Талалаев о сборе «Торпедо» в Тамбове: «Погода — минус 20, отменили лыжные занятия. Провели тренировку по боксу и круговую на силу»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев рассказал о ходе сбора «Торпедо» в Тамбове.

«Все замечательно, погода — минус 20. Пришлось вчера отменить лыжные занятия. Вместо них провели тренировку по боксу и круговую на силу. Утром проводим тренировки в комфортабельном манеже с хорошим покрытием. Завтра будет первая игровая на большом пространстве.

Первые два дня футболисты входили в темп после длинного отпуска в связи с чемпионатом мира. Мы корректируем привычную для нас программу подготовки. Из‑за этого мы раньше начали и добавили промежуточный сбор перед работой на натуральных полях.

Сбор больше направлен на выравнивание и подведение к единому состоянию игроков, потому что в первой части сезона кто‑то больше играл, кто‑то меньше. Кто‑то выполнил индивидуальную программу, которую мы давали, на сто процентов, кто‑то на 75.

Если брать общую картину, то визуально не так много людей, выпадающих по состоянию. Завтра наденем датчики, и будет более понятно», — сказал главный тренер «Торпедо».

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7 комментариев

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Spaten
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Тут тяжёлые тренировки, трескучая температура, трясёт! Талалаев, «Торпедо», Тамбов.
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Оператор Дзюбы
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Игрокам тамбова нужен дополнительный отдых после чм
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Johnny Mnemonik
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Кто такой Талалаев? , он всегда в телеке и кого то тренирует... Хотя уровенб его даже не ФНЛ...
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T622222
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А футбол будет?
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mitos
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Ждём много хуков во второй части сезона )
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d.xoxlov
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Короче, весной если игра не пойдёт, свои очки будем брать боксом и силой.
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Fabio Grosso
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В Салехарде нужно было проводить 🥵
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