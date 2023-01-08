рассказал о ходе сбора «Торпедо» в Тамбове.

«Все замечательно, погода — минус 20. Пришлось вчера отменить лыжные занятия. Вместо них провели тренировку по боксу и круговую на силу. Утром проводим тренировки в комфортабельном манеже с хорошим покрытием. Завтра будет первая игровая на большом пространстве.

Первые два дня футболисты входили в темп после длинного отпуска в связи с чемпионатом мира. Мы корректируем привычную для нас программу подготовки. Из‑за этого мы раньше начали и добавили промежуточный сбор перед работой на натуральных полях.

Сбор больше направлен на выравнивание и подведение к единому состоянию игроков, потому что в первой части сезона кто‑то больше играл, кто‑то меньше. Кто‑то выполнил индивидуальную программу, которую мы давали, на сто процентов, кто‑то на 75.

Если брать общую картину, то визуально не так много людей, выпадающих по состоянию. Завтра наденем датчики, и будет более понятно», — сказал главный тренер « ».