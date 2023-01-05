Чемпион Англии в составе «Лестера» Фукс завершил карьеру

завершил карьеру футболиста.

36-летний защитник объявил о своем уходе из футбола. Он провел 19 сезонов за 7 клубов на профессиональном уровне.

Всего в клубной карьере австриец провел 577 матчей, забив 37 голов и отдав 83 результативные передачи. Он также 78 раз сыграл за сборную Австрии.

Фукс выступал за «Винер Нойштадт», «Маттерсбург», « », « », « », « » и «Шарлотт». В 2016 году он стал чемпионом Англии в составе «Лестера».

«Это было невероятное путешествие для меня и моей семьи. Мы не только праздновали большие успехи на протяжении многих лет, но и смогли поучиться у удивительных людей во время этого путешествия.

Я благодарен за всю поддержку, которую я получал на протяжении своей карьеры от представителей клубов, моих партнеров и болельщиков. Я с широкой улыбкой оглядываюсь назад на те особые моменты, которыми буду дорожить всю оставшуюся жизнь», – сказал Фукс.