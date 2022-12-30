Надаль о смерти Пеле: «Печальный день для футбола и всего спорта. Мне не посчастливилось увидеть его игру, но все называли его королем»

Теги Сборная Бразилии по футболу Рафаэль Надаль Пеле Футбол

Рафаэль Надаль высказался о смерти Пеле.

«Сегодня уходит еще один великий представитель мирового спорта. Печальный день для мира футбола, для всего мира спорта. Его наследие останется навсегда.

Я не видел, как он играет, мне не так посчастливилось, но меня всегда учили и всегда говорили мне, что он король футбола», – сказал 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема».

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2 комментария

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Иван Левин
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Заголовок поправьте, Надаль не видел его игру!
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psixyec
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Не знаю, я сегодня счастлив, как и миллионы других людей на планете. Завтра новый год, зачем грустить из-за смерти какого-то там футболиста?
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