Тоттенхэм — Арсенал: прогноз на матч 15.01.2023, АПЛ

15 января, в воскресенье, пройдет лондонское дерби — «Тоттенхэм» на своем поле примет «Арсенал» в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 2,5.

Тоттенхэм

К дерби футболисты «Тоттенхэма» подходят в хорошем настроении, одержав в последнем двух матчах две победы. Сначала команда Антонио Конте разгромила в гостях «Кристал Пэлас» 4:0 в чемпионате, а затем на своем поле с минимальным счетом одолела «Портсмут» и вышла в 1/16 Кубка Англии.

До этих двух побед дела у «шпор» шли не очень: лондонцы одержали только одну победу в пяти матчах и вылетели из Кубка лиги, проиграв на первой же стадии турнира «Ноттингем Форест».

Антонио Конте даже заявил, что потолок его команды — 4-7 места, а прошлогодний результат, когда «Тоттенхэм» пробился в Лигу Чемпионов, назвал чудом. Итальянский специалист жалуется на нехватку футболистов и просит руководство подписывать как минимум двух дорогостоящих футболистов каждый сезон. Именно это, по мнению Конте, позволит клубу бороться за титул чемпиона.

На данный же момент лондонская команда располагается на пятом месте, отставая от «Ньюкасла» и Манчестер Юнайтед» на два очка. В спину команде Конте дышит «Ливерпуль», так что снова попасть в главный клубный турнир Европы «Тоттенхэму» действительно будет очень сложно.

Что касается индивидуальных показателей, то главной звездой команды уже который сезон является Харри Кейн. В текущем сезоне англичанин в 18-ти турах забил 15 мячей и далеко оторвался от партнеров по команде Пьера-Эмиля Хейбьерга, Сон Хын Мина и Родриго Бентанкура, у которых по четыре точных удара.

Промах с пенальти в четвертьфинале чемпионата мира против Франции явно не выбил из колеи Кейна, и после рестарта клубного сезона нападающий забил уже четыре мяча, в том числе и победный в кубковом матче.

Арсенал

«Арсенал» продолжает уверенно лидировать в чемпионате, правда, после предыдущего тура «Манчестер Сити» удалось сократить отставание с семи до пяти очков — «канониры» в Лондоне не смогли обыграть «Ньюкасл» (0:0) и впервые в этом сезоне потеряли очки на своем поле.

Перед матчем с «Тоттенхэмом» «Арсенал» без проблем прошел в следующую стадию Кубка Англии — в гостях команда Микеля Артеты разгромила «Оксфорд» 3:0 и теперь а 1/16 финала сыграет с «Манчестер Сити».

Лучшими бомбардирами «Арсенала» остаются Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор, забившие по семь мячей, но в последних матчах здорово себя проявляет Эдвард Нкетиа. В кубковом матче нападающий отметился дублем, а до этого по разу поразил ворота «Брайтона» и «Вест Хэма». Так что можно смело говорить, что Нкетиа великолепно воспользовался своим шансом, став основным нападающим «канониров» после травмы бразильца Жезуса.

Сам же бразилец вернется в строй не ранее чем через три месяца, так что, если и сможет, то выйдет на поле только в самой концовке чемпионата.

При этом «Арсенал» пытается быть активным и на трансферном рынке. Подписать Жоау Феликса из мадридского «Атлетико» не получилось, и португальца перехватил «Челси». Но не стихают разговоры, что в январе в Лондон обязательно переберется игрок «Шахтера» Михаил Мудрик. Для этого «Арсеналу» необходимо сделать предложение свыше 70 миллионов евро.

Тоттенхэм — Арсенал: история личных встреч

В последних играх команды обменивались победами, причем побеждали именно на своих домашних аренах. «Арсеналу» в последний раз удалось победить в гостях в 2015 году в рамках Кубка лиги, а в чемпионате — годом ранее. Последний же очный матч на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» остался полностью за хозяевами — команда Конте выиграла 3:0, а Кейн оформил дубль. Возможно, эта победа стала ключевой в борьбе за место в Лиге Чемпионов, ведь в итоговой таблице «Тоттенхэм» обогнал принципиального соперника на два очка.

Тоттенхэм — Арсенал: прогноз на матч

Букмекерская контора «Лига Ставок» считает фаворитом матча гостей — на победу «Арсенала» дается коэффициент 2,24. Успех команды Конте оценивается в 3,20, а ничья котируется в 3,55.

«Арсенал» в этом сезоне очень хорош, но, похоже, и «Тоттенхэм» выходит из мини-кризиса. За хозяев поля и история противостояний на их поле, поэтому рекомендуем ставку 1Х за 1,65.

Также команды практически всегда пробивают «верх», так что и в предстоящем встрече вполне вероятно, что пройдет ставка ТБ 2,5 за 1,76.

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Где смотреть матч Тоттенхэм – Арсенал