Мостовой о «Сельте»: «До моего прихода была местечковой командой, которая не играла в еврокубках»
Александр Мостовой рассказал, как изменил менталитет «Сельты».
Россиянин выступал за испанский клуб с 1994 по 1996 год.
– Пиком вашего недовольства был матч против хихонского «Спортинга», когда вы просто ушли с поля, а у вашей команды даже не было возможности вас заменить.
– Верно, у меня уже был взрыв. Я ничего не выдерживал, ничего не понимал. Мне уже было абсолютно пофигу на все.
Это была вершина той истории, после которой «Сельта» стала уважаемым и сильным клубом не только в Испании, но и в Европе. Это был тот самый толчок. «Пакси», как мы называли Салинаса, и все те, кто изначально был против меня, потом стали моими лучшими друзьями, и все благодарили за ту революцию.
– Почему изначально вас не поддержали?
– Потому что они не понимали, что в футболе нужно многие вещи переделывать, чтобы добиваться успеха. Им было комфортно в условиях, где от них ничего не ждут и не требуют. Они ведь многого не видели, нигде не играли и не знали.
«Сельта» до моего прихода была местечковой командой, которая в еврокубках не играла. Хорошо, что ко мне прислушались, переделали базу, создали условия, начали покупать сильных футболистов, появились Карпин, Ревиво, Мазиньо, Макелеле. Все начали понимать, что с такой командой надо возить всех, что мы, в принципе, и делали.
– Получается, вы полностью изменили менталитет деревенской команды и превратили ее в испанского топа. Правильно?
– Именно так, – сказал экс-игрок сборной России.
Уважаемый автор статьи, Царь выступал за Сельту с 1996 по 2004. В 94-96гг Александр покорял французские просторы.
Мостовой: футбол до, того как я стал известен был не популярной игрой.