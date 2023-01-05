«Барселона» впервые с 2002 года пропустила три гола от клуба 3-й лиги в матче Кубка Испании

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Новельда Интерсити Футбол

«Барселона» впервые за 20 лет трижды пропустила от клуба 3-й лиги в Кубке Испании.

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Интерсити», выступающий в 3-м дивизионе, забил «Барселоне» 3 мяча. Последний раз это удавалось в 2002-м году «Новельде», обыгравшей «Барселону» со счетом 3:2.

В данный момент «Интерсити» и «Барселона» играют дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 3:3, причем «Интерсити» трижды отыгрался.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

18 комментариев

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sayemlo
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Ответ Кирилл
Потому что играют расхлябанно и допускают детские ошибки. Видимо, так «серьезно» относятся игроки к Кубку Испании.
🤣 вот поэтому фк рычаг больше всех взяла этот второстортный кубок! 31 раз!! Они даже ла лигу брали меньше. 🤣 вся их полка из трофеев в основном Копа дел рей.
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sayemlo
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Хейтеры прежде чем писать свои комментарии подумайте, фк рычаг играла сразу с двумя командами с Интером и сити.
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Александр Белоусов
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Ответ Кирилл Мирошин
Это самая конченая Барса!!!! Пропущенные голы а-ля "Газмяс"! Такую бездарную защиту сейчас можно увидеть только в Барсе. Пофигистический подход к играм - это нынешний стиль Барсы. Позорище!!!!! Команда из третьей лиги ставит раком "великую" Барселону. Буду очень рад, если Интерсити напихает полную корзинку огурцов бездарям из Барселоны.
Ты на сливок посмотри , там не лучше
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Assandro Journey
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классное название у команды. Интерсити. Редко такие названия клубов встретишь в Испании.
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Кирилл Мирошин
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Это самая конченая Барса!!!! Пропущенные голы а-ля "Газмяс"! Такую бездарную защиту сейчас можно увидеть только в Барсе. Пофигистический подход к играм - это нынешний стиль Барсы. Позорище!!!!! Команда из третьей лиги ставит раком "великую" Барселону. Буду очень рад, если Интерсити напихает полную корзинку огурцов бездарям из Барселоны.
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Кирилл
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Ответ corazón blanco
Безусловно, для нейтрального зрителя- отличный матч. Но слишком много сил Барселона сегодня оставит на поле, будут ли они свежы перед матчем с Атлетико?
Ну из основы сегодня проводят на поле много времени Бускетс, Кунде и Дембеле (хоть его уже и заменили).
Гави еще молодой - может побегать.
Альба красную получил, не сыграет (если суд снова чего-нибудь не удумает).
Хорошо, что Араухо выпустили чтобы почувствовал игровой тонус.

Думаю, к матчу с Атлетико все будет хорошо.
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corazón blanco
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Ответ rigobersong
Классный матч, много голов. Не знаю, чего недовольны:)
Безусловно, для нейтрального зрителя- отличный матч. Но слишком много сил Барселона сегодня оставит на поле, будут ли они свежы перед матчем с Атлетико?
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Arkadios Avgitidis
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Ну так, это же не кто нибудь, а сам Интерсити!
Барса бьётся достойно команды с ником Топ...
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Arkadios Avgitidis
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Поздравляю Хави и Барсу с этим рекордом)@
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Кирилл
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Ответ Fooler
Какая же странная эта барса, В Ла Лиге пропустили всего 6 голов,а тут против команды из 4 дивизиона 3 пропустили. Причем от одного игрока.
Потому что играют расхлябанно и допускают детские ошибки.
Видимо, так «серьезно» относятся игроки к Кубку Испании.
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Mark Safaniev
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Ответ GuruFutbola
Хорошая взбучка, должны после матча выиграть 5 трофеев за сезон
Помечтал? Ну всё, пора просыпаться!
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Febos_
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клуб из медиалиги издевается над барсой
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rigobersong
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Классный матч, много голов. Не знаю, чего недовольны:)
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DaBebraZ
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Как вижу у Барсы проблема против команд у которых в названии есть слово "Интер"
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Fooler
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Какая же странная эта барса, В Ла Лиге пропустили всего 6 голов,а тут против команды из 4 дивизиона 3 пропустили. Причем от одного игрока.
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GuruFutbola
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Хорошая взбучка, должны после матча выиграть 5 трофеев за сезон
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QWertY
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Соль да вилла творят чудеса
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Streetbor
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испанский стыд, надо переиначить в каталонский))
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