Аршавин о Пиняеве: «Умный футболист, но в его игре многое завязано на физике. Я был более разносторонним»
Андрей Аршавин считает, что был более разносторонним игроком, чем Сергей Пиняев.
– С вами активно сравнивают Пиняева. По делу?
– Уже говорил: по манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдает, бьет. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции.
– Как это противоречит сравнению с вами? Быстрый дриблинг, пас, удар, резкий старт всегда казались и вашими козырями тоже.
– Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позерство, хотите сравнивайте, хотите нет, все равно. Говорю как думаю, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
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Умник-завистник
По сути сказал , что физические данные у него были более, чем посредственные - это главная причина того , что не достиг ещё больших высот !
Все таланты и качества одновременно - это очень большая редкость …
)) ..ляпнул , похоже.. но так думаю.
Серьезно, помню, я не успевал следить за решениями Аршавина. Он голову высоко держал, и в то же время мяч контролировал. С линии штрафной мог перебросить вратаря. Гол. Из штрафной так же. Тоже гол.
Аршавин видел всё, как бы остальные в замедленном действии для него были.
Такие пасы, как у Месси на этом ЧМ не раз у Аршавина видел. Для него это естественно было. Когда получалось - он сам радовался и офигевал. Вот только у него это уж больно часто получалось.
Нет, Аршавин прав. Он был другой. Ну сказал он, что думает. Заметил вот, Аршавин ни с кем никогда не спорит ))
"Да этого не может быть !!! - восклицают ему.
- Ну да, говорит Аршавин, согласен -. "..не может, так не может.."
Я, пожалуй, с ним соглашусь. Но Пиняев очень молодой.
Ну примерно как Клозе - лучший бомбардир чемпионатов мира.
Неймар,Месси,Роналду нервно курят в сторонке. Лишь Мбаппе его обгонит,скорее всего.