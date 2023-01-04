Бышовец об РПЛ: «Есть интрига. Борьба «Зенита» и «Спартака» оставляет хорошее впечатление»

высказался о чемпионской гонке в Мир .

После 17 туров « » возглавляет таблицу турнира, опережая идущий вторым « » на 6 очков.

«В РПЛ есть интрига. Борьба «Зенита» и «Спартака» оставляет достаточно хорошее впечатление.

За исключением, что футбол — это не только победы и поражения, но это еще и умения. Умения сделать выводы после побед и поражений — это важно», — сказал заслуженный тренер СССР.