  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джикия начал тренироваться с «Антальяспором», но клубу еще нельзя регистрировать новичков. У защитника есть право отозвать подпись
6

Джикия начал тренироваться с «Антальяспором», но клубу еще нельзя регистрировать новичков. У защитника есть право отозвать подпись

Георгий Джикия приступил к тренировкам с «Антальяспором».

Бывший защитник «Химок» и «Спартак» ранее подписал контракт с турецким клубом, но о его переходе не было сделано официального заявления из-за трансферного бана.

«Георгий Джикия начал подготовку и тренировки с командой.

Технически о снятии трансферного бана не объявляли, но руководство клуба уверяет, что в ближайшее время все будет нормально.

У нас есть право отозвать подпись, если случится форс‑мажор и с «Антальяспора» не снимут ограничения», – сказал Владимир Кузьмичев, представитель футболиста.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36765 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Джикия
logoВладимир Владимирович Кузьмичев
logoМатч ТВ
logoХимки
logoАнтальяспор
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
возможные трансферы
logoвысшая лига Турция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой о том, что Барко называют «каблуком»: «Люди, кроме того, как чесать языком, ничего не умеют, клеймят заумными фразами. Нужно соглашаться с мнением семьи»
37 секунд назад
«Краснодар» должен решить вопрос по выплатам за Дугласа из «Нанта» до конца недели. За хавбека заплатят 6 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
225 минут назад
Депутат Терюшков о драке Смолова: «Спортсмен – это интеллигенция, элита. Большинство успевают совершенствовать тело и мозг. Подрастающие умницы сменят оторвавшихся от земли недоучек»
1825 минут назад
Балаге назвал «фэйковыми новостями» переговоры Месси и «Аль-Ахли». Журналист считает, что аргентинец продлит контракт с «Интер Майами» и сыграет на ЧМ-2026
635 минут назад
ЦСКА показал гостевую форму на новый сезон. Комплект белого цвета с красно-синими вставками вдохновлен 2005-м годом и победой в Кубке УЕФА
1539 минут назадФото
Игроки «Челси» разместили в своих соцсетях ссылку для покупки билетов на матч КЧМ с «Флуминенсе». Есть опасения, что зрителей будет мало из-за раннего начала игры
2954 минуты назад
Макелеле вручил бы «Золотой мяч» Дембеле: «Если сейчас отдать этот приз маленькому Ламину... Он талант, но ему еще предстоит доказывать»
78сегодня, 09:45
«Краснодар» заплатит за Перрена 5 млн евро плюс 250 тысяч бонусами. «Спартак» и «Динамо» обсуждали трансфер вингера «Осера» (Иван Карпов)
39сегодня, 09:39
Иван Игнатьев о карьере: «Забить 20-25 голов – и уехать в Катар или Саудовскую Аравию. С кайфом! Зимой мне исполнится 27, надо создать плацдарм, чтобы потом жить спокойно»
66сегодня, 09:01
Ищем продакта в нашу Трибуну. Может быть – это вы? Если да – откликайтесь! Если нет, но есть подходящий кандидат – можно получить бонус за рекомендацию!
сегодня, 09:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Аллегри о скудетто: «Когда я ребенком собирал альбом с наклейками, меня учили: пропуская 40 голов за сезон, чемпионат не выиграешь. Лишь раз титул взяла команда не с лучшей защитой – «Юве» Сарри»
211 минут назад
«Ахмат» расторг контракты с Дивановичем и Ковачевым по согласию сторон
27 минут назад
«Бавария» возобновила интерес к Нкунку на фоне травмы Мусиалы, контакт с агентом был. «Барса» и «МЮ» также могут подписать вингера «Челси»
756 минут назад
«Эвертон» за 32 млн евро и бонусы покупает форварда «Вильярреала» Барри. Он забил 11 голов в прошлом сезоне Ла Лиги
6сегодня, 09:14
Бителло о Карпине: «Между ним и Личкой есть тактические отличия – прессинг, действия в обороне. Мы хорошо понимаем, что он хочет от нас»
3сегодня, 09:09
«Тоттенхэм» за 5 млн фунтов подписал 20-летнего японского защитника Такаи. Контракт – до 2030 года
2сегодня, 08:49
Агент Самошникова: «У нас нет официального оффера от «Спартака», многие клубы проявляют интерес к Илье. Сейчас он думает о «Локомотиве»
5сегодня, 08:45
Баслер о «Баварии»: «Трансферная политика немного хаотична. У Эберля в следующем году будут проблемы, думаю. Я слышал, что в клубе наверняка уже договорились с Креше»
3сегодня, 08:33
«Краснодар» о Сперцяне: «Официальных предложений нет. Слухи о «Лидсе» можно связать с тем, что там работает Фарке, и гипотетически какие‑то консультации проходили»
1сегодня, 08:22
У Гарсии 4+1 в 5 матчах КЧМ. За время турнира популярность форварда «Реала» выросла в 267 раз
10сегодня, 07:35Фэнтези