Бышовец об РПЛ: «Есть интрига. Борьба «Зенита» и «Спартака» оставляет хорошее впечатление»
Анатолий Бышовец высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 17 туров «Зенит» возглавляет таблицу турнира, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.
«В РПЛ есть интрига. Борьба «Зенита» и «Спартака» оставляет достаточно хорошее впечатление.
За исключением, что футбол — это не только победы и поражения, но это еще и умения. Умения сделать выводы после побед и поражений — это важно», — сказал заслуженный тренер СССР.
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