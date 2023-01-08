Из-за стычек фанатов «Ромы» и «Наполи» на автомагистрали в Италии образовались 15-километровые пробки

Стычки фанатов «Ромы» и «Наполи» на автомагистрали в Италии застопорили движение.

На участке трассы между Сан-Савино и Ареццо болельщики «Наполи», направлявшиеся в Геную на матч против «Сампдории», столкнулись с фанатами «Ромы», которые ехали на выездной матч против « ».

По сообщениям полиции, фанаты « » бросали предметы в проезжавшие по шоссе машины фанатов «Ромы», а те останавливали автомобили, чтобы ответить на провокацию. В результате стычек на дороге образовывались пробки протяженностью 15 километров.

По информации Ansa, столкновения произошли в районе Бадия-аль-Пино, где в 2007 году был смертельно ранен болельщик «Лацио» Габриэле Сандри. В него случайно выстрелил офицер полиции, который пытался рассеять толпу.