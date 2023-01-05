«Парад самодовольных, бесхарактерных, бездушных и погрязших в бездарности парней». Фанаты «Лиона» – игрокам после 0:1 от «Клермона»

Фанаты «Лиона» раскритиковали футболистов после поражения.

1 января команда тренера Лорана Блана дома уступила « » (0:1) в 17-м туре чемпионата Франции и занимает 9-е место в таблице.

«Парад самодовольных парней, бесхарактерных, бездушных и погрязших в бездарности», – говорится в заявлении группировок Bad Gones и Lyon 1950.

Болельщики сообщили, что не будут бойкотировать матчи, но дали понять, что это их заявление «станет отправной точкой для будущих действий».

Также фанаты раскритиковали главного скаута клуба Брюно Шейру и спортивного директора Венсана Понсо, заявив, что доверие к ним «серьезно подорвано».