Замминистра спорта Дагестана: «Все, что Хабиб захочет делать, будет во благо страны. Он умный и глубокий человек»

Замминистра спорта Дагестана считает, что принесет пользу в любом месте.

Ранее стало известно об уходе спортсмена из индустрии смешенных единоборств.

– Хабиб – очень умный и глубокий человек. Наверняка его решение не было спонтанным. Наверное, он знает, что делает. Любое его решение будем поддерживать.

Думаю, все, что он захочет делать дальше, будет во благо нашей страны. Все же он наша гордость, человек непростой.

Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем и остальными делами. Но пока я не поговорю с ним, обсуждать его уход из индустрии в MMA как‑то неправильно.

Обычно все, что Нурмагомедов делает, он делает правильно. Очень умный парень, настоящий сын своего отца, который многое ему передал.

Но пока мы знаем примерно то же, что и вы. Думаю, пройдет день‑два и все окончательно прояснится.

– Как восприняли бы, если бы он начал потом тоже работать в Минспорта Дагестана?

– Считаю, Хабиб принесет пользу в любом месте, где бы он ни находился. Будь то министерство, или другое поприще.

Он способен оказать колоссальную поддержку любому проекту, зная его высокое отношение к себе, друзьям, культуре…

Он везде преуспевает, демонстрирует высокий уровень в своей деятельности. Столько уже помощи от него было!

Не может человек, который плохо мыслит, достичь таких высот. Поэтому нашего Хабиба всегда и везде ждут, он будет всегда полезен, – сказал бывший футболист «Анжи» Будун Будунов.

Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом