Бельерин 2 года не покупает новую одежду: «Все началось с веганской диеты, потом я пересел на электрокар. Нет смысла брать вещь и надевать ее один раз»

Теги Барселона Ла Лига Эктор Бельерин стиль Здоровье Питание Экология Футбол

Эктор Бельерин объяснил, почему уже два года не покупает новую одежду.

– Мода – часть твоей жизни, но ты не покупал новую одежду уже два года. Как все начиналось?

– Все началось, когда я перешел на веганскую диету. Затем я осознал, как передвигаюсь, пересел на электромобиль и начал сокращать количество [использованного] пластика. Все это я узнал от людей, с которыми познакомился, когда изменил рацион.

Сложнее всего было с одеждой, которую я люблю. Это может показаться поверхностным, и, вероятно, так оно и есть, но для меня это связано с искусством и моей идентичностью. Однако я понял, что должен быть последовательным. Я не мог закрыть глаза.

Наступил момент, когда формирование моей личности с помощью одежды было нездоровым, поэтому я сбавил. Я продал и раздал много одежды. Сегодня я гораздо больше ценю то, что у меня есть.

– Почему ты считает это нездоровым?

– Потому что это как снежный ком. Нет смысла покупать вещь и надевать ее только один раз. Одежда имеет функциональность помимо эстетики. И нужно выстраивать с ней отношения.

Это как те штаны, которые ты надевал тысячу раз и до сих пор любишь их, несмотря на дырки. Это то, что мы должны делать со всеми вещами.

Раньше что-то ломалось, и вы это чинили. А сейчас скорее купите новое на Amazon. У меня был велосипед, и его ремонт стоил мне дороже, чем покупка нового. Но я хотел свой велосипед, мне не нужен был другой, – сказал защитник «Барселоны».

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48 комментариев

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Vlados 86
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"Нет смысла покупать вещь и надевать ее только один раз"
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Солидарен с ним, я тоже бахилы не выбрасываю после первого раза.
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Pablo_el_patron
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Про одежду ,мы сейчас в России , все немного Бельерин. Последний год точно.
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FilinMD
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Ответ Пилипенко Дмитрий
А ты где такое прочитал ? Вреднее ? Ты ща пошутил ? Ты зачем людей в заблуждение вводишь ? Ты ещё в России об экологии расскажи
Поиском воспользуйтесь: «Arognne National Lab Chicago Studies», у них было исследование про это, они любят это дело
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Cearvm
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Ответ Марслан Акматалиев
Эктор, молодец! Удивил парень своими высказываниями. Мало кто из футболистов могут вот так излагать свои мысли и признавать ошибки как это делает Бельерин.
Просто перевел с богатого на обычное. 90% людей планеты все это прекрасно знают.
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mitos
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Через год. Решил не подтираться.
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FilinMD
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Ответ Vadim Medvedev
простите, про францию наврал там доля сжигаемого ниже 10%
Все правильно, вот только с переработкой этой самой несжигаемой у них проблемы, но это не совсем правда по теме)
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azozello
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Ответ Vadim Medvedev
в испании где он живёт 70% электричества это ветер, атом, гидро, солнце, доля сжигаемого топлива ниже 30% во Франции доля сжигаемого ниже 20%
Следуют еще объяснить про аккумуляторы и их утилизацию
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SopTecret
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Ответ rigobersong
Вот такие люди и играют в Барселоне, скромные и открытые, а не приматы вроде винисиуса, гопота малолетняя:))
Приматы малолетние - это те, кто поливает игроков в комментариях просто потому, что может?)
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SopTecret
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И не стирал, потому что порошки есть химия
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FilinMD
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Ответ Fenix4050
И что? Машины рассчитаны на на 200-300 тыс мин. То что уже спустя 30 тис вред сходит на минимум классный показатель, с учетом того что машины с ДВС вредят экологии на протяжении всей своей жизни.
Но вспоминая культуру потребления, вряд ли кто-то реально сколько на них проездит, крайне небольшой процент, будем откровенны
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xomamb
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веган по чукотски - фуевый охотник
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AlexGooner
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Ответ Антон Фалафель
90% России солидарны на счёт одежды
Да какие 90. Все 100 процентов не меняют одежду с 20 лет
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AlexGooner
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Молодец в чем и чем он тебя удивил ? Ты вообще видел, как этот товарищ одевается. Он же сектантом стал по сути.
Не пытайся им что-то доказать, это отдельный мир
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FilinMD
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Ответ achvanov
Так вы думаете, что электрокар он на пару лет берет? Очевидно, что если он относится к этому также как и к одежде, то за >5 лет это станет экологичней. Ну и даже если это в целом было бы не лучше, то я бы выбрал город в котором поменьше выделителей выхлопных газов
Я не знаю, на сколько он его берет, но думаю разбираться в том, что там есть свои минусы для окружающей среды, он точно не стал)
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Злобный Конь
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И нижнее белье?
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ZamoRano
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Ответ Ванька-Манька
ахахах, пнуть саморанку - это святое))
Мадинке повторный привет 💋
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ FilinMD
Он в курсе, что производство электромобилей оказалось на 32% вреднее для экологии, чем машин с ДВС? И что этот вред нивелируется лишь спустя 20-30 тысяч километров езды? И это еще не включая производство кобальта, лития и никеля)) Про одежду прав 100%, про электромобили мэйнстримовое мнение «они лучше для окружающей среды»)
А ты где такое прочитал ? Вреднее ? Ты ща пошутил ? Ты зачем людей в заблуждение вводишь ? Ты ещё в России об экологии расскажи
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Vadim Medvedev
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Ответ sashka.loker
При этом в Испании самая дорогая электроэнергия в Европе
это неправда
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics
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Артём Довгополый
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Веганство, пластик и электромобили - это такая же мода, которую пытаются привить.
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Eric_Cartman
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А электричество на заправках берётся из пыльцы фей..
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Vadim Medvedev
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Ответ Vadim Medvedev
в испании где он живёт 70% электричества это ветер, атом, гидро, солнце, доля сжигаемого топлива ниже 30% во Франции доля сжигаемого ниже 20%
простите, про францию наврал
там доля сжигаемого ниже 10%
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Марслан Акматалиев
Эктор, молодец! Удивил парень своими высказываниями. Мало кто из футболистов могут вот так излагать свои мысли и признавать ошибки как это делает Бельерин.
Молодец в чем и чем он тебя удивил ? Ты вообще видел, как этот товарищ одевается. Он же сектантом стал по сути.
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Антон Фалафель
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90% России солидарны на счёт одежды
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sashka.loker
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Ответ Vadim Medvedev
в испании где он живёт 70% электричества это ветер, атом, гидро, солнце, доля сжигаемого топлива ниже 30% во Франции доля сжигаемого ниже 20%
При этом в Испании самая дорогая электроэнергия в Европе
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Fenix4050
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Ответ FilinMD
Он в курсе, что производство электромобилей оказалось на 32% вреднее для экологии, чем машин с ДВС? И что этот вред нивелируется лишь спустя 20-30 тысяч километров езды? И это еще не включая производство кобальта, лития и никеля)) Про одежду прав 100%, про электромобили мэйнстримовое мнение «они лучше для окружающей среды»)
И что? Машины рассчитаны на на 200-300 тыс мин. То что уже спустя 30 тис вред сходит на минимум классный показатель, с учетом того что машины с ДВС вредят экологии на протяжении всей своей жизни.
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