Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 31.12.2022, АПЛ
Сразу после окончания Чемпионата мира по футболу в Катаре обе команды провели матчи ⅛ Кубка Лиги, в которых одержали победы. Манкунианцы после многих неурядиц, кажется, серьезно решили взяться в этом году за дело и составить конкуренцию лидерам. По потенциалу «Манчестер Юнайтед» должен находиться в числе первых четырех команд Премьер-лиги. Сейчас команда занимает пятую позиции и по потерянным очкам идет вровень с «Тоттенхэмом». А вот у «Вулвз» до последнего времени дела шли откровенно плохо. Команда с середины октября не знала побед и находилась на последней строчке в турнирной таблице. Ситуацию нужно срочно исправлять, чтобы не оказаться через несколько месяцев в Чемпионшипе. «Вулверхэмптон» всегда славился своим характером, и болельщики уверены, что их команда сумеет подняться со дна. Правда, для подъема «Манчестер Юнайтед» не самый лучший соперник, но выбирать «Вулвз» сейчас не приходится. Матч состоится на стадионе «Молинью», начало в 15:30 по московскому времени.
Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (-0,5), ТМ 2,5
Вулверхэмптон Уондерерс
Еще пять лет назад «Вулверхэмптон» принимал участие в еврокубках, но два предыдущих сезона это уже был типичный середняк Премьер-лиги, а сейчас есть риск и вовсе покинуть элитный дивизион. Команда ни разу в сезоне не поднималась выше 13-го места, а прямо перед перерывом на Чемпионат мира скатилась в подвал турнирной таблицы. При этом нельзя сказать, что у «Вулверхэмптона» слабый состав. По меркам Премьер-лиги команда должна как минимум быть в середине. Неудачи заставили руководство пойти на смену главного тренера. Бруну Лаже был уволен, и в начале ноября клуб объявил о подписании контракта с известным испанским специалистом Хуленом Лопетеги. Командой временно при этом какое-то время руководил Стив Дэвис. В декабре «Вулверхэмптон» провел два товарищеских матча. Сначала сыграл вничью 1 : 1 с итальянским «Эмполи», а затем взял верх над испанским «Кадисом» 4 : 3. В Кубке Лиги «Вулвз» на своем поле обыграли команду второго английского дивизиона «Джиллингем», который также занимает последнее место. Гораздо более серьезное испытание ждало команду в первом после перерыва матче в Премьер-лиге. «Вулверхэмптон» играл в гостях с «Эвертоном» и в случае успеха мог покинуть последнее место. Тут футболисты и проявили характер. Несмотря на преимущество хозяев, гости сумели вырвать победу в добавленное время. Представляем вашему вниманию результаты последних матчей «Вулвз».
- АПЛ. 26.12.2022, «Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 1 : 2
- Кубок Лиги. 20.12.2022, «Вулверхэмптон» — «Джиллингем» — 2 : 0
- АПЛ. 12.11.2022, «Вулверхэмптон» — «Арсенал» — 0 : 2
- Кубок Лиги. 09.11.2022, «Вулверхэмптон» — «Лидс» — 1 : 0
- АПЛ. 05.11.2022, «Вулверхэмптон» — «Брайтон» — 2 : 3
Факты и цифры
- В чемпионате «Вулверхэмптон» одержал всего 3 победы, но с учетом Кубка Лиги начал победную серию из двух матчей
- Лучшим бомбардиром команды является португалец Рубен Невеш, н аего счету 4 забитых мяча
- Целая группа игроков сделала по 1 результативной передаче
- Нелсон Семеду самый недисциплинированный игрок, на чего счету 1 удаление и 3 желтых карточки
Манчестер Юнайтед
С «Манчестер Юнайтед» в последние годы не скучно. Команда обладает довольно сильным составом, но о былой славе времен Алекса Фергюсона приходится только мечтать. В сезон клуб вошел с новым тренером, им стал голландец Эрик тен Хаг, который до этого отлично работал в амстердамском «Аяксе». Но чемпионат «красные дьяволы» начали с нескольких поражений и оказались на последнем месте. Тем не менее ситуацию выправить удалось в том числе волевыми решениями главного тренера по составу. Криштиану Роналду воспринимал свои замены или сидение на скамейке запасных в штыки. В результате дал интервью, в котором раскритиковал тренера и руководство команды. Стало понятно, что звездный игрок в Манчестере не останется. Так оно и произошло уже в ходе Чемпионата мира, — последовал разрыв контракта. В очередной раз пошли разговоры о том, что и владельцы клуба братья Глейзеры готовы расстаться с «Манчестер Юнайтед». Как бы там ни было команда вернулась в число лидеров Премьер-лиги, и за ее игрой наблюдать стало интересно. Во время Чемпионата мира манкунианцы провели два товарищеских матча против испанских «Кадиса» и «Реала Бетис». В обоих уступили, в первом случае 2 : 4, во втором 0 : 1. В ⅛ финала Кубка Лиги «Манчестер» взял верх над «Бернли». Представляем последние результаты команды в английских соревнованиях.
- Кубок Лиги. 21.12.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 2 : 0
- АПЛ. 13.11.2022, «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1 : 2
- Кубок Лиги. 10.11.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 4 : 2
- АПЛ. 06.11.2022, «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 1
- Лига Европы. 03.11.2022, «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 1
Факты и цифры
- Футболисты «Манчестер Юнайтед» забили 20 мячей в чемпионате, меньше только у «Челси» и команд из нижней части турнирной таблицы
- Лучший бомбардир команды Маркус Рэшфорд, на его счету 4 гола
- Лучший ассистент Кристиан Эриксен, он исполнил 4 голевые передачи
- Бруну Фернандеш, Диогу Далот и Скот Мактоминей получили по 5 предупреждений
Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
Впервые команды встретились в конце позапрошлого века, именно в том матче «Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную победу над «волками». С тех пор соперники встречались 109 раз, преимущество за манкунианцами.
- Победы «Вулверхэмптона» — 37
- Победы «Манчестер Юнайтед» — 52
- Ничьи — 20
- Самая крупная победа «Вулверхэмптона» — 7 : 0
- Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 10 : 1
Последние матчи этих команд между собой малорезультативные. Более того, во всех трех предыдущих играх побеждали гости с минимальным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» будет совсем не против продолжить такую традицию. Перед вами результаты пяти последних матчей.
- АПЛ. 03.01.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0 : 1
- АПЛ. 29.08.2021, «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 1
- АПЛ. 23.05.2021, «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1 : 2
- АПЛ. 29.12.2020, «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1 : 0
- АПЛ. 01.02.2020, «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0 : 0
Коэффициенты букмекеров на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
По мнению букмекеров, шансы хозяев в этом матче на победу невысоки. В то же время последние успехи «Вулверхэмптона» заставляют серьезно отнестись к возможностям команды. Матч на три результата.
|
Ставки букмекеров
|
Победа Вулверхэмптона
|
Ничья
|
Победа Манчестер Юнайтед
|
1ХСтавка
|
4,12
|
3,68
|
1,95
|
Winline
|
4,00
|
3,45
|
1,91
|
Лига Ставок
|
4,10
|
3,50
|
1,97
|
Fonbet
|
4,15
|
3,55
|
1,90
|
Марафон Бет
|
4,10
|
3,65
|
1,93
Если обращать внимание только на турнирную таблицу, то победа гостей представляется вполне достижимой, но все же не стоит сбрасывать «Вулверхэмптон» со счетов.
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