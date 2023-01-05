Чемпион Англии в составе «Лестера» Фукс завершил карьеру

Теги Шальке Бохум Майнц МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Маттерсбург высшая лига Австрия сборная Австрии по футболу Лестер Кристиан Фукс Винер Нойштадт Шарлотт Футбол

Кристиан Фукс завершил карьеру футболиста. 

36-летний защитник объявил о своем уходе из футбола. Он провел 19 сезонов за 7 клубов на профессиональном уровне. 

Всего в клубной карьере австриец провел 577 матчей, забив 37 голов и отдав 83 результативные передачи. Он также 78 раз сыграл за сборную Австрии. 

Фукс выступал за «Винер Нойштадт», «Маттерсбург», «Бохум», «Майнц», «Шальке», «Лестер» и «Шарлотт». В 2016 году он стал чемпионом Англии в составе «Лестера». 

«Это было невероятное путешествие для меня и моей семьи. Мы не только праздновали большие успехи на протяжении многих лет, но и смогли поучиться у удивительных людей во время этого путешествия.

Я благодарен за всю поддержку, которую я получал на протяжении своей карьеры от представителей клубов, моих партнеров и болельщиков. Я с широкой улыбкой оглядываюсь назад на те особые моменты, которыми буду дорожить всю оставшуюся жизнь», – сказал Фукс.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Извилина Заремы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алекс Мелкумян
В Шальке-полуфиналисте ЛЧ был настолько важным, что даже играя в Майнце в том сезоне все равно оказывал влияние)
Ёлки-палки, он же по окончании сезона тогда пришёл. Это и называется ложными воспоминаниями.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Мелкумян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Извилина Заремы
Важный игрок чемпионского "Лестера" и магатовского "Шальке", который дошёл до полуфинала ЛЧ. Достойная карьера.
В Шальке-полуфиналисте ЛЧ был настолько важным, что даже играя в Майнце в том сезоне все равно оказывал влияние)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealJericho
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
👏🏻👏🏻👏🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Извилина Заремы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Важный игрок чемпионского "Лестера" и магатовского "Шальке", который дошёл до полуфинала ЛЧ. Достойная карьера.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NottinghamForest79
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
легенда ЛЕСТЕРА.. ЧЕМПИОН АПЛ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кинглер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
120 по гол+пас очень солидно для защитника) помню его в чемпионском Лестере, отличная карьера)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий