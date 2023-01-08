Атлетико — Барселона: прогноз на матч 08.01.2023, Ла Лига

Программу 16-го тура чемпионата Испании по футболу украсит противостояние «Атлетико» — «Барселона». Команды сыграют в Мадриде на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Барселоны» с форой 0, ТМ2,5.

В сезоне 2021/2022 команды обменялись домашними победами в рамках чемпионата Испании. «Атлетико» был сильнее со счетом 2:0. «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «матрасников» 4:2. Пять последних очных матчей в Мадриде завершились с двумя и менее голами.

Атлетико Мадрид

В декабре 2022 года «матрасники» сыграли два официальных матча. Сперва подопечные Диего Симеоне обыграли «Арентейро» во втором раунде Кубка Испании 3:1 в гостях. Далее последовала домашняя победа 2:0 над «Эльче». Игра завершилась с тремя удалениями. в концовке первого тайма у «Эльче» прямую красную карточку получил Гонсало Верду. На 50 и 53 минутах желтые карточки получил Марио Эрмосо Кансеко. Оставшись в равных составах столичный клуб вышел вперед на 56 минуте. Гол на счету Жоау Феликса. На 74 минуте Альваро Мората установил итоговый счет. Обе голевые передачи на счету Антуана Гризманна. «Эльче» заканчивал игру вдевятером после удаления Домингуша Кина на 90 минуте.

На отрезке в 10-ть официальных матчей у «Атлетико» четыре победы, три ничьи и три поражения. В рамках Примеры у команды пять побед, две ничьи и три поражения. Результаты «матрасников» в пяти официальных матчах:

«Атлетико» — «Эльче» 2:0;

«Арентейро» — «Атлетико» 1:3;

«Алмазан» — «Атлетико» 0:2;

«Мальорка» — «Атлетико» 1:0;

«Атлетико» — «Эспаньол» 1:1.

«Матрасники» в топ-4 Примеры, занимая четвертое место с 27 очками. Отставание от лидеров чемпионата 11 очков. Всего у команды 8 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Разница голов 23:14. «Атлетико» лучше играет в гостях. На домашней арене только 11 набранных очков и 13 место в турнире. В 7 матчах 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Разница голов 11:8.

Интересные статистические факты по игре «Атлетико»:

Лучший снайпер — Антуан Гризманн 6, Альваро Мората 6, Жоау Феликс 5;

Лучший ассистент — Антуан Гризманн 6, Жоау Феликс 3;

Самый результативный игрок — Антуан Гризманн (6+6), Жоау Феликс (5+3), Альваро Мората (6+2);

В пяти очных матчах с «Барселоной» во втором тайме была ничья;

В пяти домашних очных матчах было забито два и менее гола;

У «Атлетико» только одна победа в четырех матчах Ла Лиги.

Игру 16-го тура чемпионата Испании пропустит Марио Эрмосо Кансеко. Защитник был удален в предыдущей игре.

Барселона

В первой игре после паузы в чемпионате Испании «Барселона» дома потеряла очки в матче с «Эспаньолом». Игра завершилась вничью 1:1. В матче было два удаления и 15 желтых карточек. Сине-гранатовые вышли вперед на 7 минуте благодаря голу Маркоса Алонсо. Гости сравняли счет во втором тайме на 73 минуте. 11-метровый реализовал Хоселу. На 78 минуте за вторую желтую был удален Жорди Альба, первое предупреждение получено на 74 минуте. На 80 минуте удаление у гостей заработал Винисиус Соуза.

У сине-гранатовых две ничьи и два поражения в десяти официальных матчах при шести победах. В рамках чемпионата Испании восемь побед, ничьи и поражения. Серия без поражений шесть игр. Результаты команды в пяти матчах во всех турнирах:

«Барселона» — «Эспаньол» 1:1;

«Осасуна» — «Барселона» 1:2;

«Барселона» — «Альмерия» 2:0;

«Виктория» Плзень — «Барселона» 2:4;

«Валенсия» — «Барселона» 0:1.

Сыграв вничью в последнем туре Ла Лиги подопечные Хави не упустили первое место, но подпустили «Реал» вплотную. Команды сравнялись по набранным очкам. У клубов по 38 очков и одинаковый баланс побед: 12 выигранных встреч, 2 ничьи и поражение. Разница голов у «Барселоны» 34:6. Сине-гранатовые пропускают меньше всех в чемпионате. По игре в гостях команда на втором месте после «Реала». У «Барселоны» 18 очков (6 побед и 1 поражение). Разница голов 16:5.

Интересные статические факты по игре «Барселоны» в сезоне:

Лучший снайпер — Роберт Левандовский 18, Ферран Торрес 5, Усман Дембеле 5;

Лучший ассистент — Усман Дембеле 7, Роберт Левандовский 4, Ансу Фати 4, Рафинья 4;

Самый результативный игрок — Роберт Левандовский (18+4), Усман Дембеле (5+7), Ансу Фати (3+4);

«Барселона» не проигрывает «Атлетико» в Мадриде в 10 из 12 очных матчей;

«Барселона» выиграл в 12 из 14 матчей в сезоне;

«Барселона» выиграл 6 из 7 гостевых матчей в Ла Лиге;

«Барселона» не играет вничью в гостях в Ла Лиге в сезоне 2022/2023;

«Барселона» забивает в 7 гостевых играх и 14 матчах кряду.

Из-за дисквалификации матч пропустит Жорди Альба. Не сыграет и Роберт Левандовский. Форвард отбывает трехматчевую дисквалификацию.

Атлетико — Барселона: история личных встреч

Противостояние команд насчитывает 240 матчей, включая 170 игр в рамках чемпионата Испании. В Примере баланс побед 76:52 в пользу каталонского клуба при 42 ничьих. Разница мячей 326:249.

У «Атлетико» всего две победы в десяти последних играх в Ла Лиге. Обе победы на домашней арене. У сине-гранатовых 4 победы и 4 ничьи. В 8 из 10 матчей прошла ставка на ТМ2,5. На домашней арене у «Атлетико» две победы, три ничьи и пять поражений в десяти играх. В 7 матчах прошла ставка на ТМ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Атлетико — Барселона

Гости фавориты предстоящего поединка. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,26 на победу «Барселоны» и 3,25 на триумф «Атлетико». Ничья в матче идет за 3,45. Котировки на результативность почти одинаковые. Коэффициент на ТМ2,5 1,91 и 1,87 на ТБ2,5.

В текущем сезоне «матрасники» провалили первую часть чемпионата. Команда входит в топ-4 Ла Лиги, но не борется за чемпионство. Провальным получились и еврокубки. Команда заняла итоговое четвертое место в группе Лиги чемпионов и не сумела пробиться в плей-офф. В прошлом сезоне «Атлетико» обыграло проблемную «Барселону» дома, но в текущем чемпионате будет сложно взять три очка. Ставка на матч: победа «Барселоны» с форой 0 с коэффициентом 1,59 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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