«Парад самодовольных, бесхарактерных, бездушных и погрязших в бездарности парней». Фанаты «Лиона» – игрокам после 0:1 от «Клермона»

Теги Лион Брюно Шейру лига 1 Франция болельщики Клермон Футбол

Фанаты «Лиона» раскритиковали футболистов после поражения.

1 января команда тренера Лорана Блана дома уступила «Клермону» (0:1) в 17-м туре чемпионата Франции и занимает 9-е место в таблице.

«Парад самодовольных парней, бесхарактерных, бездушных и погрязших в бездарности», – говорится в заявлении группировок Bad Gones и Lyon 1950.

Болельщики сообщили, что не будут бойкотировать матчи, но дали понять, что это их заявление «станет отправной точкой для будущих действий».

Также фанаты раскритиковали главного скаута клуба Брюно Шейру и спортивного директора Венсана Понсо, заявив, что доверие к ним «серьезно подорвано».

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7 комментариев

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blacksmithept
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Там же одни черные,это не расизм?
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Руслан Бекух
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Блан разберется, расслабьтесь ...
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Alexandr Sokolov
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Ответ nobrainnopain
У нас полчемпионата таких команд. Лион, айда в РПЛ)
поэтому Ловрен туда и поехал, как к себе домой
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GuruFutbola
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Фанаты альнасра через полгода
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mevlut
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Правильнее было сказать эти слова тренеру, раз он довле команду до таких результатов
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аdidаs
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Жаль Лион, когда то был очень силён
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nobrainnopain
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У нас полчемпионата таких команд. Лион, айда в РПЛ)
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