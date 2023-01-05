Чемпион Англии в составе «Лестера» Фукс завершил карьеру
Кристиан Фукс завершил карьеру футболиста.
36-летний защитник объявил о своем уходе из футбола. Он провел 19 сезонов за 7 клубов на профессиональном уровне.
Всего в клубной карьере австриец провел 577 матчей, забив 37 голов и отдав 83 результативные передачи. Он также 78 раз сыграл за сборную Австрии.
Фукс выступал за «Винер Нойштадт», «Маттерсбург», «Бохум», «Майнц», «Шальке», «Лестер» и «Шарлотт». В 2016 году он стал чемпионом Англии в составе «Лестера».
«Это было невероятное путешествие для меня и моей семьи. Мы не только праздновали большие успехи на протяжении многих лет, но и смогли поучиться у удивительных людей во время этого путешествия.
Я благодарен за всю поддержку, которую я получал на протяжении своей карьеры от представителей клубов, моих партнеров и болельщиков. Я с широкой улыбкой оглядываюсь назад на те особые моменты, которыми буду дорожить всю оставшуюся жизнь», – сказал Фукс.
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