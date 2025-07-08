Джикия начал тренироваться с «Антальяспором», но клубу еще нельзя регистрировать новичков. У защитника есть право отозвать подпись
Георгий Джикия приступил к тренировкам с «Антальяспором».
Бывший защитник «Химок» и «Спартак» ранее подписал контракт с турецким клубом, но о его переходе не было сделано официального заявления из-за трансферного бана.
«Георгий Джикия начал подготовку и тренировки с командой.
Технически о снятии трансферного бана не объявляли, но руководство клуба уверяет, что в ближайшее время все будет нормально.
У нас есть право отозвать подпись, если случится форс‑мажор и с «Антальяспора» не снимут ограничения», – сказал Владимир Кузьмичев, представитель футболиста.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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