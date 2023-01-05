36-летний Джеко после победного гола в матче с «Наполи»: «Продолжу играть до тех пор, пока буду способен делать разницу»
Эдин Джеко высказался после победы «Интера» над «Наполи» (1:0) в матче Серии А.
Босниец забил единственный гол в этой игре.
– Вы забили 20 голов за «Интер» в Серии А. И все 20 – после того, как вам исполнилось 35. В чем секрет?
– Секрет заключается в упорной работе, потому что без усердного труда ничего не получится. Знаю, что мне 36, но я хочу играть на высшем уровне, и единственный способ добиваться этого – упорная работа. Я продолжу играть до тех пор, пока буду способен делать разницу.
– Почему вас заменили на 76-й минуте?
– Я устал, у меня были судороги. К тому же поле было не в лучшем состоянии, но я рад победе, – сказал Джеко.
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