Оршич за 9 млн евро переходит в «Саутгемптон» из «Динамо» Загреб. У него 1 гол и 2 ассиста за 160 минут на ЧМ в составе Хорватии
Мислав Оршич переходит в «Саутгемптон» из загребского «Динамо».
Как сообщает Sky Sports, сегодня левый вингер пройдет медосмотр для английского клуба. «Саутгемптон» уже согласовал с «Динамо» сумму трансфера – она составит около 8 млн фунтов (примерно 9 млн евро).
По данным The Athletic, «Саутгемптон» заплатит 6 млн фунтов (около 6,8 млн евро) в качестве фиксированной суммы. Все остальное – бонусы. Интерес к хорвату также проявляли «Эвертон» и «Ноттингем Форест».
В этом сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за «Динамо» Загреб во всех турнирах. На ЧМ-2022 у него 1 гол и 2 ассиста за 6 игр в составе сборной Хорватии (в сумме отыграл 160 минут).
Полную статистику футболиста можно изучить здесь.
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