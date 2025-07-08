«Тоттенхэм» за 5 млн фунтов подписал 20-летнего японского защитника Такаи. Контракт – до 2030 года

«Тоттенхэм» оформил трансфер японского футболиста.

Английский клуб сообщил о подписании контракта с 20-летним защитником Кота Такаи.

Соглашение с футболистом рассчитано до 2030 года.

Ранее сообщалось , что сумма трансфера составит пять миллионов фунтов.

В этом году Кота Такаи провел 19 матчей в чемпионате Японии за «Кавасаки Фронтале » и забил два гола. На его счету также четыре игры в составе сборной страны.