Замминистра спорта Дагестана: «Все, что Хабиб захочет делать, будет во благо страны. Он умный и глубокий человек»

Теги премьер-лига Россия Будун Будунов Хабиб Нурмагомедов Политика Матч ТВ Футбол

Замминистра спорта Дагестана считает, что Хабиб Нурмагомедов принесет пользу в любом месте.

Ранее стало известно об уходе спортсмена из индустрии смешенных единоборств. 

– Хабиб – очень умный и глубокий человек. Наверняка его решение не было спонтанным. Наверное, он знает, что делает. Любое его решение будем поддерживать.

Думаю, все, что он захочет делать дальше, будет во благо нашей страны. Все же он наша гордость, человек непростой.

Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем и остальными делами. Но пока я не поговорю с ним, обсуждать его уход из индустрии в MMA как‑то неправильно.

Обычно все, что Нурмагомедов делает, он делает правильно. Очень умный парень, настоящий сын своего отца, который многое ему передал.

Но пока мы знаем примерно то же, что и вы. Думаю, пройдет день‑два и все окончательно прояснится.

– Как восприняли бы, если бы он начал потом тоже работать в Минспорта Дагестана?

– Считаю, Хабиб принесет пользу в любом месте, где бы он ни находился. Будь то министерство, или другое поприще.

Он способен оказать колоссальную поддержку любому проекту, зная его высокое отношение к себе, друзьям, культуре…

Он везде преуспевает, демонстрирует высокий уровень в своей деятельности. Столько уже помощи от него было!

Не может человек, который плохо мыслит, достичь таких высот. Поэтому нашего Хабиба всегда и везде ждут, он будет всегда полезен, – сказал бывший футболист «Анжи» Будун Будунов.

Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом

24 комментария

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Eric_Cartman
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Азамат Кабертай
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Ответ Добрый Ретроград
Шли б вы лесом со своим дикарством.
А вы "цивилизованный"?))
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Матвей Суицидин
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Вам обоим место в Медиалиге
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Александр Жердин
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Поправьте, если я ошибаюсь. Это тот Будунов после столкновения с которым скончался Сергей Перхун, вратарь?
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Juninho P.
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В нулевые был один из лучших форвардов таранного типа, с левой ногой в рабочке. Помнится, играя за "Анжи" многие защитники буквально "рассыпались перед ним".
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Виктор Литвинов
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Ответ ChipsRobber
Человек, основное занятие которого получать удары в голову - несомненно самый умный и глубокий человек на свете.
Слышал про одного дзюдоиста Головой об татами бился много и часто
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Виктор Литвинов
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Ответ Чигорин
Не верю в умных борцов и боксёров.
Удивительно. Сам думаю так же. Но Хабиб действительно умный парень. Может не мудрый но умный
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Adeen
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Ответ Tollie
Будун Будунов - это похороны!
Блин, какой ты засранец)
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ChipsRobber
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Человек, основное занятие которого получать удары в голову - несомненно самый умный и глубокий человек на свете.
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Добрый Ретроград
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И будет у нас шариат, ага.
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Добрый Ретроград
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Ответ Winterburn
У нас каждый человек во власти глубокий. По способности засовывать язык куда надо на необходимую глубину. На счет умного - тут он уже давно всем всё доказал ))
Чем глубже засунешь в начальственную зад...цу, тем больше получишь материальных ништяков. Главное для них - не вынимать его оттуда.
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GuruFutbola
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Особенно умный 🤣
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Вася Васильков
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Полностью согласен с Будуновым
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ronnych
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Ещё один "умный" депутат, вроде Валуева подрастает
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Kexit Kexit
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глубоко подлизывает хабибке, качественно
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Чигорин
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Не верю в умных борцов и боксёров.
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Katin Dag
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Будунова не виню,а Перхуну-вечная память..
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Юрий Кечко
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Ответ Tollie
Будун Будунов - это похороны!
У меня в глазах потемнело
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Антофф
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Глубинарий
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Добрый Ретроград
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Шли б вы лесом со своим дикарством.
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Добрый Ретроград
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Бодун Бодунов. Алкоголь - это харам.
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Winterburn
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У нас каждый человек во власти глубокий. По способности засовывать язык куда надо на необходимую глубину. На счет умного - тут он уже давно всем всё доказал ))
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-1
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Tollie
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Будун Будунов - это похороны!
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Marcus-light
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Возможно умный, глубокий. Но такооой скрытный...
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