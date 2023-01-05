Тарпищев о «Спартаке»: «2-е место в РПЛ реально. У «Зенита» двойной состав, как бы плохо они ни играли, скамейка решит»
Шамиль Тарпищев оценил перспективы «Спартака» в текущем сезоне Мир РПЛ.
– На «Спартак» получается ходить?
– Когда в Москве – хожу, конечно.
– Верите, что отрыв от «Зенита» можно ликвидировать?
– Я думаю, что второе место – это реальный результат.
У «Зенита» ровный двойной состав. Как бы плохо они ни играли, длинная скамейка будет играть решающее значение, – сказал президент Федерации тенниса России, болеющий за «Спартак».
По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место, отставая на 6 очков.
Значит, мог выиграть, будь чуть удачливее.
А это уже первое место в таблице. Вот так - всего результат одной игры уже меняет Зенит и Спартак в таблице.