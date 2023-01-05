«Барселона» впервые с 2002 года пропустила три гола от клуба 3-й лиги в матче Кубка Испании
«Барселона» впервые за 20 лет трижды пропустила от клуба 3-й лиги в Кубке Испании.
В матче 1/16 финала Кубка Испании «Интерсити», выступающий в 3-м дивизионе, забил «Барселоне» 3 мяча. Последний раз это удавалось в 2002-м году «Новельде», обыгравшей «Барселону» со счетом 3:2.
В данный момент «Интерсити» и «Барселона» играют дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 3:3, причем «Интерсити» трижды отыгрался.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гави еще молодой - может побегать.
Альба красную получил, не сыграет (если суд снова чего-нибудь не удумает).
Хорошо, что Араухо выпустили чтобы почувствовал игровой тонус.
Думаю, к матчу с Атлетико все будет хорошо.
Барса бьётся достойно команды с ником Топ...
Видимо, так «серьезно» относятся игроки к Кубку Испании.