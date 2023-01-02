Вирджил ван Дейк: «Сейчас «Ливерпуль» не думает о титуле, но этот сезон может стать безумным»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Брентфорд Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ.

«Это мотивирует меня в «Ливерпуле». Да, мы отстаем от «Арсенала», но этот сезон может стать безумным, очень необычным.

Нужно быть реалистами, сейчас мы не думаем о титуле. Мы должны сосредоточиться на предстоящих играх, побеждать в них, а там посмотрим», – заявил защитник «Ливерпуля».

Мерсисайдцы занимают 6-е место в АПЛ, набрав 28 очков. У лидирующего «Арсенала» 43 очка.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом» в 19-м туре АПЛ

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало в 20:30 по московскому времени.

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8 комментариев

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Ман Сити
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Ответ Арман Мартиросян
У Сити историческое место первое, только в чемпионшипе. Рекордсмены английского пердива как никак. Пора бы уже в родной дивизион манся, обновлять рекорды.
Арману Мартиросяну виднее, конечно
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Арман Мартиросян
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Ответ Ман Сити
Ван дейку надо подучить историю проекта, 6-10 место для Ливера это не безумие, а их вполне историческое место.
У Сити историческое место первое, только в чемпионшипе. Рекордсмены английского пердива как никак. Пора бы уже в родной дивизион манся, обновлять рекорды.
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Ман Сити
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Ван дейку надо подучить историю проекта, 6-10 место для Ливера это не безумие, а их вполне историческое место.
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Пирс Морган
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Ответ SuperSoyBoy
На самом деле тоже очень не доволен его реализацией, но стоит вспомнить, сколько моментов в начале своего пути в ЛФК запарывал Салах На фоне Холланда сейчас все выглядят невзрачно, но Нуньез 5ый в АПЛ по кол-ву голевых моментов, кажется Придёт уверенность, придёт и реализация
Уже надо, ждать, кажется, некогда)
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SuperSoyBoy
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Ответ Пирс Морган
Этот сезон может стать безумным, если Нуньес продолжит так играть
На самом деле тоже очень не доволен его реализацией, но стоит вспомнить, сколько моментов в начале своего пути в ЛФК запарывал Салах
На фоне Холланда сейчас все выглядят невзрачно, но Нуньез 5ый в АПЛ по кол-ву голевых моментов, кажется
Придёт уверенность, придёт и реализация
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vladimir.kostrichko
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Хорошо бы все силы бросить на ЛЧ)))))))))
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Фед
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Ответ Пирс Морган
Этот сезон может стать безумным, если Нуньес продолжит так играть
Да что все пристали к Нуньесу. Как будто это его задача-голы забивать..wait a second..
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Пирс Морган
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Этот сезон может стать безумным, если Нуньес продолжит так играть
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