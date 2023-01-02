Посол Катара в России: «ЧМ-2022 доказал миру, что арабские и мусульманские страны способны организовывать турниры такого уровня»

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Посол Катара в России оценил проведение ЧМ-2022.

«Несмотря на значительные вызовы, Катар сумел успешно провести чемпионат мира, чем доказал всему миру, что арабские и мусульманские страны способны организовывать международные мероприятия такого уровня.

Это помогло убрать в сознании людей ту отрицательную картину, которая, к сожалению, сложилась из-за предвзятой информации некоторых СМИ об арабских и мусульманских странах», – сказал Ахмед ибн Насер Аль Тани.

Он напомнил, что более 3,5 миллиона человек посетили матчи ЧМ в Катаре: «В основном все они отмечали хорошую организацию первенства».

ЧМ-2022 прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира.

 

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1 комментарий

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Пирс Морган
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