Вирджил ван Дейк: «Сейчас «Ливерпуль» не думает о титуле, но этот сезон может стать безумным»
Вирджил ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ.
«Это мотивирует меня в «Ливерпуле». Да, мы отстаем от «Арсенала», но этот сезон может стать безумным, очень необычным.
Нужно быть реалистами, сейчас мы не думаем о титуле. Мы должны сосредоточиться на предстоящих играх, побеждать в них, а там посмотрим», – заявил защитник «Ливерпуля».
Мерсисайдцы занимают 6-е место в АПЛ, набрав 28 очков. У лидирующего «Арсенала» 43 очка.
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом» в 19-м туре АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало в 20:30 по московскому времени.
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