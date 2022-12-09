Сайманов покинет «Рубин». Гендиректором станет начальник из ФНС Сафиуллин («Бизнес Online»)
В «Рубине» в ближайшее время ожидаются перестановки в руководстве.
По сведениям «Бизнес Online», Рустем Сайманов покинет пост генерального директора, а сменит его начальник управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Сафиуллин, который будет отвечать за управление финансами и связями со спонсорами.
Утверждается, что Сайманову и его команде предоставлена неделя на то, чтобы подготовиться к передаче дел.
«Рубин» также, вероятно, сменит организационно-правовую форму: либо вернется к статусу муниципального автономного учреждения, либо станет автономной некоммерческой организацией.
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