Осинов о «Спартаке»: «Там по 3-4 директора в год меняют, так что без разницы – Эшуорт у них, Рассел Кроу или Мел Гибсон. Лишь бы профи»

прокомментировал назначение Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака».

– Каким запомнили в «Ростове» Пола Эшуорта?

– Профессионал. В моей карьере это первый тренер-европеец, пусть и пробыл в «Ростове» он всего ничего.

За день до игр уже составы объявлял. Привыкли, что это говорят за час до игры. А когда объявляют за сутки – те, кто не в составе, хрен пойми чем могли заняться.

– Ваша реакция, когда Эшуорт оказался на посту спортивного директора «Спартаке»?

– Абсолютно никакой! Там их в год по три-четыре меняют, так что без разницы – Эшуорт Пол у них или Рассел Кроу. Или Мел Гибсон. Лишь бы профи, – сказал тренер «Ростова».

Эшуорт был спортивным директором « » в 2005 году, а также исполнял обязанности главного тренера в нескольких матчах. В сентябре 2022 года был назначен спортивным директором « ».