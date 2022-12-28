Аршавин о внешности молодых игроков: «У современной молодежи, к сожалению, свои тренды. Серьга в ухе, наколки – лет 25 назад таких в «Смену» бы не пустили»

Андрею Аршавину не нравится внешний вид современной молодежи.

«Дресс‑код иногда толкает к недоброму. Некоторые футболисты пестрее новогодней елки. Стоит двухметровый парень, серьга в ухе, наколки. Лет двадцать пять назад, когда я заканчивал «Смену», Дмитрий Николаевич Бесов не то что в школу таких не пустил бы, но даже на улицу Верности, где она расположена.

У современной молодежи, к сожалению, свои тренды, надо терпеть. Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать. Когда бурчу им что‑то, думают, наверное: «Идите, куда шли, не ваше дело», – сказал заместитель генерального директора « » по спортивному развитию.

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