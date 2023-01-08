Осимхен – второй африканский игрок после Веа, забивавший не менее 10 голов в трех сезонах Серии А

Теги Милан серия А Италия Наполи Сборная Нигерии по футболу Джордж Веа рекорды Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен забил 10 и более голов в трех сезонах Серии А.

Гол нападающего «Наполи» в матче 17-го тура Серии А против «Сампдории» (0:1, 2-й тайм) стал для него 10-м в текущем сезоне. В сезоне-2021/22 Осимхен забил 10 мячей, в сезоне-2020/21 – 14.

Таким образом, нигериец стал вторым африканским игроком, забивавшим 10 и более мячей в трех разных сезонах Серии А. Первым это сделал Джордж Веа в составе «Милана» (в сезонах-1995/96, 1996/97 и 1997/98).

Лаутаро делит лидерство в сезоне Серии А по «гол+пас» с Осимхеном, Леау и Хвичей. У них по 11 очков

7 комментариев

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Marcus-light
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Когда его покупали, думал что это развод века. Но Де Лаурентис попал в точку.
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charly001
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Ого уже третий сезон , а кажись будто только перешёл
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Joe91
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Ответ corazón blanco
Было бы здорово, чтобы смог привести свой клуб к долгожданному скудетто, а летом ещё и сделать Наполи богаче на 100-150 миллионов. Такого форварда многие топ-клубы мира хотели бы видеть в своём составе. В Юнайтед мне кажется идеально бы вписался. Но Де Лаурентис думаю будет держать его до последнего, как Кулибали)
Наполи и есть топ клуб, Де Лаурентис не идиот и за дарма не отдаёт игроков. И заметьте, никто и не просится на выход из Неаполя и так много лет. Тот же Кулибали например. И даже за 31 летнего цз Наполи больше 40 лямов поимел. И зачем отдавать Осимхена за 100 если за него отдали 80? 200) возможно тогда Де Лаурентис и подумает))
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corazón blanco
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Ответ Подлый Интригант
Если останется в Наполи будет забивать минимум по 20 мячей каждый сезон!
Было бы здорово, чтобы смог привести свой клуб к долгожданному скудетто, а летом ещё и сделать Наполи богаче на 100-150 миллионов. Такого форварда многие топ-клубы мира хотели бы видеть в своём составе. В Юнайтед мне кажется идеально бы вписался. Но Де Лаурентис думаю будет держать его до последнего, как Кулибали)
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6tspey7tb5
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С игрой Веа начал болеть за Милан. Помню как впервые увидел такого гиганта с мячом))))
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Фанат Аль-Насра
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Тащит Наполи к чемпионству
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Подлый Интригант
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Если останется в Наполи будет забивать минимум по 20 мячей каждый сезон!
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