Защитник «Ланса» Медина об Аргентине и Месси на ЧМ: «Я очень рад победе. «ПСЖ» не хватило лучшего игрока мира в матче с нами»

Теги Ланс ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Факундо Медина Футбол

Факундо Медина высказался о победе Аргентины на ЧМ-2022 и Лионеле Месси.

«Моя семья была рядом со мной во время чемпионата мира, я пережил это вместе с ними, и это было что-то невероятное.

Как и все аргентинские болельщики, я более чем доволен тем, как все закончилось, и очень рад за команду. Я счастлив, потому что я играл с некоторыми игроками в молодежных командах, надеюсь, они будут продолжать в том же духе.

Без сомнения, «ПСЖ» не хватало лучшего игрока в мире. Мы должны воспользоваться его преимуществом, и я надеюсь, что он не перестанет играть», – сказал защитник «Ланса» после победы над «ПСЖ» (3:1).

Факундо Медина вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2022, но не попал в окончательную заявку.

3 комментария

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Hella black
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Месси придёт нагибать ! Попомните друзья,в первом же матче результативные действия как для себя,так и для Мбаппе с Неймаром.
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Игорь Климов
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Вполне справедливое замечание от Медины.
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Пирс Морган
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Мбаппе от взрыва пукана долетел до Нью-Йорка
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