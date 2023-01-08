Победитель Кубка Франции получит 2 млн евро, финалисты – по 950 тысяч

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Стал известен размер призовых за участие в каждой стадии Кубка Франции.

Как сообщает L’Equipe, все участники стадии 1/32 финала Кубка Франции получат по 30 тысяч евро. За выход в следующую стадию предусмотрено еще по 50 тысяч евро призовых.

Участники 1/8 финала получат по 70 тысяч, 1/4 финала – по 135 тысяч, а за выход в полуфинал предусмотрены призовые в размере 280 тысяч. Финалисты Кубка Франции получат по 950 тысяч, а победитель турнира – 1,5 млн. Всего за победу в турнире клуб Лиги 1 получит 2 млн 65 тысяч, а в случае, если Кубок Франции выиграет команда низшего дивизиона, она получит 2 млн 88 тысяч.

Общий призовой фонд составит 11 миллионов 930 тысяч евро – столько же, сколько и в прошлом сезоне.

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1 комментарий

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6tspey7tb5
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Плотный завтра Мансура
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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