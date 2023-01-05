Тарпищев о «Спартаке»: «2-е место в РПЛ реально. У «Зенита» двойной состав, как бы плохо они ни играли, скамейка решит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Матч ТВ Футбол

Шамиль Тарпищев оценил перспективы «Спартака» в текущем сезоне Мир РПЛ.

– На «Спартак» получается ходить?

– Когда в Москве – хожу, конечно.

– Верите, что отрыв от «Зенита» можно ликвидировать?

– Я думаю, что второе место – это реальный результат.

У «Зенита» ровный двойной состав. Как бы плохо они ни играли, длинная скамейка будет играть решающее значение, – сказал президент Федерации тенниса России, болеющий за «Спартак».

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место, отставая на 6 очков.

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18 комментариев

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Виктор
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Ответ Spartakus1984
Иван не вратарь что ли?ПЗ могут сыгать универсалы.У вас в запасе сидят Бакаев,Адамов,Ерохин,Сутормин,Мантуан,Круговой,до этого сидел еще Оздоев,мало что ли?плохие игроки?
Так купили бы у нас всех, тобой названных и было бы вам счастье.
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Михаил Михаил!
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Ответ Дмитрий9779
Какой второй состав?Который Спартаку за 15 мин 3:0 влетел?Такие вторые у всех есть.
То есть-Сантос,Родригао,Чистяков,Караваев,Кузяев,Вендел,Сергеев и Малком это ваш второй состав?
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Andrey911
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Совершенно согласен. Надо смотреть реальности в глаза. У нас надо усилят состав, особенно защиту. И конечно хромает физика-команда на один тайм.
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Дмитрий9779
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Ответ Spartakus1984
Иван не вратарь что ли?ПЗ могут сыгать универсалы.У вас в запасе сидят Бакаев,Адамов,Ерохин,Сутормин,Мантуан,Круговой,до этого сидел еще Оздоев,мало что ли?плохие игроки?
Иван легионер,из за него могут не выпустить нужного игрока на другую позицию,он уйдет зимой или летом,уже объявили,ПЗ может сыграть Барриос и Кузяев тем самым ослабить центр.Ты назвал 5 фамилий,это второй состав?Про Бакаева вы сами пишете,что он никакой,Ерохин ветеран,Мантуан уедет обратно в Корринтианс,Круг итак часто выходит.особенно когда Сантоса ставят в центр обороны или в центр поля от безысходности.В любом случае равноценных основе на скамейке пару-тройку игроков.
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ТрактоПоктер
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Вообще-то состава у нас три !
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AminO2
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Скамейка? Эти зенитовские табуретки? На самом же деле, решениями подобными пытается заниматься совсем другая мебель – столы в РФС, буфеты в топливных корпорациях, кресла в министерствах.
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Назар Игорь
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Ответ Spartakus1984
Иван не вратарь что ли?ПЗ могут сыгать универсалы.У вас в запасе сидят Бакаев,Адамов,Ерохин,Сутормин,Мантуан,Круговой,до этого сидел еще Оздоев,мало что ли?плохие игроки?
Иван вратарь хороший, а вместо кого его ставить? Лимит, уважаемый, лимит. Поставь Ивана - значит надо убирать кого-то из бразильцев- Малкома, Сантоса, Клаудиньо, или (упаси Бог) Барриоса. А это системообразующие игроки.
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Spartakus1984
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Ответ Дмитрий9779
Что за комплексы?Зенит с маленькой буквы...а во-вторых,ПЗ один в Зените,вратаря кем заменить?Кем заменить нападающих?В середине и опорке все хорошо,слева в обороне... всё.
Иван не вратарь что ли?ПЗ могут сыгать универсалы.У вас в запасе сидят Бакаев,Адамов,Ерохин,Сутормин,Мантуан,Круговой,до этого сидел еще Оздоев,мало что ли?плохие игроки?
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Spartakus1984
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Ответ Надоело париться в бане
Ох уж эти 18-летние резервисты Мевля, Рассказов, Рыбус и тд)))
да ох уж они.Играющие каждый матч.
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Дмитрий9779
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Ответ Karel
Вся разница в таблице - из-за личной встречи, в которой Спартак после первого тайма вёл 1 - 0. Значит, мог выиграть, будь чуть удачливее. А это уже первое место в таблице. Вот так - всего результат одной игры уже меняет Зенит и Спартак в таблице.
Если честно то Спартак мог пропустить ещё 2-3 гола,так что итак вам повезло считаю.
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igls54
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Скамейка всё решит...Так Кокорина в Зените давно нет
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Надоело париться в бане
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Ответ Spartakus1984
Да конечно)))) Никто не говорит про полное выставление второго состава на поле,но есть кем заменить любую позициюв зените,в Спаратке такого нет,только пацанами 18 летними.
Ох уж эти 18-летние резервисты Мевля, Рассказов, Рыбус и тд)))
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Дмитрий9779
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Ответ Spartakus1984
Да конечно)))) Никто не говорит про полное выставление второго состава на поле,но есть кем заменить любую позициюв зените,в Спаратке такого нет,только пацанами 18 летними.
Что за комплексы?Зенит с маленькой буквы...а во-вторых,ПЗ один в Зените,вратаря кем заменить?Кем заменить нападающих?В середине и опорке все хорошо,слева в обороне... всё.
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Karel
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Вся разница в таблице - из-за личной встречи, в которой Спартак после первого тайма вёл 1 - 0.
Значит, мог выиграть, будь чуть удачливее.
А это уже первое место в таблице. Вот так - всего результат одной игры уже меняет Зенит и Спартак в таблице.
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Назар Игорь
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Ответ Spartakus1984
Да конечно)))) Никто не говорит про полное выставление второго состава на поле,но есть кем заменить любую позициюв зените,в Спаратке такого нет,только пацанами 18 летними.
Так уж и любую позицию? Зенит сильнее всех на голову только центром поля, с чистыми нападающими проблема, о защите и говорить нечего, в центре Чистяков да Алип, вратари тоже не супер.
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Hong Kil
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После двойного виски у Тарпищева двоятся составы.
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Spartakus1984
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Ответ Дмитрий9779
Какой второй состав?Который Спартаку за 15 мин 3:0 влетел?Такие вторые у всех есть.
Да конечно)))) Никто не говорит про полное выставление второго состава на поле,но есть кем заменить любую позициюв зените,в Спаратке такого нет,только пацанами 18 летними.
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Дмитрий9779
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Какой второй состав?Который Спартаку за 15 мин 3:0 влетел?Такие вторые у всех есть.
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