Надаль о смерти Пеле: «Печальный день для футбола и всего спорта. Мне не посчастливилось увидеть его игру, но все называли его королем»
Рафаэль Надаль высказался о смерти Пеле.
«Сегодня уходит еще один великий представитель мирового спорта. Печальный день для мира футбола, для всего мира спорта. Его наследие останется навсегда.
Я не видел, как он играет, мне не так посчастливилось, но меня всегда учили и всегда говорили мне, что он король футбола», – сказал 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема».
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