Вирджил ван Дейк: «Сейчас «Ливерпуль» не думает о титуле, но этот сезон может стать безумным»

Вирджил ван Дейк оценил шансы « » на чемпионство в АПЛ.

«Это мотивирует меня в «Ливерпуле». Да, мы отстаем от «Арсенала», но этот сезон может стать безумным, очень необычным.

Нужно быть реалистами, сейчас мы не думаем о титуле. Мы должны сосредоточиться на предстоящих играх, побеждать в них, а там посмотрим», – заявил защитник «Ливерпуля».

Мерсисайдцы занимают 6-е место в АПЛ, набрав 28 очков. У лидирующего « » 43 очка.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с « » в 19-м туре .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало в 20:30 по московскому времени.