Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 31.12.2022, АПЛ

Сразу после окончания Чемпионата мира по футболу в Катаре обе команды провели матчи ⅛ Кубка Лиги, в которых одержали победы. Манкунианцы после многих неурядиц, кажется, серьезно решили взяться в этом году за дело и составить конкуренцию лидерам. По потенциалу «Манчестер Юнайтед» должен находиться в числе первых четырех команд Премьер-лиги. Сейчас команда занимает пятую позиции и по потерянным очкам идет вровень с «Тоттенхэмом». А вот у «Вулвз» до последнего времени дела шли откровенно плохо. Команда с середины октября не знала побед и находилась на последней строчке в турнирной таблице. Ситуацию нужно срочно исправлять, чтобы не оказаться через несколько месяцев в Чемпионшипе. «Вулверхэмптон» всегда славился своим характером, и болельщики уверены, что их команда сумеет подняться со дна. Правда, для подъема «Манчестер Юнайтед» не самый лучший соперник, но выбирать «Вулвз» сейчас не приходится. Матч состоится на стадионе «Молинью», начало в 15:30 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (-0,5), ТМ 2,5

Вулверхэмптон Уондерерс

Еще пять лет назад «Вулверхэмптон» принимал участие в еврокубках, но два предыдущих сезона это уже был типичный середняк Премьер-лиги, а сейчас есть риск и вовсе покинуть элитный дивизион. Команда ни разу в сезоне не поднималась выше 13-го места, а прямо перед перерывом на Чемпионат мира скатилась в подвал турнирной таблицы. При этом нельзя сказать, что у «Вулверхэмптона» слабый состав. По меркам Премьер-лиги команда должна как минимум быть в середине. Неудачи заставили руководство пойти на смену главного тренера. Бруну Лаже был уволен, и в начале ноября клуб объявил о подписании контракта с известным испанским специалистом Хуленом Лопетеги. Командой временно при этом какое-то время руководил Стив Дэвис. В декабре «Вулверхэмптон» провел два товарищеских матча. Сначала сыграл вничью 1 : 1 с итальянским «Эмполи», а затем взял верх над испанским «Кадисом» 4 : 3. В Кубке Лиги «Вулвз» на своем поле обыграли команду второго английского дивизиона «Джиллингем», который также занимает последнее место. Гораздо более серьезное испытание ждало команду в первом после перерыва матче в Премьер-лиге. «Вулверхэмптон» играл в гостях с «Эвертоном» и в случае успеха мог покинуть последнее место. Тут футболисты и проявили характер. Несмотря на преимущество хозяев, гости сумели вырвать победу в добавленное время. Представляем вашему вниманию результаты последних матчей «Вулвз».

АПЛ. 26.12.2022, «Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 1 : 2

Кубок Лиги. 20.12.2022, «Вулверхэмптон» — «Джиллингем» — 2 : 0

АПЛ. 12.11.2022, «Вулверхэмптон» — «Арсенал» — 0 : 2

Кубок Лиги. 09.11.2022, «Вулверхэмптон» — «Лидс» — 1 : 0

АПЛ. 05.11.2022, «Вулверхэмптон» — «Брайтон» — 2 : 3

Факты и цифры

В чемпионате «Вулверхэмптон» одержал всего 3 победы, но с учетом Кубка Лиги начал победную серию из двух матчей

Лучшим бомбардиром команды является португалец Рубен Невеш, н аего счету 4 забитых мяча

Целая группа игроков сделала по 1 результативной передаче

Нелсон Семеду самый недисциплинированный игрок, на чего счету 1 удаление и 3 желтых карточки

Манчестер Юнайтед

С «Манчестер Юнайтед» в последние годы не скучно. Команда обладает довольно сильным составом, но о былой славе времен Алекса Фергюсона приходится только мечтать. В сезон клуб вошел с новым тренером, им стал голландец Эрик тен Хаг, который до этого отлично работал в амстердамском «Аяксе». Но чемпионат «красные дьяволы» начали с нескольких поражений и оказались на последнем месте. Тем не менее ситуацию выправить удалось в том числе волевыми решениями главного тренера по составу. Криштиану Роналду воспринимал свои замены или сидение на скамейке запасных в штыки. В результате дал интервью, в котором раскритиковал тренера и руководство команды. Стало понятно, что звездный игрок в Манчестере не останется. Так оно и произошло уже в ходе Чемпионата мира, — последовал разрыв контракта. В очередной раз пошли разговоры о том, что и владельцы клуба братья Глейзеры готовы расстаться с «Манчестер Юнайтед». Как бы там ни было команда вернулась в число лидеров Премьер-лиги, и за ее игрой наблюдать стало интересно. Во время Чемпионата мира манкунианцы провели два товарищеских матча против испанских «Кадиса» и «Реала Бетис». В обоих уступили, в первом случае 2 : 4, во втором 0 : 1. В ⅛ финала Кубка Лиги «Манчестер» взял верх над «Бернли». Представляем последние результаты команды в английских соревнованиях.

Кубок Лиги. 21.12.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 2 : 0

АПЛ. 13.11.2022, «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1 : 2

Кубок Лиги. 10.11.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 4 : 2

АПЛ. 06.11.2022, «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 1

Лига Европы. 03.11.2022, «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 1

Факты и цифры

Футболисты «Манчестер Юнайтед» забили 20 мячей в чемпионате, меньше только у «Челси» и команд из нижней части турнирной таблицы

Лучший бомбардир команды Маркус Рэшфорд, на его счету 4 гола

Лучший ассистент Кристиан Эриксен, он исполнил 4 голевые передачи

Бруну Фернандеш, Диогу Далот и Скот Мактоминей получили по 5 предупреждений

Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед

Впервые команды встретились в конце позапрошлого века, именно в том матче «Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную победу над «волками». С тех пор соперники встречались 109 раз, преимущество за манкунианцами.

Победы «Вулверхэмптона» — 37

Победы «Манчестер Юнайтед» — 52

Ничьи — 20

Самая крупная победа «Вулверхэмптона» — 7 : 0

Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 10 : 1

Последние матчи этих команд между собой малорезультативные. Более того, во всех трех предыдущих играх побеждали гости с минимальным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» будет совсем не против продолжить такую традицию. Перед вами результаты пяти последних матчей.

АПЛ. 03.01.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0 : 1

АПЛ. 29.08.2021, «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 1

АПЛ. 23.05.2021, «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1 : 2

АПЛ. 29.12.2020, «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1 : 0

АПЛ. 01.02.2020, «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед

По мнению букмекеров, шансы хозяев в этом матче на победу невысоки. В то же время последние успехи «Вулверхэмптона» заставляют серьезно отнестись к возможностям команды. Матч на три результата.

Ставки букмекеров Победа Вулверхэмптона Ничья Победа Манчестер Юнайтед 1ХСтавка 4,12 3,68 1,95 Winline 4,00 3,45 1,91 Лига Ставок 4,10 3,50 1,97 Fonbet 4,15 3,55 1,90 Марафон Бет 4,10 3,65 1,93

Если обращать внимание только на турнирную таблицу, то победа гостей представляется вполне достижимой, но все же не стоит сбрасывать «Вулверхэмптон» со счетов.