Надаль о смерти Пеле: «Печальный день для футбола и всего спорта. Мне не посчастливилось увидеть его игру, но все называли его королем»

Рафаэль Надаль высказался о смерти .

«Сегодня уходит еще один великий представитель мирового спорта. Печальный день для мира футбола, для всего мира спорта. Его наследие останется навсегда.

Я не видел, как он играет, мне не так посчастливилось, но меня всегда учили и всегда говорили мне, что он король футбола», – сказал 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема».

Пеле умер. Он очень сильно болел

Легендарность Пеле – в одном редком фото

Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона