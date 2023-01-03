Защитник «Ланса» Медина об Аргентине и Месси на ЧМ: «Я очень рад победе. «ПСЖ» не хватило лучшего игрока мира в матче с нами»
Факундо Медина высказался о победе Аргентины на ЧМ-2022 и Лионеле Месси.
«Моя семья была рядом со мной во время чемпионата мира, я пережил это вместе с ними, и это было что-то невероятное.
Как и все аргентинские болельщики, я более чем доволен тем, как все закончилось, и очень рад за команду. Я счастлив, потому что я играл с некоторыми игроками в молодежных командах, надеюсь, они будут продолжать в том же духе.
Без сомнения, «ПСЖ» не хватало лучшего игрока в мире. Мы должны воспользоваться его преимуществом, и я надеюсь, что он не перестанет играть», – сказал защитник «Ланса» после победы над «ПСЖ» (3:1).
Факундо Медина вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2022, но не попал в окончательную заявку.
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