Аршавин о внешности молодых игроков: «У современной молодежи, к сожалению, свои тренды. Серьга в ухе, наколки – лет 25 назад таких в «Смену» бы не пустили»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Смена Дмитрий Бесов Матч ТВ Футбол

Андрею Аршавину не нравится внешний вид современной молодежи.

«Дресс‑код иногда толкает к недоброму. Некоторые футболисты пестрее новогодней елки. Стоит двухметровый парень, серьга в ухе, наколки. Лет двадцать пять назад, когда я заканчивал «Смену», Дмитрий Николаевич Бесов не то что в школу таких не пустил бы, но даже на улицу Верности, где она расположена.

У современной молодежи, к сожалению, свои тренды, надо терпеть. Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать. Когда бурчу им что‑то, думают, наверное: «Идите, куда шли, не ваше дело», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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94 комментария

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MAXIMum1
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Может я уже старый. Хотя, всегда не понимал, что за прикол расписывать своё тело. Это попытка самоутвердиться, что-то доказать? Но доказывать и самоутверждаться нужно по другому, прежде всего поступками. Если на машине нарисовать самолёт, она не полетит.
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Vvild
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Странный прыжок в сторону молодых, учитывая, что 25 лет назад очень много суперзвёзд бегало с серьгами и татуировками на всех полях мира
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Abdulla
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Про эти ваши современные дискеты уже было ли нет?
Андрюша, каждому времени свои загоны.
Мне 43, а сотрудникам по 20-25. Честно говоря, мне кажется, что современная молодёжь лучше.
В наше время, в 90-ые, денег не было. Все были одинаково никакие, черные штаны, туфли чёрные. Семки, гитара, водка.
Сейчас у людей есть больше выбора.
Есть минусы - раньше у гопника речь была более развита, чем у нынешнего выпускника ВУЗа, тут есть проблемы. Всё упрощается.
Тем не менее, это не повод бурчать по-дедовски )))
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TravenS
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Сейчас косички плетут)
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Мари Хуан
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Ответ Алексей ПК
Например, было спокойнее - смотришь футбол 90-х, 2000-х годов - спокойнее было. А сегодня не знаешь, что может случиться за день. Сегодня в эвросоюзе говорят о военной победе над Россией. Это означает уничтожение России - то, к чему они прикладывают все свои усилия. Конечно, было спокойнее раньше. Раньше Аршавин выходил на поле с 15ым номером, смотрели футбол и можно было забыть обо всём остальном, когда он рвался по флангу.
Нормально так сову на глобус натянул в ответ на совсем другой вопрос🤣
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Гоги^^^^
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Татушки у нас исторически и в СССР делали - в армии, на зоне. Кто-то имена детей колол, кто-то какие-то образы из уголовной тематики. В фильмах часто мелькает татуировка с образом Сталина. Сборная Аргентины почти вся в татуировках, в основном религиозного контекста. У Месси ноги прямо очень плотно татуированы. Это не очеть эстетично, но если обладателю тела это нравится, ничего не поделаешь. Многим не нравится слово толерантность, но тут оно подходит.
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SlevinKelevra8
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Ответ Павел Светлов
Хотя бы один пример приведите "дискотеки в колхозе":) от 1980-го года до 2021-го
Смена
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Павел Светлов
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Ответ Maxim Vasnechov
Он из какого года? В 80х ходили с наколками, процентов 70. От армейских до зоновских. И никого это особо не волновало.
он из года в год
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Дмитрий9779
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Ответ Павел Светлов
а цыгане почему в анекдот не попали?
😁,красава.
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Arthur Jacob
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Современная молодёжь аморфные и слабохарактерные люди - факт
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banchik1
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Ответ Алексей ПК
Например, было спокойнее - смотришь футбол 90-х, 2000-х годов - спокойнее было. А сегодня не знаешь, что может случиться за день. Сегодня в эвросоюзе говорят о военной победе над Россией. Это означает уничтожение России - то, к чему они прикладывают все свои усилия. Конечно, было спокойнее раньше. Раньше Аршавин выходил на поле с 15ым номером, смотрели футбол и можно было забыть обо всём остальном, когда он рвался по флангу.
Хм, вроде рано начинать праздновать Новый год...🤔
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Ivan Balashov
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Ответ Vankouver
Проблема в том, что "возможность модифицировать свою внешность" порой неотличима от "возможности уродовать свою внешность".
Всё относительно. Но внешность каждого человека принадлежит исключительно этому самому человеку. Ему и карты в руки.
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Павел Светлов
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Ответ pav kh
Титов кстати делал)
точно! и еще кто-то из Спартака
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VMX1389
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Ответ Алексей ПК
Например, было спокойнее - смотришь футбол 90-х, 2000-х годов - спокойнее было. А сегодня не знаешь, что может случиться за день. Сегодня в эвросоюзе говорят о военной победе над Россией. Это означает уничтожение России - то, к чему они прикладывают все свои усилия. Конечно, было спокойнее раньше. Раньше Аршавин выходил на поле с 15ым номером, смотрели футбол и можно было забыть обо всём остальном, когда он рвался по флангу.
Типа современная молодежь что-ли в этом виновата? К чему комментарий этот?
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Павел Светлов
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Ответ SlevinKelevra8
Ох, простите. Я не вычитал коммент перед отправкой, а редактор в отпуске. Сами понимаете, канун нового года. Лев Толстой перевернулся в могиле. Не прощу себе этого. Такой косяк.
Хотя бы один пример приведите "дискотеки в колхозе":) от 1980-го года до 2021-го
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Ответ Alexander Rakhilkin
25 лет тому назад футболисты и на дискотеки не ходили - сразу шли в ресторан водку пить
Мне ещё нравится, когда люди взрослые, мои бывшие одноклассники, это моё поколение, возмущаются, что молодёжь и дети любят слушать Моргенштерна или Инстасамку. Я соглашаюсь, что это шлак полный, но когда напоминаю им, что они сами слушали Сектор Газа, и слушали исключительно матерные их песни и частушки, лет с 10 начинали нюхать клей, курить, пить, то очень быстро переводят тему))
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Заспортивныештаны
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Ответ Roman
«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». (с) Сократ, 5-й век до н.э.
(Гесиод 720 лет до Р. Х.) : «Я утратил всякие надежды на будущее нашей страны, если современная молодежь возьмёт в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна!»
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Isshin88
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В Питере? Не пустили? Человека с двумя серьгами в ухе и человека в наколках? В 90-ые и начало 2000-ых это было как раз лицо города вместе со скинхедами.
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BananaMama
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Блин, Шава же еще не такой старый.
А брюзжит прямо как типикал совок.
Такое ощущение, что здесь уже лет в 25 становишься каким-то ментальным стариком. Я даже за собой это стал замечать, что нет-нет да и промелькнет мысль "а вот раньше..." (мне 27)
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Регион-36
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Ответ bpfx5h6vrf
Да, было время. Какой-то пьяный сброд из отбросов возле подъезда считал правильным оценивать внешний вид постороннего им человека и выносить вердикт 🤦🏻‍♂️
а тебе, так хотелось в сережках покрасоваться, или мини/юбке, вроде выделиться из толпы, но отбросы не понимали ?)
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Павел Светлов
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Ответ Игорь Климов
Серьги в ухе носят, или пираты, или ...)
цыгане
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Alexandr Sokolov
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Ответ МТБ
Дани Алвеш очень жалеет о том, что не попал в смену
с Неймаром часто плачут, наверно
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Андрей, когда ты был молодой, у твоего поколения тоже были тренды, от которых взрослые были в шоке. Ты бы хоть немного подумал перед тем, как сказать.
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Alexandr Sokolov
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Ответ Назар Игорь
Ну этот грешок за публичными людьми всегда водился, а уж за футболистами тем более. Неделями а то и месяцами пропадаешь вдалеке от жены, вот иногда и сбегаешь налево. Но это конечно не оправдание. Между прочим его бывшая Барановская имеет прямое отношение к завершению его лондонской карьеры, надеюсь ты знаешь эту историю.
не особо следил за ним, уж тем более за постельными интригами, но смешно указывать другим на их внешние недочеты, когда у самого рыльце в пушку
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МТБ
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Ответ Alexandr Sokolov
тоже не понимаю, что такого в серьгах и татуировках, тем более для футболистов, вон они все обколотые... пусть Бэкхему расскажет, что его в Смену не взяли бы)
Дани Алвеш очень жалеет о том, что не попал в смену
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