Из-за стычек фанатов «Ромы» и «Наполи» на автомагистрали в Италии образовались 15-километровые пробки

Теги Рома Милан Сампдория серия А Италия происшествия болельщики Наполи Футбол

Стычки фанатов «Ромы» и «Наполи» на автомагистрали в Италии застопорили движение.

На участке трассы между Сан-Савино и Ареццо болельщики «Наполи», направлявшиеся в Геную на матч против «Сампдории», столкнулись с фанатами «Ромы», которые ехали на выездной матч против «Милана».

По сообщениям полиции, фанаты «Наполи» бросали предметы в проезжавшие по шоссе машины фанатов «Ромы», а те останавливали автомобили, чтобы ответить на провокацию. В результате стычек на дороге образовывались пробки протяженностью 15 километров.

По информации Ansa, столкновения произошли в районе Бадия-аль-Пино, где в 2007 году был смертельно ранен болельщик «Лацио» Габриэле Сандри. В него случайно выстрелил офицер полиции, который пытался рассеять толпу.

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3 комментария

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Назар Игорь
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Ну понятно когда дерутся фанаты Ромы и Лацио, Юве и Торино. А эти что не поделили? Поддавшие быть вроде на трассе не должны, хоть Италия и не Финляндия но там тоже с этим строго.
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NIRVANA
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А эти чего не поделили. В Италии вообще есть клубы, которые не враждуют между собой?
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gukmamop
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Похоже, антифашисты с антифашистами подрались.
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