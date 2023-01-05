Оршич за 9 млн евро переходит в «Саутгемптон» из «Динамо» Загреб. У него 1 гол и 2 ассиста за 160 минут на ЧМ в составе Хорватии

переходит в «Саутгемптон» из загребского «Динамо».

Как сообщает Sky Sports, сегодня левый вингер пройдет медосмотр для английского клуба. «Саутгемптон» уже согласовал с «Динамо» сумму трансфера – она составит около 8 млн фунтов (примерно 9 млн евро).

По данным The Athletic, « » заплатит 6 млн фунтов (около 6,8 млн евро) в качестве фиксированной суммы. Все остальное – бонусы. Интерес к хорвату также проявляли «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

В этом сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за « » Загреб во всех турнирах. На ЧМ-2022 у него 1 гол и 2 ассиста за 6 игр в составе сборной Хорватии (в сумме отыграл 160 минут).

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.