«Тоттенхэм» за 5 млн фунтов подписал 20-летнего японского защитника Такаи. Контракт – до 2030 года
«Тоттенхэм» оформил трансфер японского футболиста.
Английский клуб сообщил о подписании контракта с 20-летним защитником Кота Такаи.
Соглашение с футболистом рассчитано до 2030 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит пять миллионов фунтов.
В этом году Кота Такаи провел 19 матчей в чемпионате Японии за «Кавасаки Фронтале» и забил два гола. На его счету также четыре игры в составе сборной страны.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36614 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости