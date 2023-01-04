Бышовец об РПЛ: «Есть интрига. Борьба «Зенита» и «Спартака» оставляет хорошее впечатление»

Теги Спартак Зенит Анатолий Бышовец премьер-лига Россия Футбол

Анатолий Бышовец высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 17 туров «Зенит» возглавляет таблицу турнира, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.

«В РПЛ есть интрига. Борьба «Зенита» и «Спартака» оставляет достаточно хорошее впечатление.

За исключением, что футбол — это не только победы и поражения, но это еще и умения. Умения сделать выводы после побед и поражений — это важно», — сказал заслуженный тренер СССР.

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5 комментариев

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Виктор
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Ответ Пако
Действительно есть интрига. И это отрадно.
Интрига в чём? Сколько Спартак в Петербурге пропустит,, пять или семь?
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Фарит Абдрашитов
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Светоч ##йню не скажет.
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леша коваленко
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А я всегда считал что победы и поражения это от умения.
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Пако
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Действительно есть интрига. И это отрадно.
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tankist231
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Зенит конечно фаворит, но мой Спартак ещё поборется, интрига есть и кстати какие матчи смотрел, все были зрелищные, чемп радует
+3
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+3
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