Тарпищев о «Спартаке»: «2-е место в РПЛ реально. У «Зенита» двойной состав, как бы плохо они ни играли, скамейка решит»

Шамиль Тарпищев оценил перспективы «Спартака» в текущем сезоне Мир .

– На « » получается ходить?

– Когда в Москве – хожу, конечно.

– Верите, что отрыв от «Зенита» можно ликвидировать?

– Я думаю, что второе место – это реальный результат.

У «Зенита» ровный двойной состав. Как бы плохо они ни играли, длинная скамейка будет играть решающее значение, – сказал президент Федерации тенниса России, болеющий за «Спартак».

По итогам 17 туров « » лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место, отставая на 6 очков.