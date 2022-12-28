Аршавин о внешности молодых игроков: «У современной молодежи, к сожалению, свои тренды. Серьга в ухе, наколки – лет 25 назад таких в «Смену» бы не пустили»
Андрею Аршавину не нравится внешний вид современной молодежи.
«Дресс‑код иногда толкает к недоброму. Некоторые футболисты пестрее новогодней елки. Стоит двухметровый парень, серьга в ухе, наколки. Лет двадцать пять назад, когда я заканчивал «Смену», Дмитрий Николаевич Бесов не то что в школу таких не пустил бы, но даже на улицу Верности, где она расположена.
У современной молодежи, к сожалению, свои тренды, надо терпеть. Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать. Когда бурчу им что‑то, думают, наверное: «Идите, куда шли, не ваше дело», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
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Андрюша, каждому времени свои загоны.
Мне 43, а сотрудникам по 20-25. Честно говоря, мне кажется, что современная молодёжь лучше.
В наше время, в 90-ые, денег не было. Все были одинаково никакие, черные штаны, туфли чёрные. Семки, гитара, водка.
Сейчас у людей есть больше выбора.
Есть минусы - раньше у гопника речь была более развита, чем у нынешнего выпускника ВУЗа, тут есть проблемы. Всё упрощается.
Тем не менее, это не повод бурчать по-дедовски )))
А брюзжит прямо как типикал совок.
Такое ощущение, что здесь уже лет в 25 становишься каким-то ментальным стариком. Я даже за собой это стал замечать, что нет-нет да и промелькнет мысль "а вот раньше..." (мне 27)