Джикия начал тренироваться с «Антальяспором», но клубу еще нельзя регистрировать новичков. У защитника есть право отозвать подпись

Георгий Джикия приступил к тренировкам с «Антальяспором».

Бывший защитник «Химок» и «Спартак » ранее подписал контракт с турецким клубом, но о его переходе не было сделано официального заявления из-за трансферного бана.

«Георгий Джикия начал подготовку и тренировки с командой.

Технически о снятии трансферного бана не объявляли, но руководство клуба уверяет, что в ближайшее время все будет нормально.

У нас есть право отозвать подпись, если случится форс‑мажор и с «Антальяспора » не снимут ограничения», – сказал Владимир Кузьмичев , представитель футболиста.