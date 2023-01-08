Осимхен – второй африканский игрок после Веа, забивавший не менее 10 голов в трех сезонах Серии А

забил 10 и более голов в трех сезонах Серии А.

Гол нападающего « » в матче 17-го тура Серии А против «Сампдории» (0:1, 2-й тайм) стал для него 10-м в текущем сезоне. В сезоне-2021/22 Осимхен забил 10 мячей, в сезоне-2020/21 – 14.

Таким образом, нигериец стал вторым африканским игроком, забивавшим 10 и более мячей в трех разных сезонах Серии А. Первым это сделал в составе « » (в сезонах-1995/96, 1996/97 и 1997/98).

Лаутаро делит лидерство в сезоне Серии А по «гол+пас» с Осимхеном, Леау и Хвичей. У них по 11 очков