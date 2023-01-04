Мостовой о «Сельте»: «До моего прихода была местечковой командой, которая не играла в еврокубках»

Теги Сельта Ла Лига Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал, как изменил менталитет «Сельты».

Россиянин выступал за испанский клуб с 1994 по 1996 год.

– Пиком вашего недовольства был матч против хихонского «Спортинга», когда вы просто ушли с поля, а у вашей команды даже не было возможности вас заменить.

– Верно, у меня уже был взрыв. Я ничего не выдерживал, ничего не понимал. Мне уже было абсолютно пофигу на все.

Это была вершина той истории, после которой «Сельта» стала уважаемым и сильным клубом не только в Испании, но и в Европе. Это был тот самый толчок. «Пакси», как мы называли Салинаса, и все те, кто изначально был против меня, потом стали моими лучшими друзьями, и все благодарили за ту революцию.

– Почему изначально вас не поддержали?

– Потому что они не понимали, что в футболе нужно многие вещи переделывать, чтобы добиваться успеха. Им было комфортно в условиях, где от них ничего не ждут и не требуют. Они ведь многого не видели, нигде не играли и не знали.

«Сельта» до моего прихода была местечковой командой, которая в еврокубках не играла. Хорошо, что ко мне прислушались, переделали базу, создали условия, начали покупать сильных футболистов, появились Карпин, Ревиво, Мазиньо, Макелеле. Все начали понимать, что с такой командой надо возить всех, что мы, в принципе, и делали.

– Получается, вы полностью изменили менталитет деревенской команды и превратили ее в испанского топа. Правильно?

– Именно так, – сказал экс-игрок сборной России.

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20 комментариев

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Spaten
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Примерно так и было, никто не ожидал от Золушки испанского футбола
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grisha077
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После твоего прихода оказалась в секунде
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Doctor John Zoidberg
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Человек который изменил футбол
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Михаил1970
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Есть Мостовой - есть Сельта! Нет Мостового - нет Сельты!
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Уся Ваткин
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У царя приход случился
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ErZh
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До завершения карьеры Александр казался адекватным человеком
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catcher69
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марадона из виго !!!!!!!!!!!!!
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nexia99
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Душнила на месте.
Уважаемый автор статьи, Царь выступал за Сельту с 1996 по 2004. В 94-96гг Александр покорял французские просторы.
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Alex Legend
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Не с 94 по 96-й, а с 1996-го по 2004-й.
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M_i_t_y_a
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Чсв в космосе у данного персонажа
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Fodik
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С 94 по 96 он в Страсбуре играл. Как так можно писать совсем не понимая и не зная темы?
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Alexey Cherin
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Во истину Царь царей.
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каток Третьяка
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Мостовой: ла лига до моего прихода, была местечковый соревнованием...
Мостовой: футбол до, того как я стал известен был не популярной игрой.
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porosenochek
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Ответ psycho killer
Дайте ему кого-нибудь потренировать, мастерство ведь не пропьёшь, как говорится
Ну так пусть Сельту и тренерует раз он там царь...
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psycho killer
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Дайте ему кого-нибудь потренировать, мастерство ведь не пропьёшь, как говорится
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Amalfitano
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Аз есмь Царь и Великий Государь!)
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Solist205
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Сколько же веществ или допинга было сожрано, чтобы получился вот такой побочный эффект?..
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Умид Саримсаков
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Ну раз он такой гений, то почему не может получить лицензию тренера?)
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Klinsmann32
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Царь, успокойся уже
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Умид Саримсаков
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Слишком много гонора
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