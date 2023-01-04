Мостовой о «Сельте»: «До моего прихода была местечковой командой, которая не играла в еврокубках»

рассказал, как изменил менталитет «Сельты».

Россиянин выступал за испанский клуб с 1994 по 1996 год.

– Пиком вашего недовольства был матч против хихонского «Спортинга», когда вы просто ушли с поля, а у вашей команды даже не было возможности вас заменить.

– Верно, у меня уже был взрыв. Я ничего не выдерживал, ничего не понимал. Мне уже было абсолютно пофигу на все.

Это была вершина той истории, после которой «Сельта» стала уважаемым и сильным клубом не только в , но и в Европе. Это был тот самый толчок. «Пакси», как мы называли Салинаса, и все те, кто изначально был против меня, потом стали моими лучшими друзьями, и все благодарили за ту революцию.

– Почему изначально вас не поддержали?

– Потому что они не понимали, что в футболе нужно многие вещи переделывать, чтобы добиваться успеха. Им было комфортно в условиях, где от них ничего не ждут и не требуют. Они ведь многого не видели, нигде не играли и не знали.

« » до моего прихода была местечковой командой, которая в еврокубках не играла. Хорошо, что ко мне прислушались, переделали базу, создали условия, начали покупать сильных футболистов, появились Карпин, Ревиво, Мазиньо, Макелеле. Все начали понимать, что с такой командой надо возить всех, что мы, в принципе, и делали.

– Получается, вы полностью изменили менталитет деревенской команды и превратили ее в испанского топа. Правильно?

– Именно так, – сказал экс-игрок сборной России.