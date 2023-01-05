«Барселона» впервые с 2002 года пропустила три гола от клуба 3-й лиги в матче Кубка Испании

«Барселона» впервые за 20 лет трижды пропустила от клуба 3-й лиги в Кубке Испании.

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Интерсити», выступающий в 3-м дивизионе, забил «Барселоне» 3 мяча. Последний раз это удавалось в 2002-м году «Новельде», обыгравшей «Барселону» со счетом 3:2.

В данный момент «Интерсити» и «Барселона» играют дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 3:3, причем «Интерсити» трижды отыгрался.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.