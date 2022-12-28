Аршавин о Пиняеве: «Умный футболист, но в его игре многое завязано на физике. Я был более разносторонним»

считает, что был более разносторонним игроком, чем Сергей Пиняев.

– С вами активно сравнивают . По делу?

– Уже говорил: по манере игры он больше похож на . Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдает, бьет. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции.

– Как это противоречит сравнению с вами? Быстрый дриблинг, пас, удар, резкий старт всегда казались и вашими козырями тоже.

– Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позерство, хотите сравнивайте, хотите нет, все равно. Говорю как думаю, – сказал заместитель гендиректора « ».

Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив» из «Крыльев Советов»

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