привычные игроки... Спасибо за всё, Миранда!
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Новак Джокович
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Жаль, что Сколари его не взял, на домашний чемпионат мира.
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Вячеслав Авакян
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Добротный защитник, на пару с Годином держали на замке оборону Атлетико)
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Бислан Наврузов
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Да уже и подзабыли нем
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