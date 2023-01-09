Осинов о «Спартаке»: «Там по 3-4 директора в год меняют, так что без разницы – Эшуорт у них, Рассел Кроу или Мел Гибсон. Лишь бы профи»
Михаил Осинов прокомментировал назначение Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака».
– Каким запомнили в «Ростове» Пола Эшуорта?
– Профессионал. В моей карьере это первый тренер-европеец, пусть и пробыл в «Ростове» он всего ничего.
За день до игр уже составы объявлял. Привыкли, что это говорят за час до игры. А когда объявляют за сутки – те, кто не в составе, хрен пойми чем могли заняться.
– Ваша реакция, когда Эшуорт оказался на посту спортивного директора «Спартаке»?
– Абсолютно никакой! Там их в год по три-четыре меняют, так что без разницы – Эшуорт Пол у них или Рассел Кроу. Или Мел Гибсон. Лишь бы профи, – сказал тренер «Ростова».
Эшуорт был спортивным директором «Ростова» в 2005 году, а также исполнял обязанности главного тренера в нескольких матчах. В сентябре 2022 года был назначен спортивным директором «Спартака».
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