объяснил, почему уже два года не покупает новую одежду.

– Мода – часть твоей жизни, но ты не покупал новую одежду уже два года. Как все начиналось?

– Все началось, когда я перешел на веганскую диету. Затем я осознал, как передвигаюсь, пересел на электромобиль и начал сокращать количество [использованного] пластика. Все это я узнал от людей, с которыми познакомился, когда изменил рацион.

Сложнее всего было с одеждой, которую я люблю. Это может показаться поверхностным, и, вероятно, так оно и есть, но для меня это связано с искусством и моей идентичностью. Однако я понял, что должен быть последовательным. Я не мог закрыть глаза.

Наступил момент, когда формирование моей личности с помощью одежды было нездоровым, поэтому я сбавил. Я продал и раздал много одежды. Сегодня я гораздо больше ценю то, что у меня есть.

– Почему ты считает это нездоровым?

– Потому что это как снежный ком. Нет смысла покупать вещь и надевать ее только один раз. Одежда имеет функциональность помимо эстетики. И нужно выстраивать с ней отношения.

Это как те штаны, которые ты надевал тысячу раз и до сих пор любишь их, несмотря на дырки. Это то, что мы должны делать со всеми вещами.

Раньше что-то ломалось, и вы это чинили. А сейчас скорее купите новое на Amazon. У меня был велосипед, и его ремонт стоил мне дороже, чем покупка нового. Но я хотел свой велосипед, мне не нужен был другой, – сказал защитник «Барселоны».