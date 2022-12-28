Аршавин о Пиняеве: «Умный футболист, но в его игре многое завязано на физике. Я был более разносторонним»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин Криштиану Роналду премьер-лига Россия Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Андрей Аршавин считает, что был более разносторонним игроком, чем Сергей Пиняев.

– С вами активно сравнивают Пиняева. По делу?

– Уже говорил: по манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдает, бьет. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции.

– Как это противоречит сравнению с вами? Быстрый дриблинг, пас, удар, резкий старт всегда казались и вашими козырями тоже.

– Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позерство, хотите сравнивайте, хотите нет, все равно. Говорю как думаю, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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34 комментария

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sokolok
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Ответ red7
Пиняев ростом 166 см, и весом 56 кг, о какой физике может идти речь
Физика, например, выносливость, но как ты о таком слышать то мог?
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gleb_k
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Ответ а ты смешной
Зато я прекрасно помню показательный момент - евро 2012 , атака поляков , с которой они сравняли счёт - аршавин после потери мяча не торопясь топал на свою половину с капитанской повязкой
Аршавин до этого пробежал 60 метров и мяч потерял в атаке у чужой штрафной. Показательный момент...
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Трент Резнор
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Аршавин - легенда при жизни. Пиняеву пахать и пахать.
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Kivan1976
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Ответ tam005
Мостовой, Акинфеев уж куда лучше и по игре и по за слугам.
чем заслуги у Мостового лучше?
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Ruscello
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Ну и почему он в Локо, а не в Зените?
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Социо Пат
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Ответ Илья Богданов
Он специально для таких, как ты, и уточнил, "из России", умник-сострадалец
А я специально для таких как ты и уточнил что с постсоветских стран лучший украинец. Взял Лч, ЗМ и кучу других наград.
Умник-завистник
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Александр Рагулин
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Ответ counsel
Месси не в курсе …
Месси это аномалия. Аршавин тоже далеко не Месси.
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Александр Рагулин
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Ответ tam005
А в форме он был 2-3 года... Не больше
Согласен и как раз физические кондиции не позволили заиграть в долгую на топ уровне. Возможно Пиняев из-за этого превзойдёт Шаву. Мы говорим о парне, которому и 18 лет кажется нет, Аршавин уехал в АПЛ в 28 или 29, в 16-17 лет он тоже не выглядел звездой европейского уровня, был талантлив безусловно. Всё покажет последующая работа над собой. Удачи парню.
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OldRedWhite
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Ответ Мишка Ляшенко
Андрей Сергеевич, в форме ты был одним из лучших футболистов мира. Не уверен, что хотя бы близкие по тому уровню когда-нибудь у нас появится
Он ещё и скромный !
По сути сказал , что физические данные у него были более, чем посредственные - это главная причина того , что не достиг ещё больших высот !
Все таланты и качества одновременно - это очень большая редкость …
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Karel
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Ответ Johnny Mnemonik
Тогда футбол был другим, более вальяжным, можно было поддержать мяч и Аршавин это именно тот футбол. Нынешнее время диктует: темп, физика, техника, скорость и Пиняев вероятно и работает в духе нынешнего времени... Имхо
Нет. Не в том дело. Сказал бы - Аршавин вариативней и реактивней соображал, что ли.
)) ..ляпнул , похоже.. но так думаю.

Серьезно, помню, я не успевал следить за решениями Аршавина. Он голову высоко держал, и в то же время мяч контролировал. С линии штрафной мог перебросить вратаря. Гол. Из штрафной так же. Тоже гол.
Аршавин видел всё, как бы остальные в замедленном действии для него были.

Такие пасы, как у Месси на этом ЧМ не раз у Аршавина видел. Для него это естественно было. Когда получалось - он сам радовался и офигевал. Вот только у него это уж больно часто получалось.

Нет, Аршавин прав. Он был другой. Ну сказал он, что думает. Заметил вот, Аршавин ни с кем никогда не спорит ))

"Да этого не может быть !!! - восклицают ему.
- Ну да, говорит Аршавин, согласен -. "..не может, так не может.."

Я, пожалуй, с ним соглашусь. Но Пиняев очень молодой.
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а ты смешной
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Зато я прекрасно помню показательный момент - евро 2012 , атака поляков , с которой они сравняли счёт - аршавин после потери мяча не торопясь топал на свою половину с капитанской повязкой
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counsel
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Ответ DiMaXFCZP
Шава - это лучшее, что было у Зенита и Сборной России за последние лет 50. Если бы не его лень, мог бы заиграть в любом клубе мира на ведущих ролях. Первый сезон в Арсенале это четко показал.
Сколько Вам лет? Точно можете за 50 лет говорить, особенно учитывая, что сборная России не больше 30 лет существует
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counsel
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Ответ Johnny Mnemonik
Тогда футбол был другим, более вальяжным, можно было поддержать мяч и Аршавин это именно тот футбол. Нынешнее время диктует: темп, физика, техника, скорость и Пиняев вероятно и работает в духе нынешнего времени... Имхо
Месси не в курсе …
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counsel
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Ответ DelPiero1010
Как ни крути, Шава лучший постсоветский футболист из России
Мостовой, Карпин, Аленичев, Цымьаларь, Шалимов, Добровольский и ещё несколько человек удивленно подняли брови …
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Анатолий Андреевич
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Скормнее надо быть , скромнее ....
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DiMaXFCZP
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Шава - это лучшее, что было у Зенита и Сборной России за последние лет 50. Если бы не его лень, мог бы заиграть в любом клубе мира на ведущих ролях. Первый сезон в Арсенале это четко показал.
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Johnny Mnemonik
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Тогда футбол был другим, более вальяжным, можно было поддержать мяч и Аршавин это именно тот футбол. Нынешнее время диктует: темп, физика, техника, скорость и Пиняев вероятно и работает в духе нынешнего времени... Имхо
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DiMaXFCZP
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Ответ Злобный Конь
Разносторонний? Игрок,который выдавал лучшие качества только когда надо было обратить на себя внимание. Да и то если сил хватало. На Евро 2008 показал себя только в двух матчах : Швеция и Нидерланды,с Испанией уже растворился. Хватило бы ему сил если бы играл с первого матча? Сомневаюсь.
Сразу видно, что ты не следил за ним в Зените и первый сезон в Арсенале. Чего только 4 гола на Энфилде стоят. А в Зените он каждый сезон блистал. Гений паса и дриблинга. С ним в России никто не сравнится с 90х уж точно.
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tam005
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Ответ Мишка Ляшенко
Андрей Сергеевич, в форме ты был одним из лучших футболистов мира. Не уверен, что хотя бы близкие по тому уровню когда-нибудь у нас появится
А в форме он был 2-3 года... Не больше
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Bernie
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Через два года посмотрим. Я про разносторонность.
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tam005
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Ответ DelPiero1010
Как ни крути, Шава лучший постсоветский футболист из России
Мостовой, Акинфеев уж куда лучше и по игре и по за слугам.
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Okaka
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Ответ DelPiero1010
Как ни крути, Шава лучший постсоветский футболист из России
А Царь
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Shuller18
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Я бы не назвал Пиняева прямо умным игроком, больше за счёт физики и техники играет
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mahurat
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У Андрея и партнеры были помастеровитее и более дерзкие.
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Злобный Конь
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Лучший футболист России 2000-ых это Юрий Жирков. Скромный,работяга,надёжный.

Ну примерно как Клозе - лучший бомбардир чемпионатов мира.
Неймар,Месси,Роналду нервно курят в сторонке. Лишь Мбаппе его обгонит,скорее всего.
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