Осинов о «Спартаке»: «Там по 3-4 директора в год меняют, так что без разницы – Эшуорт у них, Рассел Кроу или Мел Гибсон. Лишь бы профи»

Теги Спартак Ростов Михаил Осинов-старший премьер-лига Россия Рассел Кроу кино Пол Эшуорт Футбол

Михаил Осинов прокомментировал назначение Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака».

– Каким запомнили в «Ростове» Пола Эшуорта?

– Профессионал. В моей карьере это первый тренер-европеец, пусть и пробыл в «Ростове» он всего ничего.

За день до игр уже составы объявлял. Привыкли, что это говорят за час до игры. А когда объявляют за сутки – те, кто не в составе, хрен пойми чем могли заняться.

– Ваша реакция, когда Эшуорт оказался на посту спортивного директора «Спартаке»?

– Абсолютно никакой! Там их в год по три-четыре меняют, так что без разницы – Эшуорт Пол у них или Рассел Кроу. Или Мел Гибсон. Лишь бы профи, – сказал тренер «Ростова».

Эшуорт был спортивным директором «Ростова» в 2005 году, а также исполнял обязанности главного тренера в нескольких матчах. В сентябре 2022 года был назначен спортивным директором «Спартака».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Эдвард Нортон нужен Спартаку. Элюзионист Эйзенхайм поможет. Если вам нужно бороться с несправедливостью (Что Спартак по его словам делает) нужно позвать Мэта Деймона
Иллюзионист*

Спортс, сделайте нормальную систему редактирования
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да уж… Репутация принципов менеджмента «Спартака» федуновских времён ещё долго будет именем нарицательным
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яя
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нам всем нужен спартак в РПЛ и их
истерики, заговоры, обиды
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эдвард Нортон нужен Спартаку. Элюзионист Эйзенхайм поможет. Если вам нужно бороться с несправедливостью (Что Спартак по его словам делает) нужно позвать Мэта Деймона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
НоНсенс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Раньше Зарема их по гороскопу подбирала и по буквам в фамилии, теперь просто наугад🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну Кроу и Гибсон так-то профи. В другой области, правда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий