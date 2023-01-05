Оршич за 9 млн евро переходит в «Саутгемптон» из «Динамо» Загреб. У него 1 гол и 2 ассиста за 160 минут на ЧМ в составе Хорватии

Теги премьер-лига Англия Сборная Хорватии по футболу высшая лига Хорватия Динамо Загреб возможные трансферы Саутгемптон Мислав Оршич Футбол

Мислав Оршич переходит в «Саутгемптон» из загребского «Динамо».

Как сообщает Sky Sports, сегодня левый вингер пройдет медосмотр для английского клуба. «Саутгемптон» уже согласовал с «Динамо» сумму трансфера – она составит около 8 млн фунтов (примерно 9 млн евро).

По данным The Athletic, «Саутгемптон» заплатит 6 млн фунтов (около 6,8 млн евро) в качестве фиксированной суммы. Все остальное – бонусы. Интерес к хорвату также проявляли «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

В этом сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за «Динамо» Загреб во всех турнирах. На ЧМ-2022 у него 1 гол и 2 ассиста за 6 игр в составе сборной Хорватии (в сумме отыграл 160 минут).

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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11 комментариев

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Amalfitano
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Ответ Okaka
в ЛЧ и ЛЕ тоже хорош вообще-то
Так я не отрицаю. Выше я вот сравнил его с игроками Спартака из 90-х.
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Okaka
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Ответ charly001
Хороший трансфер для святых , хорват пахарь да и удар неплохой
и бегает
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Okaka
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Ответ Amalfitano
Оршич хорош, но только в Хорватии. Понятно, что Саутгемптон цепляется всеми конечностями за апл, но Оршич вряд ли поможет.
в ЛЧ и ЛЕ тоже хорош вообще-то
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Amalfitano
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Ответ dimamak10
Следующий сезон возможно будет в чемпионшипе
Наверняка. Там уже крутое пике.
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Amalfitano
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Ответ Рафик Маркес
Ему давно пора было в одну из топ-5 лиг. Еще несколько лет назад
Ну как давно пора? Что у Оршича, что у Ливаковича есть определённый потолок. И этот потолок не совсем соответствует уровню топ лиг. Это как спартаковцы в 90-х. Были хороши в ЛЧ, могли обыграть гранда и даже выйти из группы, но в топ лигах наши игроки особо не ценились. И соответственно не покупались.
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Amalfitano
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Оршич хорош, но только в Хорватии. Понятно, что Саутгемптон цепляется всеми конечностями за апл, но Оршич вряд ли поможет.
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dimamak10
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Ответ Рафик Маркес
Ему давно пора было в одну из топ-5 лиг. Еще несколько лет назад
Следующий сезон возможно будет в чемпионшипе
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Кокич
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Созрел домосед.
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Рафик Маркес
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Ему давно пора было в одну из топ-5 лиг. Еще несколько лет назад
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Veni-Vidi-Vici
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Уэсли Фофана прочитал эту новость, вспомнил матч Челси в Загребе и горько зарыдал.
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charly001
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Хороший трансфер для святых , хорват пахарь да и удар неплохой
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